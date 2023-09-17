В воскресенье, 17 сентября, в рамках 8-го тура российской Премьер-лиги казанский «Рубин» сыграет против питерского «Зенита». Начало — в 16:30 по мск. «Рубин» — «Зенит»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Рубин»

Казанская команда не очень хорошо стартовала в новом сезоне российской Премьер-лиги. В настоящий момент в активе казанцев всего одна победа, три ничейных результата и три поражения. Коллектив из Татарстана забил девять мячей, а пропустил пятнадцать.

В итоге подопечные Рашида Рахимова имеют в своем активе шесть очков после семи матчей и занимают только тринадцатое место в турнирной таблице РПЛ. Столько же пунктов и у «Сочи», который находится в безопасной зоне.

Коэффициенты матча Рубин — Зенит 1X2Новым игрокам 5.103.851.72Бонус$9500

Что касается поединков Кубка России, то тут казанцы сначала на выезде уступили «Ростову» из Ростова-на-Дону (0:1). После этого «Рубин» на своем поле проиграл с таким же счетом «Локомотиву», а затем дома переиграл «Урал» (2:1). Команда имеет в своем активе три очка находится на третьем месте в турнирной таблице своей группы.

Все прогнозы на РПЛ

Думается, что в этом сезоне главной задачей «рубиновых» является закрепиться в РПЛ. Команда хорошо усилилась и в последний день трансферного окна пополнилась сразу несколькими качественными игроками. Безусловно, казанцам это под силу, но если они продолжат также, то наверняка последуют рокировки на тренерском мостике.

«Зенит»

Питерский коллектив уже взял первый титул в новом сезоне. Сине-бело-голубые в поединка за Суперкубок России в серии пенальти сломили сопротивление московского ЦСКА. В чемпионате страны команда один раз проиграла, дважды сыграла вничью, а в четырех поединках победила

В настоящий момент команда из Санкт-Петербурга занимает четвертое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги. В активе зенитовцев 14 пунктов по итогам семи матчей и они на три пункта отстают от лидирующего «Краснодара» и имеют одинаковое количество баллов с «Крыльями Советов» и «Динамо».

В Кубке России «Зенит» добыл две победы и один раз проиграл. В итоге подопечные Сергея Семака имеют в своем активе шесть очков и идут вторыми в своем квартете. Думается, что проблем с выходом из группы у команды с берегов Невы быть не должно.

Во время паузы на матчи сборных «Зенит» провел товарищеский матч с иранским «Сепаханом» (4:1). До этого питерцы в чемпионате сыграли вничью с московским ЦСКА (1:1), а в Кубке страны уступили калининградской «Балтике» (0:1).

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Зенита» предлагают поставить за 1.70.

На викторию «Рубина» дают 5.10, ничья оценена в 4.00.

Сделаем ставку на победу «Зенита» в этой игре.

Также поставим на то, что обе команды смогут поразить ворота друг друга.