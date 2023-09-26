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    Сможет ли «Лилль» взять верх над «Реймсом»?

    «Лилль» — «Реймс». Ставка (к. 1.94) и прогноз на чемпионат Франции, 26 сентября 2023 года

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    Тренер «Лилля» Паулу Фонсека
    «Лилль» сыграет на своем поле против «Реймса» в рамках седьмого тура чемпионата Франции. Матч пройдет 26 сентября, начало — в 22:00 мск. «Лилль» — «Реймс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 26 Сентября 2023 года
    Лилль
  • Франция. Лига 1
    •  Лилль 22:00 Реймс Реймс
  • Франция. Лига 1
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    «Лилль»

    Команда из одноименного города стартовала в новом сезоне не очень хорошо. Сначала «доги» на выезде сыграли вничью с «Ниццей» (1:1), затем в родных стенах переиграли «Нант» (2:0), потом в гостях проиграли «Лорьяну» (1:4), после чего дома одолели «Монпелье» и, наконец, на чужом поле поделили очки с «Ренном» (2:2).

    В итоге сейчас у коллектива из Лилля восемь очков по итогам пяти туров. Команда смогла семь раз поразить ворота соперника и столько же пропустила в свои. она расположилась на шестой позиции в турнирной таблице и будет претендовать на самые высокие места.

    Коэффициенты матча Лилль — Реймс

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    Также «Лилль» уже успел провести три поединка в Лиге конференций. Сначала французская команда в квалификации третьего по престижности клубного турнира Европы смогла пройти хорватскую «Риеку» (2:1, 1:1), а в первом туре группового этапа переиграла словенскую «Олимпию» (2:0). Также в их группе словацкий «Слован» и фарерский «Клаксвик».

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    Прошлый сезон подопечные Паулу Фонсеки завершили на пятом месте. Они набрали 67 очков в 38 матчах и только на шесть пунктов отстали от третьего «Марселя», но на два пункта опередили шестой «Монако».

    «Реймс»

    Команда из Реймса успела провести пять матчей в новом сезоне французской Лиги 1. «Красно-белые» добыли две победы, дважды проиграли и один раз сыграли вничью.

    В итоге сейчас в активе коллектива из одноименного города семь очков, девять забитых мячей и семь пропущенных. «Реймс» расположился на десятой строчке в турнирной таблице и является крепким середнячком. Думается, что таким он и останется по ходу сезона.

    В последней игре подопечные Уилла Стилла проиграли «Бресту» (1:2), до этого сыграли вничью с «Метцем» (2:2), а перед этим были победы над «Монпелье» (3:1) и «Клермоном» (2:0). Также было поражение в поединке с «Марселем» (1:2).

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    • Прошлый сезон «Реймс» завершил на одиннадцатой позиции в турнирной таблице. За 38 матчей команда смогла набрать 51 очко. Она намного отстала от еврокубковой зоны, но и намного опередила опасную зону вылета.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Лилля» предлагают поставить за 1.94.

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    На викторию «Реймса» дают 3.65, ничья оценена в 4.00.

    Сделаем ставку на то, что «Лилль» сможет добыть победу.

    Также поставим на то, что команды смогут пробить тотал и забьют три мяча на двоих.

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    «Лилль» — «Реймс»: прогноз, ставка (1.94), статистика, коэффициенты матча 26.09.2023. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Лилль» взять верх над «Реймсом»?
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