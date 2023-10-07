«Кристал Пэлас» сыграет на своем поле против «Ноттингем Форест» в рамках восьмого тура чемпионата Англии. Матч пройдет 7 октября, начало — в 19:30 мск. «Кристал Пэлас» — «Ноттингем Форест»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кристал Пэлас»

«Кристал Пэлас» в прошлом розыгрыше АПЛ финишировал в середине турнирной таблицы. У столичной команды не было шансов побороться за еврокубки, но в тоже время и вылет ей не грозил.

В новом же первенстве «Орлы» набрали в семи играх 11 баллов и расположились в турнирной таблице на девятой строчке с отставанием в четыре очка от зоны еврокубков.

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В прошлом туре клуб совершил сенсацию, обыграв на выезде «Манчестер Юнайтед» (1:0), благодаря чему опередил его на два балла.

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Эта победа прервала безвыигрышную серию коллектива в три поединка при двух поражениях и одной ничьей, так что данный успех должен серьезно улучшить настроение гостей.

«Ноттингем Форест»

2 сентября «Ноттингем Форест» устроил сенсацию в матче с «Челси». Команда победила лондонцев на чужом поле со счетом 1:0. Но после этого наступил спад.

На данный момент клуб находится на 12-м месте в таблице АПЛ. «Ноттингем Форест» в семи матчах набрал восемь очков.

В своем последнем матче «Лесники» довольствовались ничьей. На своем поле они разошлись миром с «Брентфордом» (1:1).

На сегодня у коллектива безвыигрышная серия в три поединка при двух ничьих и одном поражении, так что форма гостей не сулит им особых шансов на победу.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Кристал Пэлас», коэффициент на победу которого равен 2,26. Успех «Ноттингем Форест» оценивается в 3,36, ничья — в 3,35.

Хозяева выиграли прошлый матч, а гости не знают побед в трех последних играх.

Поэтому наши прогноз и ставка — «Кристал Пэлас» выиграет за 2,26.

Еще один вариант ставки — «Кристал Пэлас» не проиграет и тотал меньше 2,5 голов за 2,01, поскольку хозяева — фаворит, а в пяти последних матчах гостей было забито меньше 2,5 голов.