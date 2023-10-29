«Мец»
Эта команда проводит не столь успешный сезон. «Мец» сейчас занимает предпоследнее 16 место в таблице.
Причем «Мец» в 9 поединках выиграл только дважды. Да и потеря ведущего форварда Георгиса Микаутадзе не проходит бесследно.
Коэффициенты матча Метц — Гавр
В предыдущем туре чемпионата «Мец» снова потерпел коллизию. Команда уступила монегаскам, хотя и дала им бой (1:2).
Матчи с «Гавром» для команды традиционно складываются неудачно. Из пяти последних поединков проиграно три.
Хозяевам в этой встрече нужно исключительно побеждать. «Мецу» нужно выбираться из опасной зоны, и как можно скорее.
«Гавр»
Эта команда в нынешнем сезоне также будет сражаться за выживание. Правда, «Гавр» сейчас пребывает на 11 месте турнирной таблицы.
А вот с реализацией складывается не столь успешно. Игроки «Гавра» настреляли всего лишь 10 мячей в 9 матчах.
В минувшем туре чемпионата команда смогла взять трудовой балл. «Гавр» расписал безголевую мировую с «Лансом».
Команда не побеждает уже на протяжении трех матчей. А вот россиянин Далер Кузяев весьма полезен как в разрушении, так и в созидании.
Наверняка «Гавр» не собирается отсиживаться в тылах. Да и обороняется команда куда успешнее оппонента.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Меца» предлагают — 2.61.
На викторию «Гавра» дают — 2.99, ничья оценена — в 3.35.
«Гавр»
Наш прогноз — Победа «Гавра». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.99. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.35.