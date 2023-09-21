«Панатинаикос»
Старт в чемпионате Греции этой команде удался на славу. «Панатинаикос» выиграл все три своих первых поединка.
Причем команда отличилась уже 9 точными ударами. Тогда как в свои ворота «Панатинаикос» еще не пропускал.
Коэффициенты матча Панатинаикос — Вильярреал
В предыдущем туре чемпионата «Панатинаикос» добыл три очка. Команда буквально деклассировала «Панетоликос» (5:0).
В кадровом плане у команды относительный порядок. Не сможет принять участие в матче лишь травмированный хавбек Ласло Кляйнхайслер.
Грекам в этом поединке придется крайне непросто. Между тем, хозяева рассчитывают взять как минимум один балл.
«Вильярреал»
Эта команда чересчур скромно в своем чемпионате. «Вильярреал» на данный момент занимает лишь 13 место, набрав 6 очков в 5 матчах.
Главной ценностью норвежцев является атака. «Желтая Субмарина» настреляла 8 мячей, однако оборона дала результативный сбой уже 10 раз.
Свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Вильярреал» в родных стенах переиграл «Альмерию» (2:1).
Привычно эффективен Жерар Морено. Опытный форвард по-прежнему способен в одиночку решить исход поединка.
И уж точно «Вильярреал» будет действовать первым номером. Забивать в составе испанцев уж точно найдется кому.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Вильярреала» предлагают — 2.22.
На викторию «Панатинаикоса» дают — 3.42, ничья оценена — в 3.69.
Испанцы, при всех своих проблемах,
Наш прогноз — Победа «Вильярреала». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.22. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.08.