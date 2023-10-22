«Салернитана» сыграет на своем поле с «Кальяри» в рамках 9-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 22 октября, начало — в 16:00 мск. «Салернитана» — «Кальяри»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Салернитана»

Эта команда переживает не самые простые времена. Нынешнее 19 место является тому наглядным подтверждением.

В 8 поединках чемпионата «Салернитана» забила всего 4 мяча. А вот пропускает команда многовато -17 голов.

В предыдущем туре чемпионата «Салернитана» снова потерпела поражение. Команда по всем статьям уступила «Монце» (0:3).

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При этом «Салернитана» еще ни разу не победила в чемпионате. Так что команда выглядит одним из главных кандидатов на вылет в Серию В.

Хозяева явно постараются разжиться тремя очками. В битве аутсайдеров на стороне «Салернитаны» фактор своего поля.

«Кальяри»

Эта команда начала нынешний чемпионат крайне неудачно. «Кальяри» сейчас пребывает на последнем 20 месте турнирной таблицы.

Сардинцам явно придется активно сражаться за выживание. Команда сейчас выглядит слабее всех в лиге, набрав всего 2 очка.

В минувшем туре чемпионата команда вновь разочаровала. «Кальяри» в родных стенах был разгромлен «Ромой» (1:4).

Не прибавляет позитива и четырехматчевая пораженческая серия. Да и оборона сардинцев выглядит словно проходной двор.

Наверняка «Кальяри» будет пытаться разжиться очками. Гостям уж точно нужно цепляться за драгоценные баллы.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Салернитаны» предлагают — 2.38.

На викторию «Кальяри» дают — 3.42, ничья оценена — в 3.31.

«Салернитана» почти 20 лет не обыгрывала сардинцев, к тому же явно мотивирована добыть первую викторию в нынешнем чемпионате .

Наш прогноз — Победа «Салернитаны». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.38. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.26.