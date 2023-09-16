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    «Тоттенхэм» на своем поле легко разберется с «Шеффилд Юнайтед»

    «Тоттенхэм» — «Шеффилд Юнайтед». Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, чемпионат Англии, 16 сентября 2023 года

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    В субботу, 16 сентября, «Тоттенхэм» сыграет с «Шеффилд Юнайтед» в 5-м туре чемпионата Англии. Игра начнется в 17:00 мск. «Тоттенхэм» — «Шеффилд Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 16 Сентября 2023 года

    «Тоттенхэм»

    «Тоттенхэм» отлично начал сезон. Клуб набрал 10 очков в четырех встречах, не потерпев ни одного поражения. Болельщики «шпор» в субботу ждут очередной победы.

    Лондонцы здорово играют в атаке. В четырех встречах команда забила 11 мячей. В последнем матче «Тоттенхэм» в гостях разгромил «Бернли» со счетом 5:2.

    Коэффициенты матча Тоттенхэм — Шеффилд Юнайтед

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  • 1.286.1011.00Бонус$9500
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    По итогам минувшего сезона «шпоры» остались без еврокубков. Второй год подряд такого допустить нельзя. Клуб сделает все, чтобы побеждать в каждом матче и регулярно набирать очки.

    Все прогнозы на АПЛ

    Летом «Тоттенхэм» покинул один из лидеров команды — Харри Кейн. Но, как ни странно, после ухода форварда результативность «шпор» не снизилась. Клуб по-прежнему очень активен в атаке и радует болельщиков ярким футболом.

    «Шеффилд Юнайтед»

    «Шеффилд Юнайтед» в прошлом сезоне выступал в Чемпионшипе, а теперь постепенно привыкает к АПЛ. Но дела в элитном дивизионе пока идут не лучшим образом. Результаты команды оставляют желать лучшего.

    В четырех матчах «Шеффилд Юнайтед» сыграл вничью и потерпел три поражения. В активе команды лишь одно очко. Сейчас клуб занимает 17-е место в турнирной таблице АПЛ.

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    • Визит к «Тоттенхэму» не сулит гостям ничего хорошего. «Шпоры» находятся в отличной форме. Лондонцы вряд ли оступятся в игре с одним из аутсайдеров.

    «Шеффилд» в четырех встречах АПЛ пропустил семь мячей. Не так давно команда дома едва не отобрала очки у «Манчестер Сити» (1:2). Но высокий класс «горожан» помог подопечным Хосепа Гвардиолы вырвать непростые три очка.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Тоттенхэма» предлагают коэффициент — 1.29. На выигрыш гостей дают — 11.0, ничья оценена — в 6.30.

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    В предстоящей встрече «Тоттенхэм» будет нацелен на атаку. Хозяева должны добиться успеха в нападении и уверенно выиграть.

    Наш прогноз — победа «Тоттенхэма» с форой (-1.5) гола с коэффициентом 1.82.

    Еще один вариант ставки — в матче будет забито минимум четыре гола (ТБ 3.5) за 2.25.

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    «Тоттенхэм» — «Шеффилд Юнайтед»: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 16.09.2023. Прогнозы на футбол. «Тоттенхэм» на своем поле легко разберется с «Шеффилд Юнайтед»
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