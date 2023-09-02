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    «Алания» не заметит красноярцев

    «Алания» — «Енисей». Ставка (к. 2.14) и прогноз на футбол, Первая лига, 2 сентября 2023 года

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    «Алания»
    «Алания» сыграет на своем поле с «Енисеем» в рамках 8-го тура чемпионата России. Матч пройдет 2 сентября, начало — в 18:00 мск. «Алания» — «Енисей»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 02 Сентября 2023 года
    Алания
  • Владикавказ
    •  Алания 18:00 Енисей Енисей
  • Красноярск
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    «Алания»

    Эта команда сражается за выход в элитный дивизион. На текущий момент «Алания» пребывает как раз на 1 месте в турнирной таблице.

    «Барсы» традиционно агрессивны в атаке. Вот только пока результативность не радует: всего 9 мячей в 7 поединках.

    Коэффициенты матча Алания — Енисей

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    В своем последнем поединке «Алания» добыла три очка. Команда Олега Василенко минимально одолела «Кубань».

    Прогнозы на ФНЛ

    Причем до того «Алания» переиграла «Родину» (2:1). А еще раньше владикавказцы одолели сильное «Торпедо» (2:0).

    Наверняка в этом поединке хозяева будут активно атаковать. Терять драгоценные очки на ровном месте «барсы» явно намерены.

    «Енисей»

    «Енисей» сейчас занимает 8 место в турнирной таблице. Причем отставание от зоны стыков составляет 3 очка.

    Команда имеет средние показатели. Зато с атакой у красноярцев относительный порядок: 10 забитых мячей в 7 матчах.

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    • В минувшем туре чемпионата «Енисей» добыла три пункта. Дома команда уверенно переиграла «СКА-Хабаровск» (4:2).

    До того команда потеряла два очка. Красноярцам не удалось одолеть аутсайдера первенства «Волгарь» (2:2).

    Нет сомнений, что в этом матче гости постараются дать бой лидеру. Красноярцы уж точно не будут отсиживаться в обороне.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Алании» предлагают — 1.41.

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    На викторию «Енисея» дают — 7.10, ничья оценена — в 4.55.

    «Алания» сейчас демонстрирует стабильные результаты, и уж точно не оставит шансов красноярцам.

    Наш прогноз — Фора «Алании» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.14. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.71.

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