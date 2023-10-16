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    Трансферный дайджест. 10-16 октября

    Борьба за Ольмо и Вирца, Чалоба и Филлипс сменят команды, Лингард трудоустроится в Саудовской Аравии

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    Дани Ольмо
    Слухи, сплетни и большие деньги — в очередном трансферном обзоре от LiveSport.Ru.

    Калвин Филлипс

    «Манчестер Сити», полузащитник, 27 лет

    Полузащитник «Манчестер Сити» Калвин Филлипс с большой долей вероятности сменит клубную прописку уже зимой.

    По информации Football Insider, «горожане» во время зимнего трансферного окна будут готовы продать 27-летнего хавбека. Они не сделали этого летом из-за травмы Кевина де Брейне и ухода Илкая Гюндогана.

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    • Сам игрок сборной Англии также недоволен игровым временем в составе «Манчестер Сити» и намерен покинуть клуб.

    Претендентом на Филлипса называется «Бавария». Мюнхенцы уже давно хотят заполучить Калвина в свои ряды и тут у них появилась отличная возможность для этого.

    Калвин Филлипс
    globallookpress.com

    Всего в текущем сезоне Филлипс сыграл лишь 167 минут во всех турнирах. Состав «горожан» он пополнил летом 2022 года, перебравшись из «Лидса» за 49 млн евро.

    Наш прогноз: Филлипс перейдет в «Баварию».

    Флориан Вирц

    «Байер», полузащитник, 20 лет

    За полузащитника «Байера» Флориана Вирца может развернуться настоящая борьба во время зимнего трансферного окна.

    Согласно данным Mundo Deportivo, на 20-летнего немецкого хавбека претендуют «Бавария» и «Барселона». Именно эти команды и должны сойтись в борьбе за игрока центра поля.

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    • Сообщается, что сам игрок также не против пойти на повышение, а «Байер» не против продать своего лидера, но намерен заработать на его трансфере приличные деньги.

    Флориан Вирц
    globallookpress.com

    В текущем сезоне Вирц провел десять матчей, в которых забил три мяча и сделал четыре результативные передачи.

    Наш прогноз: «Байер» продаст Вирца.

    Гарри Магуайр

    «Манчестер Юнайтед», защитник, 30 лет

    Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр, который не покинул команду во время летнего трансферного окна, может сделать это зимой.

    По информации ESPN, «Вест Хэм» во время зимнего трансферного готов вернуться к переговорам по переходу оборонца.

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    • Сообщается, что данный трансфер во много будет зависеть от желания самого игрока сборной Англии, а также от предложения лондонского коллектива.

    В последнее время 30-летний футболист попадает под шквал критики со стороны болельщиков «красных дьяволов» из-за своей неуверенной игры.

    Гарри Магуайр
    globallookpress.com

    В текущем сезоне Магуайр провел 4 матча за «МЮ», отличившись одной голевой передачей.

    Наш прогноз: Магуайр останется в «Манчестер Юнайтед» минимум до конца сезона.

    Трево Чалоба

    «Челси», защитник, 24 года

    Есть большая вероятность того, что защитник «Челси» Трево Чалоба покинет лондонский коллектив уже зимой.

    По информации Фабрицио Романо, лондонцы не против расстаться с игроком, поскольку он не является основной боевой единицей и наставник команды на него не сильно рассчитывает.

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    • Сообщается, что главным претендентом на 24-летнего игрока является «Бавария». Именно мюнхенский коллектив, скорее всего, и станет новой командой оборонца.

    Стороны могут начать переговоры о трансфере в ближайшее время, а официально о нем объявят зимой.

    Трево Чалоба
    globallookpress.com

    В текущем сезоне английский защитник не провел ни одной игры из-за травмы. В сезоне 22/23 он сыграл 25 матчей в чемпионате Англии.

    Наш прогноз: Чалоба перейдет в «Баварию».

    Джесси Лингард

    свободный агент, полузащитник, 30 лет

    Английский хавбек Джесси Лингард с высокой долей вероятности трудоустроится в Саудовской Аравии.

    Контракт 30-летнему полузащитнику, который сейчас пребывает в статусе свободного агента, предлагает «Аль-Иттифак».

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    • Игрок центра поля должен в январе 2024 года поставить подпись под трудовым договором с саудовским клубом.

    Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и «Ноттингем Форест» сейчас тренируется и поддерживает связь именно с этой командой, а вопрос о контракте уже полностью решен.

    Джесси Лингард
    globallookpress.com

    В прошлом сезоне Лингард в составе «Ноттингем Форест» забил два мяча и сделал две результативные передачи в 20 матчах.

    Наш прогноз: Лингард перейдет в «Аль-Иттифак».

    Дани Ольмо

    «РБ Лейпциг», полузащитник, 25 лет

    Полузащитник «РБ Лейпцига» Дани Ольмо близок к тому, чтобы сменить клубную прописку.

    По информации Bild, 25-летний испанский хавбек близок к переходу в «Барселону». Переход якобы состоится летом 2024 года, а сумма трансфера составит около 60 миллионов евро.

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    В тоже время Goal утверждает, английский «Манчестер Сити» опережает своих конкурентов в лице «Реала», «Арсенала», «Челси» и «Барселоны» в борьбе за трансфер игрока центра поля сборной Испании.

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    Сообщается, что сам Дани Ольмо готов рассмотреть все предложения, несмотря на то, что недавно продлил контракт с «Лейпцигом» до 2027 года.

    Дани Ольмо
    globallookpress.com

    В текущем сезоне Ольмо провел четыре матча во всех турнирах, забил пять мячей и отдал одну голевую передачу.

    Наш прогноз: Ольмо точно уйдет из «РБ Лейпцига», однако куда, пока предположить сложно.

    Эмиль Смит-Роу

    «Арсенал», полузащитник, 23 года

    Полузащитник «Арсенала» Эмил Смит-Роу может покинуть клуб уже во время зимнего трансферного окна.

    По информации Mirror, на 23-летнего англичанина претендует «Ньюкасл», который готов сделать предложение о трансфере хавбека зимой. Других кандидатов на игрока центра поля нет.

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    • Ранее сообщалось, что Смит-Роу готов покинуть лондонский клуб в январе, если не будет иметь постоянную игровую практику.

    Эмиль Смит-Роу
    globallookpress.com

    В текущем сезоне АПЛ Эмиль принял участие только в двух матчах и не смог отметиться результативными действиями.

    Наш прогноз: Смит-Роу перейдет в «Ньюкасл».

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