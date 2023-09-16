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    «Балтика» — «Ростов». Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, РПЛ, 16 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Балтика» — «Ростов»
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    Валерий Карпин
    «Балтика» сыграет на своем поле с «Ростовом» в рамках 8-го тура чемпионата России. Матч пройдет 16 сентября, начало — в 21:15 мск. «Балтика» — «Ростов»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 16 Сентября 2023 года
    Балтика
  • Калининград
    •  Балтика 21:15 Ростов Ростов
  • Ростов-на-Дону
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    «Балтика»

    Калининградцы стартовали крайне неудачно. Впрочем, команда Сергея Игнашевича изначально и виделась лишь борцом за выживание.

    На текущий момент «балтийцы» занимают последнее место в таблице. Команда Игнашевича набрала всего 3 очка в 7 поединках.

    Коэффициенты матча Балтика — Ростов

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    В минувшем туре первенства «Балтика» снова потерпела поражение. Команде явно не хватило опыта во встрече с «Локомотивом» (2:3).

    Все прогнозы на РПЛ

    До того «Балтика» приятно удивила в Кубке России. В матче группового этапа ей удалось минимально переиграть «Зенит».

    И уж точно хозяева постараются добиться победы. Калининградцы намерены как можно скорее выбраться со дна таблицы.

    «Ростов»

    Эта команда в новом сезоне также стартовала крайне неудачно. Для «Ростова» нынешнее 11 место может считаться форменным провалом.

    Главным бичом команды является слабая оборона. В 7 поединках команда Валерия Карпина пропустила уже 14 мячей.

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    • Минувший тур первенства вышел для команды неудачным. «Ростов» на родной арене уступил столичному «Динамо» (1:2).

    Зато до того команда Карпина в кубковой встрече переиграла «Локомотив» (2:1). А вот проигрышная серия в РПЛ составляет 3 матча.

    В этом матче гости намереваются добыть нужный результат. Вот только надежность их тылов оставляет вопросы.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Балтики» предлагают — 2.47.

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    На викторию «Ростова» дают — 3.14, ничья оценена — в 3.42.

    Обе команды не собираются отсиживаться в тылах, так что наверняка выдадут боевой поединок.

    Наш прогноз — Тотал больше 2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.25. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 3.72.

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    «Балтика» — «Ростов»: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 16.09.2023. Прогнозы на футбол. В Калининграде будут забивать
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