В пятницу, 15 сентября, «ПСЖ» сыграет с «Ниццей» в 5-м туре чемпионата Франции. Матч начнется в 21:30 мск. «ПСЖ» — «Ницца»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«ПСЖ»

«Красно-синие» начали сезон не очень хорошо, как для себя. Команда из Парижа сначала в родных стенах сыграла вничью с «Лорьяном» (0:0), затем на выезде поделила очки с «Тулузой» и лишь потом на своем поле сломила сопротивление «Ланса» (3:1). В последней же игре столичный коллектив в гостях разгромил «Лион» (4:1)

В итоге парижане набрали восемь очков в четырех матчах. На счет коллектива из столицы Франции восемь забитых и три пропущенных мяча. Парижская команда расположилась на втором месте в турнирной таблице с отставанием в два пункта от лидера.

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В прошлом сезоне «ПСЖ» с трудом, но все же выиграл чемпионат страны, набрав 85 очков и на один балл опередив второй «Ланс». В Кубке Франции и Лиге чемпионов команда провалилась. В межсезонье парижан возглавил Луис Энрике.

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Несмотря на уход Лионеля Месси и Неймара, задачей «ПСЖ» остается не только победа в местном чемпионате, но и виктория в Лиге чемпионов. Команда усилилась и сохранила Килиана Мбаппе, поэтому все может быть.

«Ницца»

Команда из одноименного города довольно таки неплохо стартовала в новом сезоне. Сначала «орлята» в родных стенах сыграли вничью с «Лиллем» (1:1), затем на выезде поделили очки с «Лорьяном» (1:1), потом дома не смогли выявить сильнейшего с «Лионом» и, наконец, на своем поле одолели «Страсбург» (2:0).

Шесть очков, четыре забитых мяча и два пропущенных — такой актив команды из Ниццы после четырех туров. В итоге «красно-черные» расположились на восьмой позиции в турнирной таблице. «Гимнасты» на четыре пункта отстают от лидирующего «Монако».

Прошлый сезон для «Ниццы» сложился неудачно. По итогам 38 туров команда набрала только 58 очков и завершила чемпионат на десятом месте. В текущем сезоне подопечные Дидье Дигара остались без еврокубков и будут делать ставку исключительно на чемпионат.

Также в прошлом сезоне «Ницца» выступала в Лиге конференций, где смогла дойти до четвертьфинальной стадии. Там она достаточно неожиданно уступила по сумме двух встреч швейцарскому «Базелю» (2:2, 1:2).

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «ПСЖ» предлагают поставить за 1.50.

На викторию «Ниццы» дают 6.40, ничья оценена в 4.70.

Поставим на то, что «ПСЖ» сможет добыть уверенную победу.

Также сделаем ставку на то, что в матче будет забито минимум четыре мяча.