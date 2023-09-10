«СКА-Хабаровск»
Команда Романа Шаронова все надеется попасть в зону плей-офф. Между тем, «СКА-Хабаровск» сейчас находится на 9 строчке таблицы.
Интересно, что команда забила лишь 8 мячей в 8 матчах. Причем в свои ворота она пропустила столько же.
Коэффициенты матча СКА-Хабаровск — Волгарь
В минувшем туре первенства «СКА-Хабаровск» удручил результатом. В родных стенах армейцы уступили махачкалинскому «Динамо» (0:2).
До того «СКА-Хабаровск» по всем статьям уступил «Енисею» (2:4). Вообще же, безвыигрышная серия хабаровчан выросла до трех матчей.
И уж точно подопечные Шаронова будут стараться добыть три очка. Да и два последних очных поединка с астраханцами завершились для команды победами.
«Волгарь»
Эта команда сейчас замыкает турнирную таблицу первенства. «Волгарь» в 8 матчах набрал всего лишь 2 очка.
Главным бичом астраханцев является оборона. В 8 поединках она дала результативный сбой уже 15 раз.
Минувший тур вновь не принес команде очков. Очередная коллизия случилась в домашнем поединке с «Соколом» (1:2).
А вот реализация у «Волгаря» хромает на обе ноги. Да и вообще, астраханцы остаются единственными, кто еще не познал радости победы.
В этом матче гости явно намереваются разжиться очками. Вот только астраханцам нужно быстро прибавлять во всех игровых компонентах.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «СКА-Хабаровска» предлагают — 1.77.
На викторию «Волгаря» дают — 4.47, ничья оценена — в 3.56.
«Волгарю»
Наш прогноз — Тотал больше 2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.08. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 3.54.