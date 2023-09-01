«Ислочь» сыграет на своем поле с «Торпедо-БелАЗ» в рамках 20-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 1 сентября, начало — в 17:00 мск. «Ислочь» — «Торпедо-БелАЗ»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ислочь»

Эта команда сражается за самые высокие места. На текущий момент «Ислочь» пребывает на 3 месте в турнирной таблице.

«Ислочь» имеет сложности в плане реализации. В 18 поединках игроки команды отличились всего 23 точными ударами.

Коэффициенты матча Ислочь — Торпедо-БелАЗ 1X2Новым игрокам 2.953.252.45Бонус$9500

В своем последнем поединке «Ислочь» добыла три очка. Команда уверенно расправилась с «Белшиной» (2:0).

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Причем до того «Ислочь» минимально одолела «Сморгонь». Более того, победная серия составляет три матча кряду.

Наверняка в этом поединке хозяева будут активно атаковать. У «Ислочи» есть прекрасный шанс улучшить свое турнирное положение.

«Торпедо-БелАЗ»

«Торпедо-БелАЗ» сейчас занимает 4 место в таблице. Причем отставание от «Ислочи» составляет всего один балл.

При этом у жодинцев на игру меньше, чем у соперника. Да и оборона торпедовцев дала результативный сбой лишь 11 раз.

В минувшем туре чемпионата «Торпедо-БелАЗ» потерял два очка. Дома команда не смогла переиграть «Белшину» (1:1).

Торпедовцы свели вничью два своих последних поединка. А вот последняя победа случилась еще два месяца назад.

Нет сомнений, что в этом матче гости постараются разжиться очками. Торпедовцы явно рассчитывают на контратаки.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Ислочи» предлагают — 2.27.

На викторию «Торпедо-БелАЗ» дают — 2.77, ничья оценена — в 3.52.

«Ислочь» сейчас демонстрирует стабильные результаты , и уж точно намерена добыть очередные три очка.

Наш прогноз — Победа «Ислочи». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.27. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.42.