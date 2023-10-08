ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Расмус ХёйлуннЛига чемпионов. Лучший игрок на данный момент, темные лошадки и как спасти «МЮ»? Джуд БеллингемНовый «Галактико». Беллингем может стать в «Реале» суперзвездой калибра Роналду Мурат Гассиев и Отто ВаллинПроигрыш Гассиева от Валлина стал сенсацией. Теперь карьера Мурата под угрозой
  • 22:00
    • Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Катара, Расселл стал вторым
    Все новости спорта

    «Арсенал» наконец-то обыграет «Манчестер Сити» в матче АПЛ?

    «Арсенал» — «Манчестер Сити». Ставка (к. 2.02) и прогноз на чемпионат Англии 8 октября 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на АПЛ Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Арсенал Прогнозы на Манчестер Сити Календарь АПЛ
    Прогноз и ставки на «Арсенал» — «Манчестер Сити»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Эрлинг Холанн
    «Манчестер Сити» сыграет на выезде против лондонского «Арсенала» в рамках восьмого тура чемпионата Англии. Матч пройдет 8 октября, начало — в 18:30 мск. «Арсенал» — «Манчестер Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Премьер-лига 08 Октября 2023 года

    «Арсенал»

    «Арсенал» занимает третье место в турнирной таблице АПЛ после семи сыгранных матчей, в которых набрал 17 очков.

    Ранее на этой неделе «Арсенал» неожиданно проиграл «Лансу» (1:2) в матче Лиги чемпионов.

    Коэффициенты матча Арсенал Лондон — Манчестер Сити

    1X2Новым игрокам
  • 3.003.402.45Бонус$9500
    •

    Несмотря на то, что это была выездная игра, результат все равно очень удивил. Команда Микеля Артеты впервые в сезоне очень слабо сыграла в обороне.

    И это, к сожалению, не единственный повод для беспокойства. Из-за травмы матч во Франции не смог доиграть Букайо Сака, один из ключевых исполнителей «Арсенала», отсутствие которого может серьезно сказаться на действиях команды в атаке.

    Все прогнозы на АПЛ

    При этом стоит отметить, что «Арсенал» еще ни разу не проигрывал в текущем чемпионате Англии.

    Правда, «канониры» уже дважды теряли очки на своем поле — в матчах с «Фулхэмом» и «Тоттенхэмом». Обе игры завершились вничью 2:2.

    «Манчестер Сити»

    «Манчестер Сити» тем временем находится на первой строчке, опережая «Арсенал» на одно очко.

    В отличие от лондонского клуба, «Сити» в начале недели выиграл свой матч в Лиге чемпионов. Действующий чемпион Англии одержал гостевую победу над «Лейпцигом» (3:1).

  • Что смотреть в октябре: Эль-Класико, «Милан» — «Ювентус», манчестерское дерби
  • Лучшие матчи топовых европейских турниров, которые пройдут в октябре
  • 05/10/2023

    • Однако чуть раньше «Ман Сити» дважды разочаровал своих поклонников. Сначала банда Хосепа Гвардиолы вылетела из Кубка лиги (да, квадрупла в этом сезоне не будет), проиграв «Ньюкаслу», а потом уступила «Вулверхэмптону» (1:2) в рамках АПЛ.

    Но для «горожан» это привычная история — они нередко буксуют именно в начале сезона, зато потом их практически невозможно остановить.

    «Ман Сити» ни разу не пропускал только в одном гостевом матче в текущей кампании.

    Прогноз и ставка

    На «Арсенал» в этом матче можно поставить за 3.02, ничью букмекеры предлагают за 3.66, а победу «Манчестер Сити» — за 2.51.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    В начале августа «канониры» переиграли «Сити» в матче за Суперкубок Англии. Сначала команда Артеты чудом ушла от поражения незадолго до завершения основного времени, а потом вырвала победу в серии пенальти.

    Но на этот результат не стоит обращать внимание. Суперкубок Англии — это, по сути, товарищеская игра, по итогам которой победителю вручают красивую посудину. И отношение к ней у «Ман Сити» и Гвардиолы соответствующее.

    В предстоящем матче все будет совершенно иначе. Правда, все равно есть ощущение, что на исход в этот раз не надо ставить. «Ман Сити» все-таки тоже слегка барахлит, и вполне вероятно, что на «Эмирейтс» у гостей будут проблемы.

    Оптимальным вариантом будет ставка на обе команды забьют + тотал больше 2,5 за 2.02.

    Еще один интересный вариант — тотал второго тайма больше 1,5 за 1.97. В АПЛ очень часто все самое интересное начинается после перерыва.

    Команды будут много атаковать, поэтому уместно рассмотреть ставку на тотал угловых больше 9,5 за 2.12.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.73
  • Прогноз на матч Циципас — Хиджиката
  • Теннис
  • Сегодня в 07:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Синнер — Гирон
  • Теннис
  • Сегодня в 07:30
    •  2.33
  • Прогноз на матч Тиафо — Сонего
  • Теннис
  • Сегодня в 09:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Гарин — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 09:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Жукаев — Хачанов
  • Теннис
  • Сегодня в 10:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Алис — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Урал — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 12:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Алькарас — Баррер
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Сочи — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Лутон Таун — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Кадис — Жирона
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Интер — Болонья
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Шинник — Енисей
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Унион Берлин
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Арсенал» — «Манчестер Сити»: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 08.10.2023. Прогнозы на футбол. «Арсенал» наконец-то обыграет «Манчестер Сити» в матче АПЛ?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры