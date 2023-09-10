«СКА-Хабаровск» сыграет на своем поле с «Волгарем» в рамках 9-го тура чемпионата России. Матч пройдет 10 сентября, начало — в 08:00 мск. «СКА-Хабаровск» — «Волгарь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«СКА-Хабаровск»

Команда Романа Шаронова все надеется попасть в зону плей-офф. Между тем, «СКА-Хабаровск» сейчас находится на 9 строчке таблицы.

Интересно, что команда забила лишь 8 мячей в 8 матчах. Причем в свои ворота она пропустила столько же.

Коэффициенты матча СКА-Хабаровск — Волгарь 1X2Новым игрокам 1.783.504.80Бонус$9500

В минувшем туре первенства «СКА-Хабаровск» удручил результатом. В родных стенах армейцы уступили махачкалинскому «Динамо» (0:2).

Прогнозы на ФНЛ

До того «СКА-Хабаровск» по всем статьям уступил «Енисею» (2:4). Вообще же, безвыигрышная серия хабаровчан выросла до трех матчей.

И уж точно подопечные Шаронова будут стараться добыть три очка. Да и два последних очных поединка с астраханцами завершились для команды победами.

«Волгарь»

Эта команда сейчас замыкает турнирную таблицу первенства. «Волгарь» в 8 матчах набрал всего лишь 2 очка.

Главным бичом астраханцев является оборона. В 8 поединках она дала результативный сбой уже 15 раз.

Минувший тур вновь не принес команде очков. Очередная коллизия случилась в домашнем поединке с «Соколом» (1:2).

А вот реализация у «Волгаря» хромает на обе ноги. Да и вообще, астраханцы остаются единственными, кто еще не познал радости победы.

В этом матче гости явно намереваются разжиться очками. Вот только астраханцам нужно быстро прибавлять во всех игровых компонентах.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «СКА-Хабаровска» предлагают — 1.77.

На викторию «Волгаря» дают — 4.47, ничья оценена — в 3.56.

«Волгарю» явно пора бы улучшать реализацию , да и хозяева наверняка будут активно атаковать.

Наш прогноз — Тотал больше 2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.08. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 3.54.