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    Смогут ли «Аталанта» и «Ювентус» выявить сильнейшего?

    «Аталанта» — «Ювентус». Ставка (к. 3.50) и прогноз на футбол, Серия А, 1 октября 2023 года

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    «Ювентус»
    «Аталанта» сыграет на своем поле с «Ювентусом» в рамках 7-го тура Серии А. Матч пройдет 1 октября, начало — в 19:00 мск. «Аталанта» — «Ювентус»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 01 Октября 2023 года
    Аталанта
  • Бергамо
    •  Аталанта 19:00 Ювентус Ювентус
  • Турин
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    «Аталанта»

    Команда из Бергамо стартовала в новом сезоне средне. По итогам шести туров в активе бергамасков четыре победы и два поражения. «Богиня» смогла одиннадцать раз поразить ворота соперников, а в свои пропустила пять мячей.

    В итоге «королева провинциалов» в настоящий момент имеет в своем активе двенадцать очков и расположилась на четвертой позиции в турнирной таблице. «Сине-черные» только на три балла отстают от лидирующего «Интера».

    Коэффициенты матча Аталанта — Ювентус

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  • 2.553.502.80Бонус$9500
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    Также «Аталанта» взяла старт в Лиге Европы. В поединке первого круга группового этапа подопечные Джан Пьеро Гасперини в родных стенах переиграли польский «Ракув» и возглавили свою группу. Также в их квартете находятся португальский «Спортинг» и австрийский «Штурм».

    Все прогнозы на Серию А

    В последней игре бергамасский коллектив на выезде переиграл «Верону» (1:0), до этого была домашняя виктория над «Кальяри» (2:0) и лишь перед этим команда в гостях потерпела поражение от «Фиорентины» (2:3).

    «Ювентус»

    Туринцы неплохо стартовали в новом сезоне. Они потеряли только пять очко, проиграв одну игру и один раз сыграв вничью. Также на счету команды из Турина четыре победы. Туринский коллектив забил двенадцать мячей, а в свои ворота пропустил шесть.

    По итогам первых шести туров «черно-белые» смогли набрать тринадцать очков. «Зебры» только на два балла отстают от лидирующего миланского «Интера». Думается, что в этом сезоне «старая сеньора» покажет себя во всей красе и будет бороться за чемпионство.

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  • 27/09/2023

    • «Ювентус» в этом году не принимает участие в еврокубках. Подопечные Массимилиано Аллегри должны были выступать в Лиге конференций, однако были на год отстранены от европейских турниров. В итоге это может им сыграть в плюс в Серии А.

    В последней игре туринцы в родных стенах сломили сопротивление «Лечче» (1:0), а до этого неожиданно на выезде уступили «Сассуоло» (2:4). Правда, перед этим были две виктории подряд — над «Лацио» (3:1) и «Эмполи» (2:0).

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. На победу «Аталанты» предлагают поставить за 2.50.

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    На викторию «Ювентуса» дают 2.80, ничья оценена в 3.50.

    Наши прогноз и ставка — ничья примерно равных команд.

    Также сделаем ставку на то, что обе команды в этой игре смогут забить.

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    «Аталанта» — «Ювентус»: прогноз, ставка (3.50), статистика, коэффициенты матча 01.10.2023. Прогнозы на футбол. Смогут ли «Аталанта» и «Ювентус» выявить сильнейшего?
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