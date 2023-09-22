«Алавес»
«Алавес» занимает 14-е место в турнирной таблице Ла Лиги после пяти сыгранных матчей, в которых набрал шесть очков.
На данный момент «Алавес» можно назвать домашней командой. До сих пор баски набирали очки только на своем поле.
И стоит отметить, что команда Луиса Гарсии обыграла двух серьезных соперников — «Севилью» (4:3) и «Валенсию» (1:0).
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Очевидно, что гостевые встречи с «Алавесом» ни для кого не будут легкой прогулкой, даже для представителей топ-6.
«Атлетик»
«Атлетик» тем временем находится на четвертой строчке, набрав в пяти турах 10 очков.
Клуб из Бильбао начал новую компанию с поражения от мадридского «Реала» (0:2), но после этого выдал четырехматчевую беспроигрышную серию.
На прошлой неделе еще один представитель Страны Басков разгромил на своем поле «Кадис» (3:0).
Перед этим команда Эрнесто Вальверде выиграла у «Осасуны» и разошлась миром с «Мальоркой».
В прошлом сезоне «Атлетик» проиграл лишь в семи из 19-ти гостевых матчей.
Прогноз и ставка
На «Алавес» в этом матче можно поставить за 3.64, ничью букмекеры предлагают за 3.22, а победу «Атлетика» — за 2.15.
В противостоянии басков может произойти все что угодно. Эмоции здесь будут зашкаливать, в этом нет ни малейших сомнений.
Но при этом интересно, что в четырех предыдущих матчах между этими командами ни разу не было забито больше одного гола.
В общем, предлагаем в данном случае необычную ставку на тотал угловых больше 9,5 за 2.18.