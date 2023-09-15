ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Николя Пепе Из трансферного рекорда в свободные агенты: почему Николя Пепе провалился в «Арсенале» Неймар Назло злопыхателям. Неймар заслуживает того, чтобы считаться одним из великих футболистов Поль ПогбаБесконечный кошмар Погба: травмы, шантаж и проваленный допинг-тест
    Все новости спорта

    Забить получится не у всех

    «Ауда» — «Метта». Ставка (к. 2.01) и прогноз на футбол, чемпионат Латвии, 15 сентября 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Высшая лига Латвии
    Прогноз и ставки на «Ауда» — «Метта»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Ауда»
    «Ауда» сыграет на своем поле с «Меттой» в рамках 29-го тура чемпионата Латвии. Матч пройдет 15 сентября, начало — в 18:00 мск. «Ауда» — «Метта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Латвия. Высшая лига 15 Сентября 2023 года
    Ауда
  • Кекава
    •  Ауда 18:00 Метта Лу Метта Лу
  • Латвия. Высшая лига
    •

    «Ауда»

    Эта команда проводит весьма приличный сезон. «Ауда» сейчас занимает 4 место, отставая от третьей позиции на один пункт.

    А вот с атакой у команды складывается не очень. В 28 сыгранных матчах «Ауда» настреляла всего 34 мяча.

    В предыдущем туре чемпионата «Ауда» добыла важные три очка. Дома команда минимально одолела «Супер Нову».

    Все прогнозы на футбол

    А вот до того «Ауда» более уверенно переиграла «Даугавпилс» (2:0). Так что настрой перед отчетной встречи у команды отличный.

    «Ауда» наверняка постарается воспользоваться фактором родной арены. Да и мотивация побороться за попадание на пьедестал имеется.

    «Метта»

    Эта команда также сражается за выживание в элите. Причем сейчас «Метта» находится на 7 месте, опережая опасную зону на 4 очка.

    Вот только оборона «Метта» частенько дает сбои. В 28 матчах пропущено уже 48 мячей, да и проиграла команда 13 раз.

  • Вымученная ничья. Сборной России в Катаре хватило лишь на 20 минут
  • Реакция спортивных СМИ на товарищеский матч российской команды со сборной Катара
  • Вчера

    • Свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Метта» не дала себя обыграть «Лиепае» (1:1).

    А вот до того команда по всем статьям уступила РФШ (0:5). А вот последняя виктория случилась еще полтора месяца назад.

    И уж точно «Метта» постарается добыть хотя бы балл. Команде срочно нужно отдаляться от опасной зоны.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Ауды» предлагают — 1.61.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    На викторию «Метты» дают — 4.92, ничья оценена — в 3.92.

    «Ауда» в последних матчах весьма неплохо обороняется, вот и в этом матче постарается сыграть на ноль.

    Наш прогноз — Обе не забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.01. Еще вариант для ставки — Тотал меньше 2.5 за 2.01.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.00
  • Прогноз на матч Авангард — Адмирал
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  3.60
  • Прогноз на матч Амкар-Пермь — Челябинск
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  3.14
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.66
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Лада
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Аль-Охдуд — Аль-Иттихад
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Торпедо — Куньлунь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  3.54
  • Экспресс дня 14 сентября
  • Сегодня в 20:30
    •  1.89
  • Прогноз на матч Ред Булл Брагантино — Гремио
  • Футбол
  • Завтра в 03:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Аксу — Окжетпес
  • Футбол
  • Завтра в 12:00
    •  2.95
  • Прогноз на матч Каспий — Мактаарал
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Алашкерт — Урарту
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  2.77
  • Прогноз на матч Зиря — Сумгаит
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  2.52
  • Прогноз на матч Арарат-Армения — Ноа
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Металлист 1925 — Заря
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Ауда» — «Метта»: прогноз, ставка (2.01), статистика, коэффициенты матча 15.09.2023. Прогнозы на футбол. Забить получится не у всех
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры