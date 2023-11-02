«Ростов» сыграет на своем поле с «Уралом» в рамках 6-го тура группового этапа Кубка России. Матч пройдет 2 ноября, начало — в 20:45 мск. «Ростов» — «Урал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ростов»

Старт нынешнего сезона выдался для «Ростова» очень непросто. Команда барахталась на дне турнирной таблице РПЛ и была на грани вылета из Кубка России, но сейчас ситуация стала куда лучше.

После 13-и туров «Ростов» занимает уже 9-ю строчку в таблице РПЛ, отставая от 5-ки лидеров чемпионата лишь на 5 баллов, а в Кубке России команде предстоит ожесточенная борьба за выход в плей-офф турнира.

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В случае победы в матче с «Уралом» «Ростов» выйдет в плей-офф Кубка России, но если проиграет команда будет выступать в пути регионов. Стоит отметить, что в последнее команда Валерия Карпина выступает довольно неплохо.

Все прогнозы на футбол

В последних 3-х матчах «Ростов» проиграл «Краснодару» (2:3), а затем обыграл «Ахмат» (3:0) и «Локомотив» (1:0). В последнем матче с «железнодорожниками» команда забили единственный гол уже на 3-й минуте встречи.

Сможет ли «Ростов» обыграть крепкий «Урал»? В РПЛ команда Карпина занимает 5-е место в лиге по результатам домашних встреч, набрав 15 очков из 24-х возможных.

«Урал»

Команда играет крайне нестабильно в нынешнем сезоне, как и «Ростов». «Урал» занимает 10-е место в РПЛ с 16-ю очками в активе, а в Кубке России команда Виктора Гончаренко на 2-й позиции (8 очков), но все может поменяться буквально за одну игру.

У «Урала» такое же количество очков, как и у «Ростова». Если уральцы смогут победить, то попадут в плей-офф Кубка России, но в последнее время команда Гончаренко не отличаются крутыми результатами.

В последних 3-х матчах «Урал» сыграл вничью с «Локомотивом» (2:2), а затем проиграл «Сочи» (1:4) и «Динамо» (1:2) — не самые лучшие результаты. В матче против «Сочи» команда вообще пропустила 3 быстрых гола уже к 34-й минуте.

Стоит отметить, что «Ростов» и «Урал» уже встречались между собой в нынешнем сезоне. В рамках 10-го тура РПЛ команды закончили встречу со счетом 2:2. Интересно, что «Урал» умудрился упустить преимущество в 2 мяча.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Ростова» предлагают — 2.50.

На викторию «Урала» дают — 2.75, ничья оценена — в 3.70.

В предстоящем матче встретятся равные соперники. Можно рискнуть и предположить, что основное время матча закончится ничейным результатом.

Наш прогноз — Ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.70. Еще вариант для ставки — Фора «Ростова» 0 в 1-м тайме за 1.77.