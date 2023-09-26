«Лилль» сыграет на своем поле против «Реймса» в рамках седьмого тура чемпионата Франции. Матч пройдет 26 сентября, начало — в 22:00 мск. «Лилль» — «Реймс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лилль»

Команда из одноименного города стартовала в новом сезоне не очень хорошо. Сначала «доги» на выезде сыграли вничью с «Ниццей» (1:1), затем в родных стенах переиграли «Нант» (2:0), потом в гостях проиграли «Лорьяну» (1:4), после чего дома одолели «Монпелье» и, наконец, на чужом поле поделили очки с «Ренном» (2:2).

В итоге сейчас у коллектива из Лилля восемь очков по итогам пяти туров. Команда смогла семь раз поразить ворота соперника и столько же пропустила в свои. она расположилась на шестой позиции в турнирной таблице и будет претендовать на самые высокие места.

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Также «Лилль» уже успел провести три поединка в Лиге конференций. Сначала французская команда в квалификации третьего по престижности клубного турнира Европы смогла пройти хорватскую «Риеку» (2:1, 1:1), а в первом туре группового этапа переиграла словенскую «Олимпию» (2:0). Также в их группе словацкий «Слован» и фарерский «Клаксвик».

Все прогнозы на Лигу 1

Прошлый сезон подопечные Паулу Фонсеки завершили на пятом месте. Они набрали 67 очков в 38 матчах и только на шесть пунктов отстали от третьего «Марселя», но на два пункта опередили шестой «Монако».

«Реймс»

Команда из Реймса успела провести пять матчей в новом сезоне французской Лиги 1. «Красно-белые» добыли две победы, дважды проиграли и один раз сыграли вничью.

В итоге сейчас в активе коллектива из одноименного города семь очков, девять забитых мячей и семь пропущенных. «Реймс» расположился на десятой строчке в турнирной таблице и является крепким середнячком. Думается, что таким он и останется по ходу сезона.

В последней игре подопечные Уилла Стилла проиграли «Бресту» (1:2), до этого сыграли вничью с «Метцем» (2:2), а перед этим были победы над «Монпелье» (3:1) и «Клермоном» (2:0). Также было поражение в поединке с «Марселем» (1:2).

Прошлый сезон «Реймс» завершил на одиннадцатой позиции в турнирной таблице. За 38 матчей команда смогла набрать 51 очко. Она намного отстала от еврокубковой зоны, но и намного опередила опасную зону вылета.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Лилля» предлагают поставить за 1.94.

На викторию «Реймса» дают 3.65, ничья оценена в 4.00.

Сделаем ставку на то, что «Лилль» сможет добыть победу.

Также поставим на то, что команды смогут пробить тотал и забьют три мяча на двоих.