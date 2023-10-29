«Мец» сыграет на своем поле с «Гавром» в рамках 10-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 29 октября, начало — в 17:00 мск. «Мец» — «Гавр»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Мец»

Эта команда проводит не столь успешный сезон. «Мец» сейчас занимает предпоследнее 16 место в таблице.

Причем «Мец» в 9 поединках выиграл только дважды. Да и потеря ведущего форварда Георгиса Микаутадзе не проходит бесследно.

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В предыдущем туре чемпионата «Мец» снова потерпел коллизию. Команда уступила монегаскам, хотя и дала им бой (1:2).

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Матчи с «Гавром» для команды традиционно складываются неудачно. Из пяти последних поединков проиграно три.

Хозяевам в этой встрече нужно исключительно побеждать. «Мецу» нужно выбираться из опасной зоны, и как можно скорее.

«Гавр»

Эта команда в нынешнем сезоне также будет сражаться за выживание. Правда, «Гавр» сейчас пребывает на 11 месте турнирной таблицы.

А вот с реализацией складывается не столь успешно. Игроки «Гавра» настреляли всего лишь 10 мячей в 9 матчах.

В минувшем туре чемпионата команда смогла взять трудовой балл. «Гавр» расписал безголевую мировую с «Лансом».

Команда не побеждает уже на протяжении трех матчей. А вот россиянин Далер Кузяев весьма полезен как в разрушении, так и в созидании.

Наверняка «Гавр» не собирается отсиживаться в тылах. Да и обороняется команда куда успешнее оппонента.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Меца» предлагают — 2.61.

На викторию «Гавра» дают — 2.99, ничья оценена — в 3.35.

«Гавр» традиционно успешно противостоит «Мецу» , и уж точно постарается оторваться от опасной зоны.

Наш прогноз — Победа «Гавра». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.99. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.35.