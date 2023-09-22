«Атлетик» сыграет на выезде против «Алавеса» в рамках шестого тура чемпионата Испании. Матч пройдет 22 сентября, начало — в 22:00 мск. «Алавес» — «Атлетик»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Алавес»

«Алавес» занимает 14-е место в турнирной таблице Ла Лиги после пяти сыгранных матчей, в которых набрал шесть очков.

На данный момент «Алавес» можно назвать домашней командой. До сих пор баски набирали очки только на своем поле.

И стоит отметить, что команда Луиса Гарсии обыграла двух серьезных соперников — «Севилью» (4:3) и «Валенсию» (1:0).

Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

Очевидно, что гостевые встречи с «Алавесом» ни для кого не будут легкой прогулкой, даже для представителей топ-6.

«Атлетик»

«Атлетик» тем временем находится на четвертой строчке, набрав в пяти турах 10 очков.

Клуб из Бильбао начал новую компанию с поражения от мадридского «Реала» (0:2), но после этого выдал четырехматчевую беспроигрышную серию.

На прошлой неделе еще один представитель Страны Басков разгромил на своем поле «Кадис» (3:0).

Перед этим команда Эрнесто Вальверде выиграла у «Осасуны» и разошлась миром с «Мальоркой».

В прошлом сезоне «Атлетик» проиграл лишь в семи из 19-ти гостевых матчей.

Прогноз и ставка

На «Алавес» в этом матче можно поставить за 3.64, ничью букмекеры предлагают за 3.22, а победу «Атлетика» — за 2.15.

В противостоянии басков может произойти все что угодно. Эмоции здесь будут зашкаливать, в этом нет ни малейших сомнений.

Но при этом интересно, что в четырех предыдущих матчах между этими командами ни разу не было забито больше одного гола.

В общем, предлагаем в данном случае необычную ставку на тотал угловых больше 9,5 за 2.18.