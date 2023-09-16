В субботу, 16 сентября, в Москве на «ВЭБ Арене» в рамках 8-го тура российской Премьер-лиги ЦСКА сыграет против самарских «Крыльев Советов». Начало — в 14:00 по мск. ЦСКА — «Крылья Советов»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

ЦСКА

Армейский коллектив пока скромно выступает в этом сезоне. По итогам семи туров он идет только седьмым, имея в активе 11 набранных баллов. Правда, отставание от второй строки составляет всего лишь три пункта.

ЦСКА за всю турнирную дистанцию смог отпраздновать три виктории, а также по два раза уступал и играл вничью. Причем забил московский клуб 14 голов, но и пропустил аж десять.

Коэффициенты матча ЦСКА — Крылья Советов 1X2Новым игрокам 1.723.955.00Бонус$9500

К данной же встречи «сине-красные» подходят с 3-матчевой безвыигрышной серией, в которой сперва проиграли в дерби «Динамо» 1:2, а затем дважды подряд расписали мировые по 1:1 с «Оренбургом» в гостях и «Зенитом» дома.

Календарь и таблица РПЛ

На своей арене «кони» в текущем чемпионате еще не знали горечи поражений. У них две виктории и одна мировая. Однако в каждой из этих игр они неизменно пропускали по голу.

«Крылья Советов»

«Крылья Советов» провели просто отличный старт чемпионата и на данный момент с 14 очками делят второе место еще с двумя командами. От первой строки клуб отстает на три пункта.

Самарский коллектив за всю турнирную дистанцию смог выиграть четыре поединка из семи проведенных, дважды играл вничью и потерпел одно фиаско, разница мячей составляет 17:9.

Свои две последние игры «волжане» выиграли, поочередно на своем поле одолев аутсайдеров лиги «Балтику» 2:1 и воронежский «Факел» 3:0. А перед этим они проиграли в Казани «Рубину» 1:2.

Вне родных стен «Крылышки» в текущем розыгрыше РПЛ пока соблюдают полный паритет, по разу выиграв, сыграв вничью и потерпев фиаско, забив и пропустив по четыре гола.

В последнее время ЦСКА очень удачно играет против «Крыльев Советов», выиграв у них шесть встреч из семи при одном мировом исходе.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. На победу ЦСКА предлагают — 1.75.

На викторию «Крылышек» дают — 5.00, ничья оценена — в 4.10.

Исходя из отличной статистики противостояния ЦСКА против самарцев в последнее время, в этом поединке также ждем виктории армейцев.

И в то же время ставим еще на то, что забить смогут обе команды и матч получиться верховым.