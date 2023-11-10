«Санкт-Паули»
Эта команда сражается за повышение в классе. Ныне «Санкт-Паули» лидирует, опережая ближайшего конкурента на 2 очка.
Команда не проиграла еще ни разу в нынешнем чемпионате. В 12 матчах добыто 7 побед при 5 паритетах.
Коэффициенты матча Санкт-Паули — Ганновер-96
В предыдущем туре чемпионата «Санкт-Паули» добыл три очка. На выезде команда уверенно переиграла «Эльверсберг» (2:0).
До того гамбуржцы в Кубке Германии прошли в 1/8 финала. Команда в овертайме переиграла «Шальке» (2:1).
И уж наверняка хозяева будут стремиться упрочить свое лидирующее положение. «Пираты» уж точно будут активны у ворот соперника.
«Ганновер»
Эта команда в нынешнем сезоне также борется за высокие места. На текущий момент «Ганновер» пребывает на 3 строчке турнирной таблицы.
В плане реализации команда выглядит весьма уверенно. В 12 матчах игроки «Ганновера» смогли забить 26 мячей.
Свой последний поединок команда провела удачно. «Ганновер» в родных стенах уверенно расправился с «Айнтрахтом» Брауншвейг (2:0).
Вот только до того команда уступила нестабильному «Шальке» (2:3). Так что стабильности «Ганноверу» явно недостает.
Наверняка «Ганновер» постарается разжиться хотя бы баллом. Сильная атака должна помочь гостям в этом.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Санкт-Паули» предлагают — 1.70.
На викторию «Ганновера» дают — 4.48, ничья оценена — в 4.05.
«Санкт-Паули» сейчас выглядит сильнее оппонента, и уж
Наш прогноз — Победа «Санкт-Паули» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.22. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.18.