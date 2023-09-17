«Кубань»
Краснодарцы пока твердо стоят на вылет. 5 очков в 9 матчах — явный провал, и такие результаты заставили руководство пойти на тренерскую рокировку.
Новым наставником команды стал Вадим Евсеев. Экспрессивный коуч способен вывести «Кубань» из кризиса, и уж точно поправит психологию.
Коэффициенты матча Кубань — Акрон
В минувшем туре первенства «Кубань» снова потерпела поражение. Краснодарцы не устояли перед атаками «Нефтехимика» (1:2).
До того «Кубань» дала бой крепким «Химкам» (1:1). Да и с атакой нужно срочно что-то делать: забито всего 5 мячей.
И уж точно хозяева постараются добиться победы. Команда Евсеева уж точно будет проявлять активность в атаке.
«Акрон»
Эта команда в новом сезоне намерена побороться за повышение в классе. Ресурсы для этого у тольяттинцев имеются.
«Акрон» весьма результативно атакует. Тольяттинцы в 9 поединках наколотили уже 14 мячей в ворота соперников.
Минувший тур первенства вышел для команды неудачным. «Акрон» минимально уступил столичному «Торпедо», причем в самом эндшпиле.
Зато до того команда Евгения Калешина не сумела обыграть новороссийский «Черноморец» (0:0). Так что «Акрон» в последних матчах имеет явные проблемы в атаке.
В этом матче гости намереваются добыть три очка. «Акрон» по игре явно сильнее одного из аутсайдеров.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Акрона» предлагают — 2.27.
На викторию «Кубани» дают — 3.21, ничья оценена — в 3.14.
«Акрон» выглядит явно мощнее аутсайдера, однако
Наш прогноз — Ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.14. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.24.