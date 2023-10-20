«Торпедо-БелАЗ» сыграет на своем поле с «Неманом» в рамках 25-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 20 октября, начало — в 19:00 мск. «Торпедо-БелАЗ» — «Неман»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Торпедо-БелАЗ»

Эта команда на данный момент находится на 3 месте в таблице. Причем главной целью жодинцев является удержаться в призерах.

Отметим сверхнадежные тылы команды. «Торпедо-БелАЗ» в 22 сыгранных матчах пропустил в свои ворота всего 15 мячей.

Коэффициенты матча Торпедо-БелАЗ — Неман 1X2Новым игрокам 3.203.252.30Бонус$9500

В предыдущем туре чемпионата «Торпедо-БелАЗ» добыл викторию. Жодинцы с минимальным счетом переиграли «Нафтан».

Все прогнозы на футбол

«Торпедо-БелАЗ» давненько не обыгрывал гродненцев. Последняя виктория случилась еще 4 года назад.

Нет сомнений, что хозяева будут активны у ворот соперника. У «Торпедо-БелАЗа» надежные тылы, плюс команда неплоха в контригре.

«Неман»

Эта команда сражается за чемпионский титул. «Неман» на данный момент пребывает на 2 месте турнирной таблицы.

Гродненцы отстают от лидера минского «Динамо» всего на 3 очка. За 6 туров до финиша отыграть такой гандикап вполне реально.

Минувший тур получился для команды продуктивным. «Неман» дома уверенно расправился с «Белшиной» (3:1).

Вообще, «Неман» выиграл уже 4 матча кряду. Так что у гродненцев есть стремление продолжить свой победный сериал.

Нет сомнений, что «Неман» будет стремиться взять три очка. Да и вообще, гродненцы традиционно удачно противостоят торпедовцам.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Немана» предлагают — 2.44.

На викторию «Торпедо-БелАЗа» дают — 3.13, ничья оценена — в 3.32.

Гости борются за чемпионство, так что наверняка будут максимально активно атаковать .

Наш прогноз — Победа «Немана». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.44. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.27.