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    Сумеет ли «Неман» продолжить свой победный сериал?

    «Торпедо-БелАЗ» — «Неман». Ставка (к. 2.44) и прогноз на футбол, чемпионат Белоруссии, 20 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Торпедо-БелАЗ» — «Неман»
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    «Неман»
    «Торпедо-БелАЗ» сыграет на своем поле с «Неманом» в рамках 25-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 20 октября, начало — в 19:00 мск. «Торпедо-БелАЗ» — «Неман»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 20 Октября 2023 года
    Торпедо-БелАЗ
  • Жодино
    •  Торпедо-БелАЗ 19:00 Неман Неман
  • Гродно
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    «Торпедо-БелАЗ»

    Эта команда на данный момент находится на 3 месте в таблице. Причем главной целью жодинцев является удержаться в призерах.

    Отметим сверхнадежные тылы команды. «Торпедо-БелАЗ» в 22 сыгранных матчах пропустил в свои ворота всего 15 мячей.

    Коэффициенты матча Торпедо-БелАЗ — Неман

    1X2Новым игрокам
  • 3.203.252.30Бонус$9500
    •

    В предыдущем туре чемпионата «Торпедо-БелАЗ» добыл викторию. Жодинцы с минимальным счетом переиграли «Нафтан».

    Все прогнозы на футбол

    «Торпедо-БелАЗ» давненько не обыгрывал гродненцев. Последняя виктория случилась еще 4 года назад.

    Нет сомнений, что хозяева будут активны у ворот соперника. У «Торпедо-БелАЗа» надежные тылы, плюс команда неплоха в контригре.

    «Неман»

    Эта команда сражается за чемпионский титул. «Неман» на данный момент пребывает на 2 месте турнирной таблицы.

    Гродненцы отстают от лидера минского «Динамо» всего на 3 очка. За 6 туров до финиша отыграть такой гандикап вполне реально.

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    • Минувший тур получился для команды продуктивным. «Неман» дома уверенно расправился с «Белшиной» (3:1).

    Вообще, «Неман» выиграл уже 4 матча кряду. Так что у гродненцев есть стремление продолжить свой победный сериал.

    Нет сомнений, что «Неман» будет стремиться взять три очка. Да и вообще, гродненцы традиционно удачно противостоят торпедовцам.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Немана» предлагают — 2.44.

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    На викторию «Торпедо-БелАЗа» дают — 3.13, ничья оценена — в 3.32.

    Гости борются за чемпионство, так что наверняка будут максимально активно атаковать.

    Наш прогноз — Победа «Немана». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.44. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.27.

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    «Торпедо-БелАЗ» — «Неман»: прогноз, ставка (2.44), статистика, коэффициенты матча 20.10.2023. Прогнозы на футбол. Сумеет ли «Неман» продолжить свой победный сериал?
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