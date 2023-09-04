2DROTS сыграет на своем поле с «Динамо» Киров в рамках 1/8 финала пути регионов Кубка России. Матч пройдет 4 сентября, начало — в 14:00 мск. 2DROTS — «Динамо» Киров: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

2DROTS

Эта команда уже прошла два раунда Кубка России. Для клуба Медиалиги такой путь можно считать почти сказочным.

Впрочем, 2DROTS давно на слуху. Команда постепенно растет, и локальные успехи уже вряд ли можно назвать сенсацией.

В своем последнем поединке 2DROTS добыл уверенную викторию. В предыдущем раунде Кубка команда переиграла «Муром» (3:1).

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Причем до того 2DROTS выбил из розыгрыша еще и «Сахалин». В той встрече полпред Медиалиги был сильнее (2:0).

Наверняка в этом поединке хозяева будут активно атаковать. 2DROTS постарается продлить свой победный путь.

«Динамо» Киров

«Динамо» Киров выступает во втором дивизионе. В своей зоне команда сейчас пребывает на 3 месте турнирной таблицы.

Динамовцы лишь на один пункт отстают от «Зенита-2». Причем в 6 матчах клуб из Кирова добыл пять викторий при одном поражении.

Свой последний поединок команда провела успешно. На выезде «Динамо» Киров минимально переиграло «Электрон».

До того динамовцы также минимально одолели «Чертаново». Плюс вот уже на протяжении шести матчей команда не пропускает в свои ворота.

Нет сомнений, что в этом матче гости постараются сыграть на своих козырях. Да и лишний раз показать место выскочкам из Медиалиги тоже нужно.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу 2DROTS предлагают — 1.72.

На викторию «Динамо» Киров дают — 4.30, ничья оценена — в 3.78.

Обе команды явно не намерены отсиживаться в тылах , так что ждем высокой результативности!

Наш прогноз — Тотал больше 3.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.75. Еще вариант для ставки — Тотал 1-го тайма больше 1.5 за 2.53.