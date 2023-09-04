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    2DROTS — «Динамо» Киров. Ставка (к. 2.75) и прогноз на футбол, Кубок России, 4 сентября 2023 года

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    2DROTS
    2DROTS сыграет на своем поле с «Динамо» Киров в рамках 1/8 финала пути регионов Кубка России. Матч пройдет 4 сентября, начало — в 14:00 мск. 2DROTS — «Динамо» Киров: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Кубок 04 Сентября 2023 года
    2Drots
  • Москва
    •  2Drots 14:00 Динамо Киров Динамо Киров
  • Киров
    •

    2DROTS

    Эта команда уже прошла два раунда Кубка России. Для клуба Медиалиги такой путь можно считать почти сказочным.

    Впрочем, 2DROTS давно на слуху. Команда постепенно растет, и локальные успехи уже вряд ли можно назвать сенсацией.

    В своем последнем поединке 2DROTS добыл уверенную викторию. В предыдущем раунде Кубка команда переиграла «Муром» (3:1).

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    Причем до того 2DROTS выбил из розыгрыша еще и «Сахалин». В той встрече полпред Медиалиги был сильнее (2:0).

    Наверняка в этом поединке хозяева будут активно атаковать. 2DROTS постарается продлить свой победный путь.

    «Динамо» Киров

    «Динамо» Киров выступает во втором дивизионе. В своей зоне команда сейчас пребывает на 3 месте турнирной таблицы.

    Динамовцы лишь на один пункт отстают от «Зенита-2». Причем в 6 матчах клуб из Кирова добыл пять викторий при одном поражении.

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    • Свой последний поединок команда провела успешно. На выезде «Динамо» Киров минимально переиграло «Электрон».

    До того динамовцы также минимально одолели «Чертаново». Плюс вот уже на протяжении шести матчей команда не пропускает в свои ворота.

    Нет сомнений, что в этом матче гости постараются сыграть на своих козырях. Да и лишний раз показать место выскочкам из Медиалиги тоже нужно.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу 2DROTS предлагают — 1.72.

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    На викторию «Динамо» Киров дают — 4.30, ничья оценена — в 3.78.

    Обе команды явно не намерены отсиживаться в тылах, так что ждем высокой результативности!

    Наш прогноз — Тотал больше 3.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.75. Еще вариант для ставки — Тотал 1-го тайма больше 1.5 за 2.53.

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    2DROTS — «Динамо» Киров: прогноз, ставка (2.75), статистика, коэффициенты матча 04.09.2023. Прогнозы на футбол. Без голепада не обойдется!
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