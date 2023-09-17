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    Евсеев начнет с ничьей?

    «Кубань» — «Акрон». Ставка (к. 3.14) и прогноз на футбол, Первая лига, 17 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Кубань» — «Акрон»
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    Вадим Евсеев
    «Кубань» сыграет на своем поле с «Акроном» в рамках 10-го тура чемпионата России. Матч пройдет 17 сентября, начало — в 16:00 мск. «Кубань» — «Акрон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 17 Сентября 2023 года
    Кубань
  • Краснодар
    •  Кубань 16:00 Акрон Акрон
  • Тольятти
    •

    «Кубань»

    Краснодарцы пока твердо стоят на вылет. 5 очков в 9 матчах — явный провал, и такие результаты заставили руководство пойти на тренерскую рокировку.

    Новым наставником команды стал Вадим Евсеев. Экспрессивный коуч способен вывести «Кубань» из кризиса, и уж точно поправит психологию.

    Коэффициенты матча Кубань — Акрон

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  • 3.253.152.35Бонус$9500
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    В минувшем туре первенства «Кубань» снова потерпела поражение. Краснодарцы не устояли перед атаками «Нефтехимика» (1:2).

    Прогнозы на ФНЛ

    До того «Кубань» дала бой крепким «Химкам» (1:1). Да и с атакой нужно срочно что-то делать: забито всего 5 мячей.

    И уж точно хозяева постараются добиться победы. Команда Евсеева уж точно будет проявлять активность в атаке.

    «Акрон»

    Эта команда в новом сезоне намерена побороться за повышение в классе. Ресурсы для этого у тольяттинцев имеются.

    «Акрон» весьма результативно атакует. Тольяттинцы в 9 поединках наколотили уже 14 мячей в ворота соперников.

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    • Минувший тур первенства вышел для команды неудачным. «Акрон» минимально уступил столичному «Торпедо», причем в самом эндшпиле.

    Зато до того команда Евгения Калешина не сумела обыграть новороссийский «Черноморец» (0:0). Так что «Акрон» в последних матчах имеет явные проблемы в атаке.

    В этом матче гости намереваются добыть три очка. «Акрон» по игре явно сильнее одного из аутсайдеров.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Акрона» предлагают — 2.27.

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    На викторию «Кубани» дают — 3.21, ничья оценена — в 3.14.

    «Акрон» выглядит явно мощнее аутсайдера, однако команда Евсеева постарается не испортить дебют своему наставнику.

    Наш прогноз — Ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.14. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.24.

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    «Кубань» — «Акрон»: прогноз, ставка (3.14), статистика, коэффициенты матча 17.09.2023. Прогнозы на футбол. Евсеев начнет с ничьей?
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