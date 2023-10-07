7 октября в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» пройдет поединок девятого тура испанской Примеры, в котором «Реал» сыграет против «Осасуны» из Памплоны. Начало — в 17:15 по мск. «Реал» — «Осасуна»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Реал»

«Реал» в прошлом чемпионате Испании стал вторым, но без трофея не остался, выиграв национальный кубок, одолев в финале как раз предстоящего противника.

Новый сезон мадридская команда начала просто шикарно, выиграв первые шесть встреч. В этот период она добыла пять викторий в чемпионате и одолела дома 1:0 берлинский «Унион» на старте ЛЧ.

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И только после этого «сливочные» потерпели первую и пока единственную неудачу в сезоне, проиграв в чемпионате в матче дерби «Атлетико» 1:3. Но затем они вновь стали на победный путь.

Календарь и таблица испанской Примеры

Сперва «Реал» выиграл два матча без пропущенных мячей в Примере, одолев 2:0 «Лас-Пальмас» и 3:0 «Жирону», и вернулся на вершину таблицы. А накануне мадридцы одолели на выезде «Наполи» 3:2 в Лиге чемпионов.

«Осасуна»

«Осасуна» в прошлом сезоне Примеры финишировала на седьмой строке и получила билет в Лигу конференций, где в квалификации проиграла бельгийскому «Брюгге».

В текущем чемпионате Испании клуб из Памплоны после восьми туров идет на десятой позиции в таблице, набрав десять баллов и отстает на четыре очка от шестой еврокубковой строки.

Коллектив за всю турнирную дистанцию смог отпраздновать три виктории, расписала одну мировую и четыре встречи проиграл, забив девять мячей при десяти пропущенных.

В своей последней проведенной игре «Осасуна» в выездном поединке Примеры одолела на выезде со счетом 2:0 «Алавес», прервав тем самым 5-матчевую серию без побед, где было три фиаско.

В двух прошлых чемпионатах Испании «Реал» дома не смог обыграть «Осасуну», сыграв вничью 1:1 и 0:0. Перед этим же «сливочные» в Мадриде 12 раз подряд обыгрывали памплонцев.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Реала» — 1.33, победа «Осасуны» — 10.40, ничья — 5.96.

«Реал» в этом сезоне большинство побед одержал с минимальной разницей, да и к этой игре подходит после трудного матча в ЛЧ. Так что вряд ли мадридцы победят здесь уверенно, исходя из вышеперечисленного.

И также не исключаем, что «Королевский клуб» в этом поединке пропустит.