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    Сможет ли «Краснодар» переиграть «Пари НН»?

    «Пари НН» — «Краснодар». Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, Кубок России, 29 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Пари НН» — «Краснодар»
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    Эдуард Сперцян
    «Пари НН» на своем поле сыграет против «Краснодара» в рамках 3-го тура группового этапа Кубка России. Матч пройдет 29 августа, начало — в 19:30 мск. «Пари НН» — «Краснодар»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Кубок. Группа D 29 Августа 2023 года
    Пари НН
  • Нижний Новгород
    •  Пари НН 19:30 Краснодар Краснодар
  • Краснодар
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    «Пари НН»

    Команда из Нижнего Новгорода начала новый сезон РПЛ средне. По итогам первых шести туров в активе нижегородцев семь очков. Команда находится в середине турнирной таблице, а разница забитых и пропущенных мячей составляет 3:5.

    После последнего поединка с «Ростовом» (1:0), наверняка, будут меньше говорить о возможной отставке наставника команды Сергея Юрана, хотя до этого ходили подобные слухи.

    Коэффициенты матча Пари НН — Краснодар

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    В Кубке России «Пари НН» стартовал с победы в серии пенальти над московским «Динамо» (1:1, 4:3 по пенальти), а затем проиграл столичному «Спартаку» (4:5). Команда занимает третью позицию в своем квартете и, несмотря на сложнейшую группу, оставляет себе шансы на выход в плей-офф.

    Все прогнозы на РПЛ

    В целом же, у «Пари НН» в новом сезоне во всех турнирах три победы, одна ничья и четыре поражения. Все игры команды, кроме кубковой со «Спартаком», были низовыми: коллектив мало забивает и мало пропускает.

    «Краснодар»

    Краснодарский коллектив отлично стартовал в новом сезоне российской Премьер-лиги. Команда поочередно обыграла московское «Динамо» (3:1), «Сочи» (2:0), «Пари НН» из Нижнего Новгорода (1:0) и «Оренбург» (2:0). Правда, после этого «быки» сыграли вничью с московским «Локомотивом» (1:1) и воронежским «Факелом» (0:0).

    Таким образом, коллектив из одноименного города имеет в своем активе 14 очков и занимает первое место в турнирной таблице. Он на один пункт опережает питерский «Зенит» и «Урал» из Екатеринбурга.

    А вот в Кубке России «Краснодар» пока выступает крайне неудачно. Он проиграл столичному «Спартаку» (1:2) в родных стенах, а также уступил московскому «Динамо» (3:4) на выезде и занимает последнее место в своей группе с нулем в графе очки.

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    • Подопечные Владимира Ивича меньше всех пропустили в текущем сезоне РПЛ — всего два мяча. Забили, при этом, девять. Матчи коллектива из Краснодара также в основном являются низовыми.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение гостям. На победу «Краснодара» можно поставить за 2.20.

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    Ничью оценивают в 3.65, а победу «Пари НН» — в 3.05.

    Поставим на победу «Краснодара».

    Также сделаем ставку на то, что команды не пробьют тотал и не забьют три мяча на двоих.

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    «Пари НН» — «Краснодар»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 29.08.2023. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Краснодар» переиграть «Пари НН»?
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