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    «Атлетик» и «Алавес» снова проведут «низовой» матч?

    «Алавес» — «Атлетик». Ставка (к. 2.18) и прогноз на чемпионат Испании 22 сентября 2023 года

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    «Атлетик» набрал 10 очков в четырех предыдущих матчах
    «Атлетик» сыграет на выезде против «Алавеса» в рамках шестого тура чемпионата Испании. Матч пройдет 22 сентября, начало — в 22:00 мск. «Алавес» — «Атлетик»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 22 Сентября 2023 года
    Алавес
  • Витория
    •  Алавес 22:00 Атлетик Атлетик
  • Бильбао
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    «Алавес»

    «Алавес» занимает 14-е место в турнирной таблице Ла Лиги после пяти сыгранных матчей, в которых набрал шесть очков.

    На данный момент «Алавес» можно назвать домашней командой. До сих пор баски набирали очки только на своем поле.

    И стоит отметить, что команда Луиса Гарсии обыграла двух серьезных соперников — «Севилью» (4:3) и «Валенсию» (1:0).

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    Очевидно, что гостевые встречи с «Алавесом» ни для кого не будут легкой прогулкой, даже для представителей топ-6.

    «Атлетик»

    «Атлетик» тем временем находится на четвертой строчке, набрав в пяти турах 10 очков.

    Клуб из Бильбао начал новую компанию с поражения от мадридского «Реала» (0:2), но после этого выдал четырехматчевую беспроигрышную серию.

    На прошлой неделе еще один представитель Страны Басков разгромил на своем поле «Кадис» (3:0).

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    • Перед этим команда Эрнесто Вальверде выиграла у «Осасуны» и разошлась миром с «Мальоркой».

    В прошлом сезоне «Атлетик» проиграл лишь в семи из 19-ти гостевых матчей.

    Прогноз и ставка

    На «Алавес» в этом матче можно поставить за 3.64, ничью букмекеры предлагают за 3.22, а победу «Атлетика» — за 2.15.

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    В противостоянии басков может произойти все что угодно. Эмоции здесь будут зашкаливать, в этом нет ни малейших сомнений.

    Но при этом интересно, что в четырех предыдущих матчах между этими командами ни разу не было забито больше одного гола.

    В общем, предлагаем в данном случае необычную ставку на тотал угловых больше 9,5 за 2.18.

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    «Алавес» — «Атлетик»: прогноз, ставка (2.18), статистика, коэффициенты матча 22.09.2023. Прогнозы на футбол. «Атлетик» и «Алавес» снова проведут «низовой» матч?
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