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    «Кристал Пэлас» — «Ноттингем Форест». Ставка (к. 2.26) и прогноз на чемпионат Англии 7 октября 2023 года

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    «Кристал Пэлас» — фаворит матча
    «Кристал Пэлас» сыграет на своем поле против «Ноттингем Форест» в рамках восьмого тура чемпионата Англии. Матч пройдет 7 октября, начало — в 19:30 мск. «Кристал Пэлас» — «Ноттингем Форест»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 07 Октября 2023 года

    «Кристал Пэлас»

    «Кристал Пэлас» в прошлом розыгрыше АПЛ финишировал в середине турнирной таблицы. У столичной команды не было шансов побороться за еврокубки, но в тоже время и вылет ей не грозил.

    В новом же первенстве «Орлы» набрали в семи играх 11 баллов и расположились в турнирной таблице на девятой строчке с отставанием в четыре очка от зоны еврокубков.

    Коэффициенты матча Кристал Пэлас — Ноттингем Форест

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  • 2.253.303.45Бонус$9500
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    В прошлом туре клуб совершил сенсацию, обыграв на выезде «Манчестер Юнайтед» (1:0), благодаря чему опередил его на два балла.

    Все прогнозы на АПЛ

    Эта победа прервала безвыигрышную серию коллектива в три поединка при двух поражениях и одной ничьей, так что данный успех должен серьезно улучшить настроение гостей.

    «Ноттингем Форест»

    2 сентября «Ноттингем Форест» устроил сенсацию в матче с «Челси». Команда победила лондонцев на чужом поле со счетом 1:0. Но после этого наступил спад.

    На данный момент клуб находится на 12-м месте в таблице АПЛ. «Ноттингем Форест» в семи матчах набрал восемь очков.

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    • В своем последнем матче «Лесники» довольствовались ничьей. На своем поле они разошлись миром с «Брентфордом» (1:1).

    На сегодня у коллектива безвыигрышная серия в три поединка при двух ничьих и одном поражении, так что форма гостей не сулит им особых шансов на победу.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Кристал Пэлас», коэффициент на победу которого равен 2,26. Успех «Ноттингем Форест» оценивается в 3,36, ничья — в 3,35.

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    Хозяева выиграли прошлый матч, а гости не знают побед в трех последних играх.

    Поэтому наши прогноз и ставка — «Кристал Пэлас» выиграет за 2,26.

    Еще один вариант ставки — «Кристал Пэлас» не проиграет и тотал меньше 2,5 голов за 2,01, поскольку хозяева — фаворит, а в пяти последних матчах гостей было забито меньше 2,5 голов.

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    «Кристал Пэлас» — «Ноттингем Форест»: прогноз, ставка (2.26), статистика, коэффициенты матча 07.10.2023. Прогнозы на футбол. Закрепит «Пэлас» свой успех против «МЮ»?
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