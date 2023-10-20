«Торпедо-БелАЗ»
Эта команда на данный момент находится на 3 месте в таблице. Причем главной целью жодинцев является удержаться в призерах.
Отметим сверхнадежные тылы команды. «Торпедо-БелАЗ» в 22 сыгранных матчах пропустил в свои ворота всего 15 мячей.
Коэффициенты матча Торпедо-БелАЗ — Неман
В предыдущем туре чемпионата «Торпедо-БелАЗ» добыл викторию. Жодинцы с минимальным счетом переиграли «Нафтан».
«Торпедо-БелАЗ» давненько не обыгрывал гродненцев. Последняя виктория случилась еще 4 года назад.
Нет сомнений, что хозяева будут активны у ворот соперника. У «Торпедо-БелАЗа» надежные тылы, плюс команда неплоха в контригре.
«Неман»
Эта команда сражается за чемпионский титул. «Неман» на данный момент пребывает на 2 месте турнирной таблицы.
Гродненцы отстают от лидера минского «Динамо» всего на 3 очка. За 6 туров до финиша отыграть такой гандикап вполне реально.
Минувший тур получился для команды продуктивным. «Неман» дома уверенно расправился с «Белшиной» (3:1).
Вообще, «Неман» выиграл уже 4 матча кряду. Так что у гродненцев есть стремление продолжить свой победный сериал.
Нет сомнений, что «Неман» будет стремиться взять три очка. Да и вообще, гродненцы традиционно удачно противостоят торпедовцам.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Немана» предлагают — 2.44.
На викторию «Торпедо-БелАЗа» дают — 3.13, ничья оценена — в 3.32.
Гости борются за чемпионство, так что
Наш прогноз — Победа «Немана». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.44. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.27.