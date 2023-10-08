«Арсенал»
«Арсенал» занимает третье место в турнирной таблице АПЛ после семи сыгранных матчей, в которых набрал 17 очков.
Ранее на этой неделе «Арсенал» неожиданно проиграл «Лансу» (1:2) в матче Лиги чемпионов.
Коэффициенты матча Арсенал Лондон — Манчестер Сити
Несмотря на то, что это была выездная игра, результат все равно очень удивил. Команда Микеля Артеты впервые в сезоне очень слабо сыграла в обороне.
И это, к сожалению, не единственный повод для беспокойства. Из-за травмы матч во Франции не смог доиграть Букайо Сака, один из ключевых исполнителей «Арсенала», отсутствие которого может серьезно сказаться на действиях команды в атаке.
При этом стоит отметить, что «Арсенал» еще ни разу не проигрывал в текущем чемпионате Англии.
Правда, «канониры» уже дважды теряли очки на своем поле — в матчах с «Фулхэмом» и «Тоттенхэмом». Обе игры завершились вничью 2:2.
«Манчестер Сити»
«Манчестер Сити» тем временем находится на первой строчке, опережая «Арсенал» на одно очко.
В отличие от лондонского клуба, «Сити» в начале недели выиграл свой матч в Лиге чемпионов. Действующий чемпион Англии одержал гостевую победу над «Лейпцигом» (3:1).
Однако чуть раньше «Ман Сити» дважды разочаровал своих поклонников. Сначала банда Хосепа Гвардиолы вылетела из Кубка лиги (да, квадрупла в этом сезоне не будет), проиграв «Ньюкаслу», а потом уступила «Вулверхэмптону» (1:2) в рамках АПЛ.
Но для «горожан» это привычная история — они нередко буксуют именно в начале сезона, зато потом их практически невозможно остановить.
«Ман Сити» ни разу не пропускал только в одном гостевом матче в текущей кампании.
Прогноз и ставка
На «Арсенал» в этом матче можно поставить за 3.02, ничью букмекеры предлагают за 3.66, а победу «Манчестер Сити» — за 2.51.
В начале августа «канониры» переиграли «Сити» в матче за Суперкубок Англии. Сначала команда Артеты чудом ушла от поражения незадолго до завершения основного времени, а потом вырвала победу в серии пенальти.
Но на этот результат не стоит обращать внимание. Суперкубок Англии — это, по сути, товарищеская игра, по итогам которой победителю вручают красивую посудину. И отношение к ней у «Ман Сити» и Гвардиолы соответствующее.
В предстоящем матче все будет совершенно иначе. Правда, все равно есть ощущение, что на исход в этот раз не надо ставить. «Ман Сити» все-таки тоже слегка барахлит, и вполне вероятно, что на «Эмирейтс» у гостей будут проблемы.
Оптимальным вариантом будет ставка на обе команды забьют + тотал больше 2,5 за 2.02.
Еще один интересный вариант — тотал второго тайма больше 1,5 за 1.97. В АПЛ очень часто все самое интересное начинается после перерыва.
Команды будут много атаковать, поэтому уместно рассмотреть ставку на тотал угловых больше 9,5 за 2.12.