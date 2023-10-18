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    «Волгарь» выйдет в следующий раунд Кубка России?

    «Волгарь» — «Енисей». Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, Кубок России, 18 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Волгарь» — «Енисей»
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    «Волгарь»
    «Волгарь» сыграет на своем поле с «Енисеем» в рамках 1/2 финала пути регионов Кубка России. Матч пройдет 18 октября, начало — в 16:00 мск. «Волгарь» — «Енисей»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Кубок 18 Октября 2023 года
    Волгарь
  • Россия. Кубок
    •  Волгарь 16:00 Енисей Енисей
  • Красноярск
    •

    «Волгарь»

    Команда проводит далеко не лучший сезон, занимая лишь последнее 18-е место в Первой лиге. Несмотря на это, «Волгарь» прошел одну стадию в Кубке России и 18-го октября сыграет с «Енисеем».

    Стоит отметить, что в последних матчах команда хотя-бы начала побеждать, но с обороной у «Волгаря» беда. Команда пропустила 20 голов за 14 встреч Первой лиги — это худший результат в чемпионате.

    Коэффициенты матча Волгарь — Енисей

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    В Кубке России «Волгарь» прошел «Знамя Труда», обыграв соперника со счетом 3:1. Команда обеспечила себе комфортное преимущество в 2 мяча еще в 1-м тайме. Да и в последних турах Первой лиги «Волгарь» начинает выбираться из ямы.

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    За последние 5 матчей в Первой лиге команда проиграла только «Тюмени» (0:1), однажды победила и трижды сыграла вничью. За этот период «Волгарь» забил 5 голов при таком же количестве пропущенных. Сможет ли команда воспользоваться фактором своего поля и обыграть «Енисей»? Большой вопрос...

    «Енисей»

    В прошлом сезоне Первой лиги «Енисей» добрался даже до стыковых матчей, едва не попав в РПЛ. Команда провела прекрасный сезон и казалось, что в этом году «Енисей» продолжит феерить, но не все так просто.

    Команда провалила старт нынешнего сезона, занимая лишь 15-е место в таблице Первой лиги с 16-ю баллами в активе. «Енисей» находится в шаге от зоны вылета. Несмотря на это, у команды есть шанс забраться высоко в Кубке России, но для этого нужно обыграть «Волгарь».

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    • В последних 3-х матчах у «Енисея» не особо клеится. Команда проиграла махачкалинскому «Динамо» (0:1) и «Химкам» (0:1), а также сыграла вничью с «Шинником» (1:1). На последней стадии Кубка России «Енисей» обыграл «Луки-Энергию» (2:1), отыгравшись с 0:1 во втором тайме.

    В предстоящем матче против «Волгаря» у «Енисея» точно будет шанс победить. Соперник также находится в яме, хоть и показывает неплохие результаты в последних матчах.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Волгаря» предлагают — 2.35.

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    На викторию «Енисея» дают — 3.30, ничья оценена — в 3.10.

    «Волгарь» потихоньку выходит из ямы и вполне может победить. Можно предположить, что все-таки хозяева пойдут в следующую стадию Кубка России.

    Наш прогноз — Победа «Волгаря». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.25. Еще вариант для ставки — Тотал 2.5 меньше за 1.77.

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    «Волгарь» — «Енисей»: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 18.10.2023. Прогнозы на футбол. «Волгарь» выйдет в следующий раунд Кубка России?
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