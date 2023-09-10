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    В Хабаровске будет голевое изобилие

    «СКА-Хабаровск» — «Волгарь». Ставка (к. 2.08) и прогноз на футбол, Первая лига, 10 сентября 2023 года

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    «СКА-Хабаровск»
    «СКА-Хабаровск» сыграет на своем поле с «Волгарем» в рамках 9-го тура чемпионата России. Матч пройдет 10 сентября, начало — в 08:00 мск. «СКА-Хабаровск» — «Волгарь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 10 Сентября 2023 года
    СКА-Хабаровск
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    •  СКА-Хабаровск 08:00 Волгарь Волгарь
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    «СКА-Хабаровск»

    Команда Романа Шаронова все надеется попасть в зону плей-офф. Между тем, «СКА-Хабаровск» сейчас находится на 9 строчке таблицы.

    Интересно, что команда забила лишь 8 мячей в 8 матчах. Причем в свои ворота она пропустила столько же.

    Коэффициенты матча СКА-Хабаровск — Волгарь

    1X2Новым игрокам
  • 1.783.504.80Бонус$9500
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    В минувшем туре первенства «СКА-Хабаровск» удручил результатом. В родных стенах армейцы уступили махачкалинскому «Динамо» (0:2).

    Прогнозы на ФНЛ

    До того «СКА-Хабаровск» по всем статьям уступил «Енисею» (2:4). Вообще же, безвыигрышная серия хабаровчан выросла до трех матчей.

    И уж точно подопечные Шаронова будут стараться добыть три очка. Да и два последних очных поединка с астраханцами завершились для команды победами.

    «Волгарь»

    Эта команда сейчас замыкает турнирную таблицу первенства. «Волгарь» в 8 матчах набрал всего лишь 2 очка.

    Главным бичом астраханцев является оборона. В 8 поединках она дала результативный сбой уже 15 раз.

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    • Минувший тур вновь не принес команде очков. Очередная коллизия случилась в домашнем поединке с «Соколом» (1:2).

    А вот реализация у «Волгаря» хромает на обе ноги. Да и вообще, астраханцы остаются единственными, кто еще не познал радости победы.

    В этом матче гости явно намереваются разжиться очками. Вот только астраханцам нужно быстро прибавлять во всех игровых компонентах.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «СКА-Хабаровска» предлагают — 1.77.

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    На викторию «Волгаря» дают — 4.47, ничья оценена — в 3.56.

    «Волгарю» явно пора бы улучшать реализацию, да и хозяева наверняка будут активно атаковать.

    Наш прогноз — Тотал больше 2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.08. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 3.54.

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