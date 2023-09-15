«Ауда» сыграет на своем поле с «Меттой» в рамках 29-го тура чемпионата Латвии. Матч пройдет 15 сентября, начало — в 18:00 мск. «Ауда» — «Метта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ауда»

Эта команда проводит весьма приличный сезон. «Ауда» сейчас занимает 4 место, отставая от третьей позиции на один пункт.

А вот с атакой у команды складывается не очень. В 28 сыгранных матчах «Ауда» настреляла всего 34 мяча.

В предыдущем туре чемпионата «Ауда» добыла важные три очка. Дома команда минимально одолела «Супер Нову».

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А вот до того «Ауда» более уверенно переиграла «Даугавпилс» (2:0). Так что настрой перед отчетной встречи у команды отличный.

«Ауда» наверняка постарается воспользоваться фактором родной арены. Да и мотивация побороться за попадание на пьедестал имеется.

«Метта»

Эта команда также сражается за выживание в элите. Причем сейчас «Метта» находится на 7 месте, опережая опасную зону на 4 очка.

Вот только оборона «Метта» частенько дает сбои. В 28 матчах пропущено уже 48 мячей, да и проиграла команда 13 раз.

Свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Метта» не дала себя обыграть «Лиепае» (1:1).

А вот до того команда по всем статьям уступила РФШ (0:5). А вот последняя виктория случилась еще полтора месяца назад.

И уж точно «Метта» постарается добыть хотя бы балл. Команде срочно нужно отдаляться от опасной зоны.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Ауды» предлагают — 1.61.

На викторию «Метты» дают — 4.92, ничья оценена — в 3.92.

«Ауда» в последних матчах весьма неплохо обороняется , вот и в этом матче постарается сыграть на ноль.

Наш прогноз — Обе не забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.01. Еще вариант для ставки — Тотал меньше 2.5 за 2.01.