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    «Пираты» начнут без увертюр

    «Санкт-Паули» — «Ганновер». Ставка (к. 2.22) и прогноз на футбол, Вторая Бундеслига, 10 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Санкт-Паули» — «Ганновер»
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    «Ганновер»
    «Санкт-Паули» сыграет на своем поле с «Ганновером» в рамках 13-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 10 ноября, начало — в 20:30 мск. «Санкт-Паули» — «Ганновер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Вторая Бундеслига 10 Ноября 2023 года
    Санкт-Паули
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    •  Санкт-Паули 20:30 Ганновер-96 Ганновер-96
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    «Санкт-Паули»

    Эта команда сражается за повышение в классе. Ныне «Санкт-Паули» лидирует, опережая ближайшего конкурента на 2 очка.

    Команда не проиграла еще ни разу в нынешнем чемпионате. В 12 матчах добыто 7 побед при 5 паритетах.

    Коэффициенты матча Санкт-Паули — Ганновер-96

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    В предыдущем туре чемпионата «Санкт-Паули» добыл три очка. На выезде команда уверенно переиграла «Эльверсберг» (2:0).

    Все прогнозы на футбол

    До того гамбуржцы в Кубке Германии прошли в 1/8 финала. Команда в овертайме переиграла «Шальке» (2:1).

    И уж наверняка хозяева будут стремиться упрочить свое лидирующее положение. «Пираты» уж точно будут активны у ворот соперника.

    «Ганновер»

    Эта команда в нынешнем сезоне также борется за высокие места. На текущий момент «Ганновер» пребывает на 3 строчке турнирной таблицы.

    В плане реализации команда выглядит весьма уверенно. В 12 матчах игроки «Ганновера» смогли забить 26 мячей.

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    • Свой последний поединок команда провела удачно. «Ганновер» в родных стенах уверенно расправился с «Айнтрахтом» Брауншвейг (2:0).

    Вот только до того команда уступила нестабильному «Шальке» (2:3). Так что стабильности «Ганноверу» явно недостает.

    Наверняка «Ганновер» постарается разжиться хотя бы баллом. Сильная атака должна помочь гостям в этом.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Санкт-Паули» предлагают — 1.70.

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    На викторию «Ганновера» дают — 4.48, ничья оценена — в 4.05.

    «Санкт-Паули» сейчас выглядит сильнее оппонента, и уж точно будет активно атаковать с первых минут встречи.

    Наш прогноз — Победа «Санкт-Паули» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.22. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.18.

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    «Санкт-Паули» — «Ганновер»: прогноз, ставка (2.22), статистика, коэффициенты матча 10.11.2023. Прогнозы на футбол. «Пираты» начнут без увертюр
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