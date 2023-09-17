«Кубань» сыграет на своем поле с «Акроном» в рамках 10-го тура чемпионата России. Матч пройдет 17 сентября, начало — в 16:00 мск. «Кубань» — «Акрон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кубань»

Краснодарцы пока твердо стоят на вылет. 5 очков в 9 матчах — явный провал, и такие результаты заставили руководство пойти на тренерскую рокировку.

Новым наставником команды стал Вадим Евсеев. Экспрессивный коуч способен вывести «Кубань» из кризиса, и уж точно поправит психологию.

Коэффициенты матча Кубань — Акрон 1X2Новым игрокам 3.253.152.35Бонус$9500

В минувшем туре первенства «Кубань» снова потерпела поражение. Краснодарцы не устояли перед атаками «Нефтехимика» (1:2).

Прогнозы на ФНЛ

До того «Кубань» дала бой крепким «Химкам» (1:1). Да и с атакой нужно срочно что-то делать: забито всего 5 мячей.

И уж точно хозяева постараются добиться победы. Команда Евсеева уж точно будет проявлять активность в атаке.

«Акрон»

Эта команда в новом сезоне намерена побороться за повышение в классе. Ресурсы для этого у тольяттинцев имеются.

«Акрон» весьма результативно атакует. Тольяттинцы в 9 поединках наколотили уже 14 мячей в ворота соперников.

Минувший тур первенства вышел для команды неудачным. «Акрон» минимально уступил столичному «Торпедо», причем в самом эндшпиле.

Зато до того команда Евгения Калешина не сумела обыграть новороссийский «Черноморец» (0:0). Так что «Акрон» в последних матчах имеет явные проблемы в атаке.

В этом матче гости намереваются добыть три очка. «Акрон» по игре явно сильнее одного из аутсайдеров.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Акрона» предлагают — 2.27.

На викторию «Кубани» дают — 3.21, ничья оценена — в 3.14.

«Акрон» выглядит явно мощнее аутсайдера, однако команда Евсеева постарается не испортить дебют своему наставнику .

Наш прогноз — Ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.14. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.24.