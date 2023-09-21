«Панатинаикос» сыграет на своем поле с «Вильярреалом» в рамках 1-го тура группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 21 сентября, начало — в 19:45 мск. «Панатинаикос» — «Вильярреал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Панатинаикос»

Старт в чемпионате Греции этой команде удался на славу. «Панатинаикос» выиграл все три своих первых поединка.

Причем команда отличилась уже 9 точными ударами. Тогда как в свои ворота «Панатинаикос» еще не пропускал.

Коэффициенты матча Панатинаикос — Вильярреал 1X2Новым игрокам 3.353.602.15Бонус$9500

В предыдущем туре чемпионата «Панатинаикос» добыл три очка. Команда буквально деклассировала «Панетоликос» (5:0).

Все прогнозы на Лигу Европы

В кадровом плане у команды относительный порядок. Не сможет принять участие в матче лишь травмированный хавбек Ласло Кляйнхайслер.

Грекам в этом поединке придется крайне непросто. Между тем, хозяева рассчитывают взять как минимум один балл.

«Вильярреал»

Эта команда чересчур скромно в своем чемпионате. «Вильярреал» на данный момент занимает лишь 13 место, набрав 6 очков в 5 матчах.

Главной ценностью норвежцев является атака. «Желтая Субмарина» настреляла 8 мячей, однако оборона дала результативный сбой уже 10 раз.

Свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Вильярреал» в родных стенах переиграл «Альмерию» (2:1).

Привычно эффективен Жерар Морено. Опытный форвард по-прежнему способен в одиночку решить исход поединка.

И уж точно «Вильярреал» будет действовать первым номером. Забивать в составе испанцев уж точно найдется кому.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Вильярреала» предлагают — 2.22.

На викторию «Панатинаикоса» дают — 3.42, ничья оценена — в 3.69.

Испанцы, при всех своих проблемах, не должны испытать сложностей в этой встрече.

Наш прогноз — Победа «Вильярреала». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.22. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.08.