«Челси»
«Челси» провалил минувший розыгрыш чемпионата Англии, финишировав только на 12 позиции в турнирной таблице, безнадежно отстав даже от зоны Лиги конференций.
Летом команда Маурисио Почеттино устроила основательную чистку состава, потратив на покупки новых игроков почти 400 миллионов евро и продав своих футболистов на сумму в 250 млн.
Коэффициенты матча Челси — Лутон Таун
В предсезонных спаррингах лондонский коллектив не проиграл ни одной игры из пяти проведенных, выиграв в этих поединках три раза при двух мировых исходах.
В первом туре нового розыгрыше АПЛ лондонцы также не уступили, расписав на своем поле мировую с «Ливерпулем» 1:1, однако уже во втором туре они потерпели первое фиаско в сезоне, проиграв в дерби в гостях «Вест Хэму» 1:3.
«Лутон Таун»
«Лутон Таун» прошлый сезон провел во втором английской дивизионе и финишировал там на третьей позиции в таблице, которая дала клубу право играть в плей-офф повышение.
Там «шляпники» на полуфинальной стадии справились с «Сандерледном», проиграв 1:2 в гостях, а дома взяли реванш 2:0. В решающей игре за выход в АПЛ они по пенальти одолели «Ковентри».
Бедфордширцы скромно провели летнюю трансферную компанию, потратив на новых игроков всего 20 миллионов евро. А в межсезонных спаррингах уступили только раз при трех мировых и двух выигрышах.
В новом сезоне в элите английского футбола «Лутон Таун» успел провести только один поединок, в котором крупно проиграл в гостевой встрече «Брайтону» со счетом 1:4.
В двух последних розыгрышах Кубка Англии эти соперники встречались между собой и каждый раз тогда побеждал «Челси» — 3:1 и 3:2.
Прогноз и ставки
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Челси» — 1.26, победа «Лутон Таун» — 13.00, ничья — 6.78.
После провала в прошлом туре «Челси» наверняка выместит злость на новичке элиты и выиграет этот матч с внушительной разницей в счете.
Так же прогнозируем, что поединок порадует зрителей результативностью и принесет более трех забитых мячей.