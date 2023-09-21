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    Три очка для «Желтой Субмарины»?

    «Панатинаикос» — «Вильярреал». Ставка (к. 2.22) и прогноз на футбол, Лига Европы, 21 сентября 2023 года

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    «Вильярреал»
    «Панатинаикос» сыграет на своем поле с «Вильярреалом» в рамках 1-го тура группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 21 сентября, начало — в 19:45 мск. «Панатинаикос» — «Вильярреал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Группа F 21 Сентября 2023 года
    Панатинаикос
  • Афины
    •  Панатинаикос 19:45 Вильярреал Вильярреал
  • Вильярреал
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    «Панатинаикос»

    Старт в чемпионате Греции этой команде удался на славу. «Панатинаикос» выиграл все три своих первых поединка.

    Причем команда отличилась уже 9 точными ударами. Тогда как в свои ворота «Панатинаикос» еще не пропускал.

    Коэффициенты матча Панатинаикос — Вильярреал

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  • 3.353.602.15Бонус$9500
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    В предыдущем туре чемпионата «Панатинаикос» добыл три очка. Команда буквально деклассировала «Панетоликос» (5:0).

    Все прогнозы на Лигу Европы

    В кадровом плане у команды относительный порядок. Не сможет принять участие в матче лишь травмированный хавбек Ласло Кляйнхайслер.

    Грекам в этом поединке придется крайне непросто. Между тем, хозяева рассчитывают взять как минимум один балл.

    «Вильярреал»

    Эта команда чересчур скромно в своем чемпионате. «Вильярреал» на данный момент занимает лишь 13 место, набрав 6 очков в 5 матчах.

    Главной ценностью норвежцев является атака. «Желтая Субмарина» настреляла 8 мячей, однако оборона дала результативный сбой уже 10 раз.

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    • Свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Вильярреал» в родных стенах переиграл «Альмерию» (2:1).

    Привычно эффективен Жерар Морено. Опытный форвард по-прежнему способен в одиночку решить исход поединка.

    И уж точно «Вильярреал» будет действовать первым номером. Забивать в составе испанцев уж точно найдется кому.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Вильярреала» предлагают — 2.22.

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    На викторию «Панатинаикоса» дают — 3.42, ничья оценена — в 3.69.

    Испанцы, при всех своих проблемах, не должны испытать сложностей в этой встрече.

    Наш прогноз — Победа «Вильярреала». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.22. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.08.

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    «Панатинаикос» — «Вильярреал»: прогноз, ставка (2.22), статистика, коэффициенты матча 21.09.2023. Прогнозы на футбол. Три очка для «Желтой Субмарины»?
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