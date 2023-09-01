«Ислочь»
Эта команда сражается за самые высокие места. На текущий момент «Ислочь» пребывает на 3 месте в турнирной таблице.
«Ислочь» имеет сложности в плане реализации. В 18 поединках игроки команды отличились всего 23 точными ударами.
Коэффициенты матча Ислочь — Торпедо-БелАЗ
В своем последнем поединке «Ислочь» добыла три очка. Команда уверенно расправилась с «Белшиной» (2:0).
Причем до того «Ислочь» минимально одолела «Сморгонь». Более того, победная серия составляет три матча кряду.
Наверняка в этом поединке хозяева будут активно атаковать. У «Ислочи» есть прекрасный шанс улучшить свое турнирное положение.
«Торпедо-БелАЗ»
«Торпедо-БелАЗ» сейчас занимает 4 место в таблице. Причем отставание от «Ислочи» составляет всего один балл.
При этом у жодинцев на игру меньше, чем у соперника. Да и оборона торпедовцев дала результативный сбой лишь 11 раз.
В минувшем туре чемпионата «Торпедо-БелАЗ» потерял два очка. Дома команда не смогла переиграть «Белшину» (1:1).
Торпедовцы свели вничью два своих последних поединка. А вот последняя победа случилась еще два месяца назад.
Нет сомнений, что в этом матче гости постараются разжиться очками. Торпедовцы явно рассчитывают на контратаки.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Ислочи» предлагают — 2.27.
На викторию «Торпедо-БелАЗ» дают — 2.77, ничья оценена — в 3.52.
«Ислочь»
Наш прогноз — Победа «Ислочи». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.27. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.42.