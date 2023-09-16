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    Самарцы вновь неудачно сыграют против ЦСКА

    ЦСКА — «Крылья Советов». Прогноз, ставка (к. 1.75) на футбол, чемпионат России, 16 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на ЦСКА — «Крылья Советов»
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    Федор Чалов
    В субботу, 16 сентября, в Москве на «ВЭБ Арене» в рамках 8-го тура российской Премьер-лиги ЦСКА сыграет против самарских «Крыльев Советов». Начало — в 14:00 по мск. ЦСКА — «Крылья Советов»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 16 Сентября 2023 года
    ЦСКА
  • Москва
    •  ЦСКА 14:00 Крылья Советов Крылья Советов
  • Самара
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    ЦСКА

    Армейский коллектив пока скромно выступает в этом сезоне. По итогам семи туров он идет только седьмым, имея в активе 11 набранных баллов. Правда, отставание от второй строки составляет всего лишь три пункта.

    ЦСКА за всю турнирную дистанцию смог отпраздновать три виктории, а также по два раза уступал и играл вничью. Причем забил московский клуб 14 голов, но и пропустил аж десять.

    Коэффициенты матча ЦСКА — Крылья Советов

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  • 1.723.955.00Бонус$9500
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    К данной же встречи «сине-красные» подходят с 3-матчевой безвыигрышной серией, в которой сперва проиграли в дерби «Динамо» 1:2, а затем дважды подряд расписали мировые по 1:1 с «Оренбургом» в гостях и «Зенитом» дома.

    Календарь и таблица РПЛ

    На своей арене «кони» в текущем чемпионате еще не знали горечи поражений. У них две виктории и одна мировая. Однако в каждой из этих игр они неизменно пропускали по голу.

    «Крылья Советов»

    «Крылья Советов» провели просто отличный старт чемпионата и на данный момент с 14 очками делят второе место еще с двумя командами. От первой строки клуб отстает на три пункта.

    Самарский коллектив за всю турнирную дистанцию смог выиграть четыре поединка из семи проведенных, дважды играл вничью и потерпел одно фиаско, разница мячей составляет 17:9.

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    • Свои две последние игры «волжане» выиграли, поочередно на своем поле одолев аутсайдеров лиги «Балтику» 2:1 и воронежский «Факел» 3:0. А перед этим они проиграли в Казани «Рубину» 1:2.

    Вне родных стен «Крылышки» в текущем розыгрыше РПЛ пока соблюдают полный паритет, по разу выиграв, сыграв вничью и потерпев фиаско, забив и пропустив по четыре гола.

    В последнее время ЦСКА очень удачно играет против «Крыльев Советов», выиграв у них шесть встреч из семи при одном мировом исходе.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. На победу ЦСКА предлагают — 1.75.

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    На викторию «Крылышек» дают — 5.00, ничья оценена — в 4.10.

    Исходя из отличной статистики противостояния ЦСКА против самарцев в последнее время, в этом поединке также ждем виктории армейцев.

    И в то же время ставим еще на то, что забить смогут обе команды и матч получиться верховым.

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    ЦСКА — «Крылья Советов»: прогноз, ставка (1.75), статистика, коэффициенты матча 16.09.2023. Прогнозы на футбол. Самарцы вновь неудачно сыграют против ЦСКА
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