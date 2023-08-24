«Мидтьюлланн» сыграет на своем поле с «Легией» в рамках финала квалификации Лиги конференций. Матч пройдет 24 августа, начало — в 21:00 мск. «Мидтьюлланн» — «Легия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Мидтьюлланн»

Эта команда не столь успешно стартовала в своем чемпионате. «Мидтьюлланн» выиграл в трех матчах из пяти при двух поражениях.

Причем отставание от лидера составляет 6 очков. Да и атакует «Мидтьюлланн» не столь мощно: лишь 6 забитых мячей в 5 матчах.

Коэффициенты матча Мидтьюлланн — Легия 1X2Новым игрокам 1.903.803.80Бонус$9500

Свой предыдущий поединок команда провела не лучшим образом. Дома она с минимальным счетом уступила «Бреннбю».

Все прогнозы на Лигу конференций

Зато до того «Мидтьюлланн» прошел непростой кипрский барьер в квалификации Лиги конференций. По сумме двух встреч была обыграна ершистая «Омония» (5:2).

В родных стенах датчане явно будут активно атаковать. Тем паче, в составе команды найдется кому забивать.

«Легия»

Эта команда великолепно стартовала в своем чемпионате. «Легия» набрала 10 очков в 4 матчах и занимает 1 место в турнирной таблице.

В четырех поединках игроки команды отличились 8 точными выстрелами. При этом в воротах «Легии» побывал всего один мяч.

В предыдущем туре своего чемпионата «Легия» добыла три очка. Дома с минимальным счетом была обыграна «Корона».

До того «Легия» прошла «Аустрию» в предыдущем раунде квалификации Лиги конференций. По сумме двух поединков поляки оказались сильнее (6:5).

И уж наверняка поляки не собираются отсиживаться в тылах. Свои шансы у ворот датчан у них уж точно появятся.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Мидтьюлланна» предлагают — 1.94.

На викторию «Легии» дают — 3.69, ничья оценена — в 3.70.

Обе команды неплохо атакуют , так что и в этой встрече явно не собираются отсиживаться в тылах.

Наш прогноз — Тотал больше 3.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.79. Еще вариант для ставки — Тотал больше 4.5 за 5.15.