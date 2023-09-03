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    Позволит ли «Атлетик» выйти из кризиса «Мальорке»?

    «Мальорка» — «Атлетик». Ставка (к. 2.12) и прогноз на футбол, Примера, 3 сентября 2023 года

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    «Атлетик» выиграл два из трех матча на старте Примеры
    «Мальорка» сыграет на своем поле с «Атлетиком» в рамках 4-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 3 сентября, начало — в 17:15 мск. «Мальорка» — «Атлетик»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 03 Сентября 2023 года
    Мальорка
  • Пальма-де-Мальорка
    •  Мальорка 17:15 Атлетик Атлетик
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    «Мальорка»

    «Мальорка» в первом туре сыграла вничью с «Лас-Пальмасом» — 1:1. Безусловно, для гостевого матча это отличный результат.

    Тем не менее, уже в прошлом матче испанской Ла Лиги балеарцы потерпели поражение. На своем поле они уступили «Вильярреалу» (0:1).

    Наконец, в третьем туре клуб снова проиграл. На выезде он проиграл «Гранаде» (2:3) и теперь занимает 18-ю позицию, что находится в зоне вылета.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    С учетом предсезонки безвыигрышная серия «Мальорки» составляет пять матчей при трех ничьих и двух поражениях, так что у хозяев плохая форма.

    «Атлетик»

    Команда неплохо начала новый сезон. «Атлетик» в трех первых турах Примеры набрал шесть зачетных пунктов и занимает шестую строчку.

    Забили баски уже шесть мячей. Пропущено в свои ворота четыре, что говорит о том, что с надежностью тылов у «Львов» за межсезонье стало немногим лучше.

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    • В предыдущем туре чемпионата команда добыла три очка. «Атлетик» уверенно расправился с «Бетисом» (2:0).

    В пяти последних поединках коллектив потерпел одно поражение при победах в двух последних играх, так что у него неплохая форма.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Атлетик», коэффициент на победу которого равен 2,45. Успех «Мальорки» оценивается в 3,23, ничья — в 3,11.

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    В четырех из пяти последних матчей хозяев забивали оба соперника.

    Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,12.

    Еще один вариант ставки — «Атлетик» выиграет 1-й тайм и матч за 5,35, ведь гости выиграли два последних матча.

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    «Мальорка» — «Атлетик»: прогноз, ставка (2.12), статистика, коэффициенты матча 03.09.2023. Прогнозы на футбол. Позволит ли «Атлетик» выйти из кризиса «Мальорке»?
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