«Алания»
Эта команда сражается за выход в элитный дивизион. На текущий момент «Алания» пребывает как раз на 1 месте в турнирной таблице.
«Барсы» традиционно агрессивны в атаке. Вот только пока результативность не радует: всего 9 мячей в 7 поединках.
Коэффициенты матча Алания — Енисей
В своем последнем поединке «Алания» добыла три очка. Команда Олега Василенко минимально одолела «Кубань».
Причем до того «Алания» переиграла «Родину» (2:1). А еще раньше владикавказцы одолели сильное «Торпедо» (2:0).
Наверняка в этом поединке хозяева будут активно атаковать. Терять драгоценные очки на ровном месте «барсы» явно намерены.
«Енисей»
«Енисей» сейчас занимает 8 место в турнирной таблице. Причем отставание от зоны стыков составляет 3 очка.
Команда имеет средние показатели. Зато с атакой у красноярцев относительный порядок: 10 забитых мячей в 7 матчах.
В минувшем туре чемпионата «Енисей» добыла три пункта. Дома команда уверенно переиграла «СКА-Хабаровск» (4:2).
До того команда потеряла два очка. Красноярцам не удалось одолеть аутсайдера первенства «Волгарь» (2:2).
Нет сомнений, что в этом матче гости постараются дать бой лидеру. Красноярцы уж точно не будут отсиживаться в обороне.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Алании» предлагают — 1.41.
На викторию «Енисея» дают — 7.10, ничья оценена — в 4.55.
«Алания»
Наш прогноз — Фора «Алании» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.14. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.71.