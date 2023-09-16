В субботу, 16 сентября, «Тоттенхэм» сыграет с «Шеффилд Юнайтед» в 5-м туре чемпионата Англии. Игра начнется в 17:00 мск. «Тоттенхэм» — «Шеффилд Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» отлично начал сезон. Клуб набрал 10 очков в четырех встречах, не потерпев ни одного поражения. Болельщики «шпор» в субботу ждут очередной победы.

Лондонцы здорово играют в атаке. В четырех встречах команда забила 11 мячей. В последнем матче «Тоттенхэм» в гостях разгромил «Бернли» со счетом 5:2.

Коэффициенты матча Тоттенхэм — Шеффилд Юнайтед 1X2Новым игрокам 1.286.1011.00Бонус$9500

По итогам минувшего сезона «шпоры» остались без еврокубков. Второй год подряд такого допустить нельзя. Клуб сделает все, чтобы побеждать в каждом матче и регулярно набирать очки.

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Летом «Тоттенхэм» покинул один из лидеров команды — Харри Кейн. Но, как ни странно, после ухода форварда результативность «шпор» не снизилась. Клуб по-прежнему очень активен в атаке и радует болельщиков ярким футболом.

«Шеффилд Юнайтед»

«Шеффилд Юнайтед» в прошлом сезоне выступал в Чемпионшипе, а теперь постепенно привыкает к АПЛ. Но дела в элитном дивизионе пока идут не лучшим образом. Результаты команды оставляют желать лучшего.

В четырех матчах «Шеффилд Юнайтед» сыграл вничью и потерпел три поражения. В активе команды лишь одно очко. Сейчас клуб занимает 17-е место в турнирной таблице АПЛ.

Визит к «Тоттенхэму» не сулит гостям ничего хорошего. «Шпоры» находятся в отличной форме. Лондонцы вряд ли оступятся в игре с одним из аутсайдеров.

«Шеффилд» в четырех встречах АПЛ пропустил семь мячей. Не так давно команда дома едва не отобрала очки у «Манчестер Сити» (1:2). Но высокий класс «горожан» помог подопечным Хосепа Гвардиолы вырвать непростые три очка.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Тоттенхэма» предлагают коэффициент — 1.29. На выигрыш гостей дают — 11.0, ничья оценена — в 6.30.

В предстоящей встрече «Тоттенхэм» будет нацелен на атаку. Хозяева должны добиться успеха в нападении и уверенно выиграть.

Наш прогноз — победа «Тоттенхэма» с форой (-1.5) гола с коэффициентом 1.82.

Еще один вариант ставки — в матче будет забито минимум четыре гола (ТБ 3.5) за 2.25.