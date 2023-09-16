«Балтика» сыграет на своем поле с «Ростовом» в рамках 8-го тура чемпионата России. Матч пройдет 16 сентября, начало — в 21:15 мск. «Балтика» — «Ростов»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Балтика»

Калининградцы стартовали крайне неудачно. Впрочем, команда Сергея Игнашевича изначально и виделась лишь борцом за выживание.

На текущий момент «балтийцы» занимают последнее место в таблице. Команда Игнашевича набрала всего 3 очка в 7 поединках.

Коэффициенты матча Балтика — Ростов 1X2Новым игрокам 2.303.353.40Бонус$9500

В минувшем туре первенства «Балтика» снова потерпела поражение. Команде явно не хватило опыта во встрече с «Локомотивом» (2:3).

Все прогнозы на РПЛ

До того «Балтика» приятно удивила в Кубке России. В матче группового этапа ей удалось минимально переиграть «Зенит».

И уж точно хозяева постараются добиться победы. Калининградцы намерены как можно скорее выбраться со дна таблицы.

«Ростов»

Эта команда в новом сезоне также стартовала крайне неудачно. Для «Ростова» нынешнее 11 место может считаться форменным провалом.

Главным бичом команды является слабая оборона. В 7 поединках команда Валерия Карпина пропустила уже 14 мячей.

Минувший тур первенства вышел для команды неудачным. «Ростов» на родной арене уступил столичному «Динамо» (1:2).

Зато до того команда Карпина в кубковой встрече переиграла «Локомотив» (2:1). А вот проигрышная серия в РПЛ составляет 3 матча.

В этом матче гости намереваются добыть нужный результат. Вот только надежность их тылов оставляет вопросы.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Балтики» предлагают — 2.47.

На викторию «Ростова» дают — 3.14, ничья оценена — в 3.42.

Обе команды не собираются отсиживаться в тылах , так что наверняка выдадут боевой поединок.

Наш прогноз — Тотал больше 2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.25. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 3.72.