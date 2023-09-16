«Балтика»
Калининградцы стартовали крайне неудачно. Впрочем, команда Сергея Игнашевича изначально и виделась лишь борцом за выживание.
На текущий момент «балтийцы» занимают последнее место в таблице. Команда Игнашевича набрала всего 3 очка в 7 поединках.
Коэффициенты матча Балтика — Ростов
В минувшем туре первенства «Балтика» снова потерпела поражение. Команде явно не хватило опыта во встрече с «Локомотивом» (2:3).
До того «Балтика» приятно удивила в Кубке России. В матче группового этапа ей удалось минимально переиграть «Зенит».
И уж точно хозяева постараются добиться победы. Калининградцы намерены как можно скорее выбраться со дна таблицы.
«Ростов»
Эта команда в новом сезоне также стартовала крайне неудачно. Для «Ростова» нынешнее 11 место может считаться форменным провалом.
Главным бичом команды является слабая оборона. В 7 поединках команда Валерия Карпина пропустила уже 14 мячей.
Минувший тур первенства вышел для команды неудачным. «Ростов» на родной арене уступил столичному «Динамо» (1:2).
Зато до того команда Карпина в кубковой встрече переиграла «Локомотив» (2:1). А вот проигрышная серия в РПЛ составляет 3 матча.
В этом матче гости намереваются добыть нужный результат. Вот только надежность их тылов оставляет вопросы.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Балтики» предлагают — 2.47.
На викторию «Ростова» дают — 3.14, ничья оценена — в 3.42.
Наш прогноз — Тотал больше 2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.25. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 3.72.