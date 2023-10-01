«Аталанта»
Команда из Бергамо стартовала в новом сезоне средне. По итогам шести туров в активе бергамасков четыре победы и два поражения. «Богиня» смогла одиннадцать раз поразить ворота соперников, а в свои пропустила пять мячей.
В итоге «королева провинциалов» в настоящий момент имеет в своем активе двенадцать очков и расположилась на четвертой позиции в турнирной таблице. «Сине-черные» только на три балла отстают от лидирующего «Интера».
Коэффициенты матча Аталанта — Ювентус
Также «Аталанта» взяла старт в Лиге Европы. В поединке первого круга группового этапа подопечные Джан Пьеро Гасперини в родных стенах переиграли польский «Ракув» и возглавили свою группу. Также в их квартете находятся португальский «Спортинг» и австрийский «Штурм».
В последней игре бергамасский коллектив на выезде переиграл «Верону» (1:0), до этого была домашняя виктория над «Кальяри» (2:0) и лишь перед этим команда в гостях потерпела поражение от «Фиорентины» (2:3).
«Ювентус»
Туринцы неплохо стартовали в новом сезоне. Они потеряли только пять очко, проиграв одну игру и один раз сыграв вничью. Также на счету команды из Турина четыре победы. Туринский коллектив забил двенадцать мячей, а в свои ворота пропустил шесть.
По итогам первых шести туров «черно-белые» смогли набрать тринадцать очков. «Зебры» только на два балла отстают от лидирующего миланского «Интера». Думается, что в этом сезоне «старая сеньора» покажет себя во всей красе и будет бороться за чемпионство.
«Ювентус» в этом году не принимает участие в еврокубках. Подопечные Массимилиано Аллегри должны были выступать в Лиге конференций, однако были на год отстранены от европейских турниров. В итоге это может им сыграть в плюс в Серии А.
В последней игре туринцы в родных стенах сломили сопротивление «Лечче» (1:0), а до этого неожиданно на выезде уступили «Сассуоло» (2:4). Правда, перед этим были две виктории подряд — над «Лацио» (3:1) и «Эмполи» (2:0).
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. На победу «Аталанты» предлагают поставить за 2.50.
На викторию «Ювентуса» дают 2.80, ничья оценена в 3.50.
Наши прогноз и ставка — ничья примерно равных команд.
Также сделаем ставку на то, что обе команды в этой игре смогут забить.