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    «Реал Солт-Лейк» возьмет реванш за поражение в гостях

    «Реал Солт-Лейк» — «Хьюстон Динамо». Ставка (к. 2.29) и прогноз на футбол, плей-офф МЛС, 7 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Реал Солт-Лейк» — «Хьюстон Динамо»
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    «Хьюстон Динамо»
    7 ноября в матче 1/8 финала плей-офф МЛС сыграют «Реал Солт-Лейк» и «Хьюстон Динамо». Стартовый свисток прозвучит в 05:00 мск. «Реал Солт-Лейк» — «Хьюстон Динамо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. США. MLS. Плей-офф 07 Ноября 2023 года
    Реал Солт Лэйк
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    •  Реал Солт Лэйк 05:00 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо
  • Хьюстон
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    «Реал Солт-Лейк»

    «Реал Солт-Лейк» хорошо провел регулярный чемпионат. В таблице Западной конференции клуб занял 5-е место, набрав 50 очков в 34-х играх.

    В плей-офф «Реал Солт-Лейк» уже играл с «Хьюстоном». Встреча состоялась 30 октября. «Реал Солт-Лейк» уступил в гостях со счетом 1:2.

    Теперь «Реал Солт-Лейк» постарается взять реванш. Болельщики будут гнать команду вперед. Многое может решить быстрый гол, так что хозяева заинтересованы сразу захватить инициативу.

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    В последних пяти домашних матчах в МЛС «Реал Солт-Лейк» потерпел три поражения. Клуб уступил «Хьюстону» (0:3), «Далласу» (1:3) и «Канзасу» (2:3).

    «Хьюстон Динамо»

    «Хьюстон Динамо» по итогам регулярного чемпионата расположился на 4-й строчке. Команда в 34-х поединках набрала 51 очко.

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  • 03/11/2023

    • «Хьюстон Динамо» обыграл «Реал Солт-Лейк» на своем поле, но теперь предстоит гостевая игра. Повторить успех на выезде будет крайне непросто.

    У «Хьюстона» на данный момент выигрышная серия состоит из трех матчей. Команда набрала хорошую форму. У клуба высокие шансы пробиться в четвертьфинал плей-офф.

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    Последний раз «Хьюстон» проигрывал 24 сентября. Тогда команда на чужом поле уступила «Канзасу» со счетом 1:2.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. На победу «Реал Солт-Лейк» можно поставить за 2.29. Выигрыш гостей идет с коэффициентом 2.84. Ничья оценена — в 3.63.

    Можно сделать ставку на победу «Реал Солт-Лейк» с коэффициентом 2.29.

    Еще один наш прогноз — в матче будет забито не больше двух голов за 2.20.

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    «Реал Солт-Лейк» — «Хьюстон Динамо»: прогноз, ставка (2.29), статистика, коэффициенты матча 07.11.2023. Прогнозы на футбол. «Реал Солт-Лейк» возьмет реванш за поражение в гостях
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