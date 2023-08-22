АПЛ. «Брайтон» наравне с МС и «Арсеналом»

Чемпион и вице-чемпион минувшего сезона возглавляют английскую Премьер-лигу. Компанию «Манчестер Сити» и «Арсеналу» в верхней части турнирной таблицы составляет «Брайтон». Новички АПЛ «Шеффилд Юнайтед», «Лутон», «Бернли» пока не набрали очков в турнире.

Непривычный лидер

После матчей 2-го тура английского чемпионата в лидеры вышел «Брайтон». На старте сезона «чайки» одержали две победы в двух матчах.

В первой игре чемпионата «Брайтон» нанёс крупное поражение «Лутону» (4:1). Следом последовала победа над «Вулверхэмптоном» (4:1).

По 6 очков в турнирной таблице набрали лучшие клубы сезона 2022/2023. Действующий чемпион «Манчестер Сити» в рамках второго тура с минимальным счетом переиграл «Ньюкасл» (1:0). Единственный и победный гол в ворота «сорок» на 31-й минуте забил Хулиан Альварес. Ранее «горожане» добились успеха в матче против «Бернли» (3:0).

Календарь и таблица АПЛ

Вице-чемпион «Арсенал» также набрал максимальное количество очков. В стартовой игре английского чемпионата «пушкари» выиграли у «Ноттингем Фореста» (2:1).

Во втором игровом дне лондонский клуб добился минимальной победы над командой «Кристал Пэлас» (1:0). Победный гол на свой счёт записал Мартин Эдегор, который реализовал пенальти на 53-й минуте встречи.

Как дела у топ-клубов?

Первую победу в чемпионате одержал «Ливерпуль». «Мерсисайдцы» на своем поле оказались сильнее «Борнмута» (3:1). В составе победителей голами отметились Луис Диас, Мохаммед Салах и Диогу Жота. После двух матчей «Ливерпуль» набрал 4 очка и расположился на 5-м месте.

Мохаммед Салах, игрок «Ливерпуля» globallookpress.com

Строчкой ниже расположился «Тоттенхэм», у команды в активе тоже 4 балла. В минувшем туре «шпоры» переиграли одного из прямых конкурентов — «Ман Юнайтед» (2:0). Победу лондонскому коллективу принесли гол Пап Сарра и автогол в исполнении Лисандро Мартинеса. В свою очередь МЮ с 3-мя пунктами опустился на 12-ю строчку.

Без побед в чемпионате пока играет «Челси». «Аристократы» набрали всего 1 очко в двух играх: была ничья с «Ливерпулем» (1:1) и проигрыш от «Вест Хэма» (1:3).

Зона вылета

Без очков в чемпионате Англии пока 5 команд, в их числе дебютанты Премьер-лиги «Лутон», «Шеффилд Юнайтед» и «Бернли». На дне турнирной таблицы расположились «Вулверхэмптон» и «Эвертон».

Тур №3

Матчи 3-го тура английского первенства пройдут с 25 по 27 августа.

Программу игрового дня откроет «Челси», «аристократы» попробуют одержать первую победу в сезоне в матче с дебютантом лиги — командой «Лутон». Игра пройдет в пятницу, 25 августа.

Все прогнозы на АПЛ

В субботу, 26 августа вице-чемпион «Арсенал» сыграет в домашних стенах против «Фулхэма». А в воскресенье, 27 августа чемпион «Ман Сити» отправится на выезд к новичку лиги — «Шеффилд Юнайтед».