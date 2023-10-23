23 октября в матче 9-го тура чемпионата Италии сыграют «Удинезе» и «Лечче». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Удинезе» — «Лечче»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Удинезе»

«Удинезе» в октябре выдал ничейную серию из двух матчей. Команда разошлась миром с «Дженоа» (2:2) и «Эмполи» (0:0). А в период международной паузы была еще и товарищеская игра с «Риекой» (1:1).

На данный момент «Удинезе» находится на 17-м месте в таблице Серии А. Клуб набрал 5 очков в восьми поединках.

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«Удинезе» необходимо срочно улучшать результаты. В противном случае коллектив ждет борьба за выживание. Сейчас команда находится от зоны вылета на расстоянии лишь одного очка.

Все прогнозы на Серию А

«Удинезе» в чемпионате Италии-2023/24 еще ни разу не побеждал дома. Фриульцы потерпели два поражения и дважды сыграли вничью. В трех матчах из четырех «Удинезе» не смог забить соперникам ни одного гола.

«Лечче»

«Лечче» по итогам 8 туров располагается в середине таблицы. Команда занимает 9-ю строчку, набрав 12 баллов.

В последних трех турах Серии А набрано лишь одно очко. Клуб проиграл «Ювентусу» (0:1) и «Наполи» (0:4), а также сыграл вничью с «Сассуоло» (1:1).

«Лечче» нужно улучшать игру в атаке. Команда редко радует болельщиков голами. В восьми встречах было забито только 9 мячей.

«Лечче» дома и в гостях — две разные команды. В текущем сезоне Серии А клуб на выезде еще не побеждал. Последний раз «Лечче» выигрывал на чужом поле 28 мая — в минувшем сезоне чемпионата Италии.

Прогноз и ставка

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Удинезе» можно поставить за 2.24. Выигрыш гостей идет с коэффициентом 3.80. Ничья оценена — в 3.15.

Обе команды хотят победить. Но в предстоящей встрече крайне сложно выделить фаворита.

Можно сделать ставку на то, что будет зафиксирована ничья с коэффициентом 3.15.

Еще один наш прогноз — обе команды не смогут забить за 1.88.