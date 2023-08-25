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    «Челси» отыграется на новичке лиги

    «Челси» — «Лутон Таун». Прогноз, ставка (к. 2.17) на футбол, чемпионат Англии, 25 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Челси» — «Лутон Таун»
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    «Челси»
    В пятницу, 25 августа, в стартовом матче 3-го тура АПЛ-2023/24 в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» местный «Челси» сыграет против «Лутон Таун». Начало поединка — в 22:00 по мск. «Челси» — «Лутон Таун»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 25 Августа 2023 года
    Челси
  • Лондон
    •  Челси 22:00 Лутон Таун Лутон Таун
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    «Челси»

    «Челси» провалил минувший розыгрыш чемпионата Англии, финишировав только на 12 позиции в турнирной таблице, безнадежно отстав даже от зоны Лиги конференций.

    Летом команда Маурисио Почеттино устроила основательную чистку состава, потратив на покупки новых игроков почти 400 миллионов евро и продав своих футболистов на сумму в 250 млн.

    Коэффициенты матча Челси — Лутон Таун

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    В предсезонных спаррингах лондонский коллектив не проиграл ни одной игры из пяти проведенных, выиграв в этих поединках три раза при двух мировых исходах.

    Календарь и таблица АПЛ

    В первом туре нового розыгрыше АПЛ лондонцы также не уступили, расписав на своем поле мировую с «Ливерпулем» 1:1, однако уже во втором туре они потерпели первое фиаско в сезоне, проиграв в дерби в гостях «Вест Хэму» 1:3.

    «Лутон Таун»

    «Лутон Таун» прошлый сезон провел во втором английской дивизионе и финишировал там на третьей позиции в таблице, которая дала клубу право играть в плей-офф повышение.

    Там «шляпники» на полуфинальной стадии справились с «Сандерледном», проиграв 1:2 в гостях, а дома взяли реванш 2:0. В решающей игре за выход в АПЛ они по пенальти одолели «Ковентри».

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    • Бедфордширцы скромно провели летнюю трансферную компанию, потратив на новых игроков всего 20 миллионов евро. А в межсезонных спаррингах уступили только раз при трех мировых и двух выигрышах.

    В новом сезоне в элите английского футбола «Лутон Таун» успел провести только один поединок, в котором крупно проиграл в гостевой встрече «Брайтону» со счетом 1:4.

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    В двух последних розыгрышах Кубка Англии эти соперники встречались между собой и каждый раз тогда побеждал «Челси» — 3:1 и 3:2.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Челси» — 1.26, победа «Лутон Таун» — 13.00, ничья — 6.78.

    После провала в прошлом туре «Челси» наверняка выместит злость на новичке элиты и выиграет этот матч с внушительной разницей в счете.

    Так же прогнозируем, что поединок порадует зрителей результативностью и принесет более трех забитых мячей.

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    «Челси» — «Лутон Таун»: прогноз, ставка (2.17), статистика, коэффициенты матча 25.08.2023. Прогнозы на футбол. «Челси» отыграется на новичке лиги
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