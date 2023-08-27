«Вильярреал» в родных стенах примет «Барселону» в третьем туре чемпионата Испании. Матч пройдет 27 августа, начало — в 18:30 мск. «Вильярреал» — «Барселона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вильярреал»

Команда из одноименного города в провинции Кастельон автономного сообщества Валенсия средне стартовала в новом сезоне испанской Примеры. Сначала «желтая подлодка» на своем поле уступила «Бетису» (1:2), а затем на выезде смогла сломить сопротивление «Мальорки» (1:0).

В итоге сейчас в активе коллектива из Вильярреала три очка, одна победа, одно поражение, два забитых и два пропущенных мяча. «Желтые» расположились на девятом месте в турнирной, хотя, безусловно, должны бороться за четверку сильнейших.

В прошлом сезоне «Вильярреал» стал пятым в турнирной таблице и не выступит в Лиге чемпионов в текущем сезоне. Подопечные Кике Сетьена смогли набрать 64 очка и на семь пунктов отстали от четвертого «Реала Сосьедад».

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Во время сборов «Вильярреал» провел целый ряд товарищеских матчей. Команда проиграла «Санкт-Галлену» (1:6), «Ганноверу» (0:3), «Спортингу» (0:3) и «Ньюкаслу» (0:4), сыграла вничью с «Фейеноордом» (1:1) и «Ниццей» (1:1), а также переиграла «Альтах» (3:0).

«Барселона»

Коллектив из Барселоны набрал четыре очка по итогам первых двух туров. «Блаугранас» сначала на выезде не смогли сломить сопротивление «Хетафе» (0:0), а затем в родных стенах оказались сильнее «Кадиса» (2:0).

Таким образом, «сине-гранатовые» расположились на шестой позиции в турнирной таблице. Безусловно, команда из одноименного города будет бороться за чемпионский титул и делать все, чтобы защитить статус чемпиона Испании.

В прошлом сезоне «Барселона» добыла уверенную победу в чемпионате страны. Команда набрала 88 очков и на целых десять пунктов опередила второй «Реал», досрочно став чемпионом. А вот в Кубке Испании и еврокубках подопечным Хави похвастаться нечем.

Во время летней паузы «Барселона» успела провести пять товарищеских матчей. «Блаугранас» добыли победу над «Кобе» (2:0), «Реалом» (3:0), «Миланом» (1:0) и «Тоттенхэмом» (4:2), но уступили «Арсеналу» (3:5).

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Барселоны» предлагают поставить за 2.04.

На викторию «Вильярреала» дают 3.60, ничья оценена в 3.75.

Поставим на то, что команды пробьют тотал и забьют три мяча на двоих.

Также сделаем ставку на победу «Барселоны».