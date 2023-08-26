«Марсель»
Эта команда все никак не может потянуть чемпионскую гонку. «Марсель» и новый сезон начал не столь уверенно.
В двух первых турах марсельцы набрали 4 очка. Причем в этих поединках команда забила всего 4 мяча, пропустив в свои ворота трижды.
Коэффициенты матча Марсель — Брест
В минувшем туре Лиги 1 «Марсель» потерял драгоценные очки. На выезде команда не сумела переиграть скромный «Мец» (2:2).
А вот стартовый тур принес команде победу. Марсельцы сумели дожать тридиционно ершистый «Реймс» (2:1).
И уж точно «Марсель» в этом поединке будет максимально активен в атаке. Причем команда не обыгрывала «Брест» уже полтора года.
«Брест»
Эта команда начала новый сезон просто потрясающе. Сейчас она находится на 2 месте, набрав 6 очков из 6 возможных.
«Брест» не имеет в своем составе звезд. Зато игра команды отличается отличным взаимопониманием между игроками.
Свой предыдущий поединок команда провела удачно. В предыдущем туре чемпионата «Брест» переиграл «Гавр» (2:1).
До того команде удался настоящий подвиг. «Брест» на своем поле нанес поражение сильному «Лансу» (3:2).
«Брест» явно не собирается сбавлять оборотов. Да и лидер атак команды Ромен Дель Кастильо забил уже 3 мяча в чемпионате.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Марселя» предлагают — 1.55.
На викторию «Бреста» дают — 6.47, ничья оценена — в 4.61.
Марсельцы нестабильны, тогда как
Наш прогноз — Ничья в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.40. Еще вариант для ставки — Победа «Бреста» или ничья за 2.62.