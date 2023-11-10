«Санкт-Паули» сыграет на своем поле с «Ганновером» в рамках 13-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 10 ноября, начало — в 20:30 мск. «Санкт-Паули» — «Ганновер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Санкт-Паули»

Эта команда сражается за повышение в классе. Ныне «Санкт-Паули» лидирует, опережая ближайшего конкурента на 2 очка.

Команда не проиграла еще ни разу в нынешнем чемпионате. В 12 матчах добыто 7 побед при 5 паритетах.

Коэффициенты матча Санкт-Паули — Ганновер-96 1X2Новым игрокам 1.704.054.60Бонус$9500

В предыдущем туре чемпионата «Санкт-Паули» добыл три очка. На выезде команда уверенно переиграла «Эльверсберг» (2:0).

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До того гамбуржцы в Кубке Германии прошли в 1/8 финала. Команда в овертайме переиграла «Шальке» (2:1).

И уж наверняка хозяева будут стремиться упрочить свое лидирующее положение. «Пираты» уж точно будут активны у ворот соперника.

«Ганновер»

Эта команда в нынешнем сезоне также борется за высокие места. На текущий момент «Ганновер» пребывает на 3 строчке турнирной таблицы.

В плане реализации команда выглядит весьма уверенно. В 12 матчах игроки «Ганновера» смогли забить 26 мячей.

Свой последний поединок команда провела удачно. «Ганновер» в родных стенах уверенно расправился с «Айнтрахтом» Брауншвейг (2:0).

Вот только до того команда уступила нестабильному «Шальке» (2:3). Так что стабильности «Ганноверу» явно недостает.

Наверняка «Ганновер» постарается разжиться хотя бы баллом. Сильная атака должна помочь гостям в этом.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Санкт-Паули» предлагают — 1.70.

На викторию «Ганновера» дают — 4.48, ничья оценена — в 4.05.

«Санкт-Паули» сейчас выглядит сильнее оппонента, и уж точно будет активно атаковать с первых минут встречи .

Наш прогноз — Победа «Санкт-Паули» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.22. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.18.