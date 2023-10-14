«СКА-Хабаровск» сыграет на своем поле с тульским «Арсеналом» в рамках 14-го тура российской Первой лиги. Матч пройдет 14 октября, начало — в 11:30 мск. «СКА-Хабаровск» — «Арсенал» Тула: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«СКА-Хабаровск»

Команда выдала неплохой старт сезона, находясь в середине турнирной таблицы. «СКА-Хабаровск» занимает 8-е место и отстает от 4-й строчки, которая позволит бороться за выход в РПЛ лишь на 3 балла. У хабаровчан есть все шансы претендовать на высокие места, но для этого необходимо регулярно побеждать.

У «СКА-Хабаровска» довольно средние показатели результативности — 15 забитых и 14 пропущенных. Впрочем, в последних матчах команда не так много пропускала, а забила больше двух голов только в одном матче.

Коэффициенты матча СКА-Хабаровск — Арсенал Тула 1X2Новым игрокам 2.003.503.70Бонус$9500

За последние 5 встреч хабаровчане по 2 раза выиграли и проиграли, а также однажды сыграла вничью. В одном из последних туров «СКА-Хабаровск» обыграл «Химки» (3:1), но в последнем туре команда уступила команде из нижней части таблицы — «Нефтехимику» (0:2), пропустив все 2 гола во 2-м тайме.

Прогнозы на ФНЛ

Стоит отметить, что «СКА-Хабаровск» — лучшая команда в лиге по результатам домашних матчей. Хабаровчане набрали 17 очков из 24-х возможных, пропустив за 8 домашних встреч всего лишь 4 гола.

«Арсенал» Тула

Команда находится совсем рядом со «СКА-Хабаровском» в турнирной таблице, набрав такое же количество очков (18), но по дополнительным показателям занимает только 10-е место в Первой лиге.

Команда пропустила всего 12 голов за 13 встреч, но забила всего лишь 13 — не самые лучшие показатели. Несмотря на это, команда обрела силы и начала стабильно набирать очки, но надолго ли хватит «Арсенал»?

В последних 9-и матчах во всех турнирах тульская команда проиграла только «Химкам» (0:2), а также по 4 раза выиграла и сыграла вничью. Благодаря этому отрезку «Арсенал» более менее закрепился в середине таблицы, и если команда сможет дальше стабильно набирать очки, то точно поборется за высокие места.

В последней очной встрече, которая состоялась 3 июня этого года «Арсенал» с треском проиграл «СКА-Хабаровску» со счетом 0:6, пропустив по 3 безответных гола в каждом тайме.

Сможет ли «Арсенал» взять реванш? Не в их пользу говорит статистика гостевых встреч, где тульская команда занимает только 11-е место в лиге, с 6-ю набранных очками за 6 гостевых поединков.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «СКА-Хабаровска» предлагают — 2.00.

На викторию «Арсенала» из Тулы дают — 3.70, ничья оценена — в 3.50.

Хабаровчане играют на своем поле просто безупречно. Можно предположить, что точно не проиграет, но сможет ли победить?

Наш прогноз — Ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.50. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 1.83.