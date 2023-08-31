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    «Брюгге» оставит «Осасуну» за бортом еврокубков?

    «Брюгге» — «Осасуна». Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, квалификация Лиги конференций, 31 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Брюгге» — «Осасуна»
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    «Брюгге» выиграл первый матч
    «Брюгге» сыграет на своем поле с «Осасуной» в рамках финала квалификации Лиги конференций. Матч пройдет 31 августа, начало — в 21:30 мск. «Брюгге» — «Осасуна»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 31 Августа 2023 года
    Брюгге
  • Брюгге
    •  Брюгге 21:30 Осасуна Осасуна
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    «Брюгге»

    Победа со счетом 2:1 на выезде в первом матче позволяет «Брюгге» подойти к ответной игре с небольшим гандикапом. Поэтому ему хватит и ничьей, чтобы выйти в групповой раунд.

    Клуб с самого начала выступает в Лиге конференций. Он уже прошел два раунда квалификации турнира, справившись с датским «Орхусом», а также исландским «Акурейри».

    Коэффициенты матча Брюгге — Осасуна

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    «Брюгге» не столь уверенно стартовал в своем чемпионате Бельгии. В четырех матчах команда смогла добыть 10 очков и занимает вторую позицию.

    Все прогнозы на Лигу конференций

    На сегодня у коллектива победная серия из шести поединков кряду во всех турнирах с общей разницей 25-4, так что гости демонстрируют отличную форму.

    «Осасуна»

    В первом матче дома «Осасуна» потерпела поражение со счетом 1:2. Посему теперь ей нужно побеждать с разницей в два гола, чтобы выйти в групповой раунд Лиги конференций.

    Клуб в раунде плей-офф квалификации только начал выступления в Лиге конференций. До того он не проводил поединки еврокубков текущего сезона.

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    • В текущей кампании баски уже начали матчи испанской Ла Лиги. В первом туре они победили на выезде «Осасуну» (2:0), во втором проиграли на дома «Атлетику» (0:2), в третьем — одолели в гостях «Валенсию» (2:1).

    В последних семи поединках во всех турнирах, включая товарищеские встречи, коллектив потерпел четыре поражения при трех победах, так что ему будет сложно выиграть.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Брюгге», коэффициент на победу которого равен 2,10. Успех «Осасуны» оценивается в 3,37, ничья — в 3,52.

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    В шести последних матчах хозяева выиграли.

    Поэтому наши прогноз и ставка — «Брюгге» победит за 2,10.

    Еще один вариант ставки — тотал больше 2,5 голов за 1,90, ведь в пяти последних матчах хозяев было забито больше 2,5 голов.

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    «Брюгге» — «Осасуна»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 31.08.2023. Прогнозы на футбол. «Брюгге» оставит «Осасуну» за бортом еврокубков?
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