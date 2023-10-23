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    «Удинезе» и «Лечче» не смогут определить победителя

    «Удинезе» — «Лечче». Ставка (к. 3.15) и прогноз на футбол, чемпионат Италии, 23 октября 2023 года

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    «Удинезе»
    23 октября в матче 9-го тура чемпионата Италии сыграют «Удинезе» и «Лечче». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Удинезе» — «Лечче»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 23 Октября 2023 года
    Удинезе
  • Удине
    •  Удинезе 19:30 Лечче Лечче
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    «Удинезе»

    «Удинезе» в октябре выдал ничейную серию из двух матчей. Команда разошлась миром с «Дженоа» (2:2) и «Эмполи» (0:0). А в период международной паузы была еще и товарищеская игра с «Риекой» (1:1).

    На данный момент «Удинезе» находится на 17-м месте в таблице Серии А. Клуб набрал 5 очков в восьми поединках.

    Коэффициенты матча Удинезе — Лечче

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    «Удинезе» необходимо срочно улучшать результаты. В противном случае коллектив ждет борьба за выживание. Сейчас команда находится от зоны вылета на расстоянии лишь одного очка.

    Все прогнозы на Серию А

    «Удинезе» в чемпионате Италии-2023/24 еще ни разу не побеждал дома. Фриульцы потерпели два поражения и дважды сыграли вничью. В трех матчах из четырех «Удинезе» не смог забить соперникам ни одного гола.

    «Лечче»

    «Лечче» по итогам 8 туров располагается в середине таблицы. Команда занимает 9-ю строчку, набрав 12 баллов.

    В последних трех турах Серии А набрано лишь одно очко. Клуб проиграл «Ювентусу» (0:1) и «Наполи» (0:4), а также сыграл вничью с «Сассуоло» (1:1).

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    • «Лечче» нужно улучшать игру в атаке. Команда редко радует болельщиков голами. В восьми встречах было забито только 9 мячей.

    «Лечче» дома и в гостях — две разные команды. В текущем сезоне Серии А клуб на выезде еще не побеждал. Последний раз «Лечче» выигрывал на чужом поле 28 мая — в минувшем сезоне чемпионата Италии.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Удинезе» можно поставить за 2.24. Выигрыш гостей идет с коэффициентом 3.80. Ничья оценена — в 3.15.

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    Обе команды хотят победить. Но в предстоящей встрече крайне сложно выделить фаворита.

    Можно сделать ставку на то, что будет зафиксирована ничья с коэффициентом 3.15.

    Еще один наш прогноз — обе команды не смогут забить за 1.88.

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    «Удинезе» — «Лечче»: прогноз, ставка (3.15), статистика, коэффициенты матча 23.10.2023. Прогнозы на футбол. «Удинезе» и «Лечче» не смогут определить победителя
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