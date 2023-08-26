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    «Марсель» — «Брест». Ставка (к. 2.40) и прогноз на футбол, Лига 1, 26 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Марсель» — «Брест»
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    Самуэль Жиго
    «Марсель» сыграет на своем поле с «Брестом» в рамках 3-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 26 августа, начало — в 18:00 мск. «Марсель» — «Брест»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 26 Августа 2023 года
    Марсель
  • Франция. Лига 1
    •  Марсель 18:00 Брест Брест
  • Франция. Лига 1
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    «Марсель»

    Эта команда все никак не может потянуть чемпионскую гонку. «Марсель» и новый сезон начал не столь уверенно.

    В двух первых турах марсельцы набрали 4 очка. Причем в этих поединках команда забила всего 4 мяча, пропустив в свои ворота трижды.

    Коэффициенты матча Марсель — Брест

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    В минувшем туре Лиги 1 «Марсель» потерял драгоценные очки. На выезде команда не сумела переиграть скромный «Мец» (2:2).

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    А вот стартовый тур принес команде победу. Марсельцы сумели дожать тридиционно ершистый «Реймс» (2:1).

    И уж точно «Марсель» в этом поединке будет максимально активен в атаке. Причем команда не обыгрывала «Брест» уже полтора года.

    «Брест»

    Эта команда начала новый сезон просто потрясающе. Сейчас она находится на 2 месте, набрав 6 очков из 6 возможных.

    «Брест» не имеет в своем составе звезд. Зато игра команды отличается отличным взаимопониманием между игроками.

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    • Свой предыдущий поединок команда провела удачно. В предыдущем туре чемпионата «Брест» переиграл «Гавр» (2:1).

    До того команде удался настоящий подвиг. «Брест» на своем поле нанес поражение сильному «Лансу» (3:2).

    «Брест» явно не собирается сбавлять оборотов. Да и лидер атак команды Ромен Дель Кастильо забил уже 3 мяча в чемпионате.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Марселя» предлагают — 1.55.

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    На викторию «Бреста» дают — 6.47, ничья оценена — в 4.61.

    Марсельцы нестабильны, тогда как «Брест» пребывает на заметном эмоциональном подъеме.

    Наш прогноз — Ничья в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.40. Еще вариант для ставки — Победа «Бреста» или ничья за 2.62.

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    «Марсель» — «Брест»: прогноз, ставка (2.40), статистика, коэффициенты матча 26.08.2023. Прогнозы на футбол. Паритет в первом тайме заказывали?!
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