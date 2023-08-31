«Брюгге» сыграет на своем поле с «Осасуной» в рамках финала квалификации Лиги конференций. Матч пройдет 31 августа, начало — в 21:30 мск. «Брюгге» — «Осасуна»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Брюгге»

Победа со счетом 2:1 на выезде в первом матче позволяет «Брюгге» подойти к ответной игре с небольшим гандикапом. Поэтому ему хватит и ничьей, чтобы выйти в групповой раунд.

Клуб с самого начала выступает в Лиге конференций. Он уже прошел два раунда квалификации турнира, справившись с датским «Орхусом», а также исландским «Акурейри».

Коэффициенты матча Брюгге — Осасуна 1X2Новым игрокам 2.153.453.40Бонус$9500

«Брюгге» не столь уверенно стартовал в своем чемпионате Бельгии. В четырех матчах команда смогла добыть 10 очков и занимает вторую позицию.

Все прогнозы на Лигу конференций

На сегодня у коллектива победная серия из шести поединков кряду во всех турнирах с общей разницей 25-4, так что гости демонстрируют отличную форму.

«Осасуна»

В первом матче дома «Осасуна» потерпела поражение со счетом 1:2. Посему теперь ей нужно побеждать с разницей в два гола, чтобы выйти в групповой раунд Лиги конференций.

Клуб в раунде плей-офф квалификации только начал выступления в Лиге конференций. До того он не проводил поединки еврокубков текущего сезона.

В текущей кампании баски уже начали матчи испанской Ла Лиги. В первом туре они победили на выезде «Осасуну» (2:0), во втором проиграли на дома «Атлетику» (0:2), в третьем — одолели в гостях «Валенсию» (2:1).

В последних семи поединках во всех турнирах, включая товарищеские встречи, коллектив потерпел четыре поражения при трех победах, так что ему будет сложно выиграть.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Брюгге», коэффициент на победу которого равен 2,10. Успех «Осасуны» оценивается в 3,37, ничья — в 3,52.

В шести последних матчах хозяева выиграли.

Поэтому наши прогноз и ставка — «Брюгге» победит за 2,10.

Еще один вариант ставки — тотал больше 2,5 голов за 1,90, ведь в пяти последних матчах хозяев было забито больше 2,5 голов.