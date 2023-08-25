В пятницу, 25 августа, в стартовом матче 3-го тура АПЛ-2023/24 в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» местный «Челси» сыграет против «Лутон Таун». Начало поединка — в 22:00 по мск. «Челси» — «Лутон Таун»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Челси»

«Челси» провалил минувший розыгрыш чемпионата Англии, финишировав только на 12 позиции в турнирной таблице, безнадежно отстав даже от зоны Лиги конференций.

Летом команда Маурисио Почеттино устроила основательную чистку состава, потратив на покупки новых игроков почти 400 миллионов евро и продав своих футболистов на сумму в 250 млн.

Коэффициенты матча Челси — Лутон Таун 1X2Новым игрокам 1.226.5012.50Бонус$9500

В предсезонных спаррингах лондонский коллектив не проиграл ни одной игры из пяти проведенных, выиграв в этих поединках три раза при двух мировых исходах.

Календарь и таблица АПЛ

В первом туре нового розыгрыше АПЛ лондонцы также не уступили, расписав на своем поле мировую с «Ливерпулем» 1:1, однако уже во втором туре они потерпели первое фиаско в сезоне, проиграв в дерби в гостях «Вест Хэму» 1:3.

«Лутон Таун»

«Лутон Таун» прошлый сезон провел во втором английской дивизионе и финишировал там на третьей позиции в таблице, которая дала клубу право играть в плей-офф повышение.

Там «шляпники» на полуфинальной стадии справились с «Сандерледном», проиграв 1:2 в гостях, а дома взяли реванш 2:0. В решающей игре за выход в АПЛ они по пенальти одолели «Ковентри».

Бедфордширцы скромно провели летнюю трансферную компанию, потратив на новых игроков всего 20 миллионов евро. А в межсезонных спаррингах уступили только раз при трех мировых и двух выигрышах.

В новом сезоне в элите английского футбола «Лутон Таун» успел провести только один поединок, в котором крупно проиграл в гостевой встрече «Брайтону» со счетом 1:4.

В двух последних розыгрышах Кубка Англии эти соперники встречались между собой и каждый раз тогда побеждал «Челси» — 3:1 и 3:2.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Челси» — 1.26, победа «Лутон Таун» — 13.00, ничья — 6.78.

После провала в прошлом туре «Челси» наверняка выместит злость на новичке элиты и выиграет этот матч с внушительной разницей в счете.

Так же прогнозируем, что поединок порадует зрителей результативностью и принесет более трех забитых мячей.