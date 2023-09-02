«Реал» сыграет на своем поле с «Хетафе» в рамках 4-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 2 сентября, начало — в 17:15 мск. «Реал» — «Хетафе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Реал»

«Реал» еще ни разу не терял очки, благодаря чему возглавляет таблицу, опережая «Атлетико» и «Жирону» на два очка. При этом все три своих матча он провел на выезде.

В первом туре королевский клуб выиграл на выезде у «Атлетика» — 2:0. В следующей игре команда наказала «Альмерию» — 3:1, а в последней одолела «Сельту» — 1:0.

Интересно, что в обоих матчах отличился Беллингем, при этом во втором случае англичанин оформил дубль. К грядущей встрече «Сливочные» подходят без ключевых игроков: Куртуа, Милитао, Винисиуса.

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На сегодня у коллектива серия из трех побед кряду, поэтому в первом матче сезона на своем поле он выглядит явным фаворитом.

«Хетафе»

Команда показала довольно серенькую игру на старте нынешнего сезона, после 3-х туров занимая 11-е место в таблице Примеры с 4 баллами в активе.

За 3 матча в этом сезоне «Хетафе» забил лишь один гол при 3-х пропущенных. Матч с «Барселоной» (0:0) получился очень интересным — 3 красные карточки, одну из которых получил главный тренер «сине-гранатовых» Хави.

После этого «асулонес» потерпели разгром от «Жироны» (0:3) на выезде они обыграли «Алавес» (1:0) с минимальным счетом.

С учетом товарищеских встреч коллектив одержал только две победы при шести поединках при трех поражениях и одной ничьей, так что у него не лучшая форма.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Реал», коэффициент на победу которого равен 1,34. Успех «Хетафе» оценивается в 10,00, ничья — в 5,13.

В шести из 10 последних матчей хозяев было забито больше 2,5 голов.

Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 1,86.

Еще один вариант ставки — победа любой команды с «сухим» счетом 1,73, ведь в двух из трех последних матчей «Реал» победил без пропущенных мячей.