«Марсель» сыграет на своем поле с «Брестом» в рамках 3-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 26 августа, начало — в 18:00 мск. «Марсель» — «Брест»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Марсель»

Эта команда все никак не может потянуть чемпионскую гонку. «Марсель» и новый сезон начал не столь уверенно.

В двух первых турах марсельцы набрали 4 очка. Причем в этих поединках команда забила всего 4 мяча, пропустив в свои ворота трижды.

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В минувшем туре Лиги 1 «Марсель» потерял драгоценные очки. На выезде команда не сумела переиграть скромный «Мец» (2:2).

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А вот стартовый тур принес команде победу. Марсельцы сумели дожать тридиционно ершистый «Реймс» (2:1).

И уж точно «Марсель» в этом поединке будет максимально активен в атаке. Причем команда не обыгрывала «Брест» уже полтора года.

«Брест»

Эта команда начала новый сезон просто потрясающе. Сейчас она находится на 2 месте, набрав 6 очков из 6 возможных.

«Брест» не имеет в своем составе звезд. Зато игра команды отличается отличным взаимопониманием между игроками.

Свой предыдущий поединок команда провела удачно. В предыдущем туре чемпионата «Брест» переиграл «Гавр» (2:1).

До того команде удался настоящий подвиг. «Брест» на своем поле нанес поражение сильному «Лансу» (3:2).

«Брест» явно не собирается сбавлять оборотов. Да и лидер атак команды Ромен Дель Кастильо забил уже 3 мяча в чемпионате.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Марселя» предлагают — 1.55.

На викторию «Бреста» дают — 6.47, ничья оценена — в 4.61.

Марсельцы нестабильны, тогда как «Брест» пребывает на заметном эмоциональном подъеме .

Наш прогноз — Ничья в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.40. Еще вариант для ставки — Победа «Бреста» или ничья за 2.62.