«Мальорка» сыграет на своем поле с «Атлетиком» в рамках 4-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 3 сентября, начало — в 17:15 мск. «Мальорка» — «Атлетик»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Мальорка»

«Мальорка» в первом туре сыграла вничью с «Лас-Пальмасом» — 1:1. Безусловно, для гостевого матча это отличный результат.

Тем не менее, уже в прошлом матче испанской Ла Лиги балеарцы потерпели поражение. На своем поле они уступили «Вильярреалу» (0:1).

Наконец, в третьем туре клуб снова проиграл. На выезде он проиграл «Гранаде» (2:3) и теперь занимает 18-ю позицию, что находится в зоне вылета.

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С учетом предсезонки безвыигрышная серия «Мальорки» составляет пять матчей при трех ничьих и двух поражениях, так что у хозяев плохая форма.

«Атлетик»

Команда неплохо начала новый сезон. «Атлетик» в трех первых турах Примеры набрал шесть зачетных пунктов и занимает шестую строчку.

Забили баски уже шесть мячей. Пропущено в свои ворота четыре, что говорит о том, что с надежностью тылов у «Львов» за межсезонье стало немногим лучше.

В предыдущем туре чемпионата команда добыла три очка. «Атлетик» уверенно расправился с «Бетисом» (2:0).

В пяти последних поединках коллектив потерпел одно поражение при победах в двух последних играх, так что у него неплохая форма.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Атлетик», коэффициент на победу которого равен 2,45. Успех «Мальорки» оценивается в 3,23, ничья — в 3,11.

В четырех из пяти последних матчей хозяев забивали оба соперника.

Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,12.

Еще один вариант ставки — «Атлетик» выиграет 1-й тайм и матч за 5,35, ведь гости выиграли два последних матча.