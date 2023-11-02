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    Сможет ли «Ростов» одолеть «Урал»?

    «Ростов» — «Урал». Ставка (к. 3.70) и прогноз на футбол, Кубок России, 2 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Ростов» — «Урал»
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    «Ростов»
    «Ростов» сыграет на своем поле с «Уралом» в рамках 6-го тура группового этапа Кубка России. Матч пройдет 2 ноября, начало — в 20:45 мск. «Ростов» — «Урал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Кубок. Группа B 02 Ноября 2023 года
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    «Ростов»

    Старт нынешнего сезона выдался для «Ростова» очень непросто. Команда барахталась на дне турнирной таблице РПЛ и была на грани вылета из Кубка России, но сейчас ситуация стала куда лучше.

    После 13-и туров «Ростов» занимает уже 9-ю строчку в таблице РПЛ, отставая от 5-ки лидеров чемпионата лишь на 5 баллов, а в Кубке России команде предстоит ожесточенная борьба за выход в плей-офф турнира.

    Коэффициенты матча Ростов — Урал

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    В случае победы в матче с «Уралом» «Ростов» выйдет в плей-офф Кубка России, но если проиграет команда будет выступать в пути регионов. Стоит отметить, что в последнее команда Валерия Карпина выступает довольно неплохо.

    Все прогнозы на футбол

    В последних 3-х матчах «Ростов» проиграл «Краснодару» (2:3), а затем обыграл «Ахмат» (3:0) и «Локомотив» (1:0). В последнем матче с «железнодорожниками» команда забили единственный гол уже на 3-й минуте встречи.

    Сможет ли «Ростов» обыграть крепкий «Урал»? В РПЛ команда Карпина занимает 5-е место в лиге по результатам домашних встреч, набрав 15 очков из 24-х возможных.

    «Урал»

    Команда играет крайне нестабильно в нынешнем сезоне, как и «Ростов». «Урал» занимает 10-е место в РПЛ с 16-ю очками в активе, а в Кубке России команда Виктора Гончаренко на 2-й позиции (8 очков), но все может поменяться буквально за одну игру.

    У «Урала» такое же количество очков, как и у «Ростова». Если уральцы смогут победить, то попадут в плей-офф Кубка России, но в последнее время команда Гончаренко не отличаются крутыми результатами.

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  • Вчера

    • В последних 3-х матчах «Урал» сыграл вничью с «Локомотивом» (2:2), а затем проиграл «Сочи» (1:4) и «Динамо» (1:2) — не самые лучшие результаты. В матче против «Сочи» команда вообще пропустила 3 быстрых гола уже к 34-й минуте.

    Стоит отметить, что «Ростов» и «Урал» уже встречались между собой в нынешнем сезоне. В рамках 10-го тура РПЛ команды закончили встречу со счетом 2:2. Интересно, что «Урал» умудрился упустить преимущество в 2 мяча.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Ростова» предлагают — 2.50.

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    На викторию «Урала» дают — 2.75, ничья оценена — в 3.70.

    В предстоящем матче встретятся равные соперники. Можно рискнуть и предположить, что основное время матча закончится ничейным результатом.

    Наш прогноз — Ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.70. Еще вариант для ставки — Фора «Ростова» 0 в 1-м тайме за 1.77.

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