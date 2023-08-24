«Мидтьюлланн»
Эта команда не столь успешно стартовала в своем чемпионате. «Мидтьюлланн» выиграл в трех матчах из пяти при двух поражениях.
Причем отставание от лидера составляет 6 очков. Да и атакует «Мидтьюлланн» не столь мощно: лишь 6 забитых мячей в 5 матчах.
Коэффициенты матча Мидтьюлланн — Легия
Свой предыдущий поединок команда провела не лучшим образом. Дома она с минимальным счетом уступила «Бреннбю».
Все прогнозы на Лигу конференций
Зато до того «Мидтьюлланн» прошел непростой кипрский барьер в квалификации Лиги конференций. По сумме двух встреч была обыграна ершистая «Омония» (5:2).
В родных стенах датчане явно будут активно атаковать. Тем паче, в составе команды найдется кому забивать.
«Легия»
Эта команда великолепно стартовала в своем чемпионате. «Легия» набрала 10 очков в 4 матчах и занимает 1 место в турнирной таблице.
В четырех поединках игроки команды отличились 8 точными выстрелами. При этом в воротах «Легии» побывал всего один мяч.
В предыдущем туре своего чемпионата «Легия» добыла три очка. Дома с минимальным счетом была обыграна «Корона».
До того «Легия» прошла «Аустрию» в предыдущем раунде квалификации Лиги конференций. По сумме двух поединков поляки оказались сильнее (6:5).
И уж наверняка поляки не собираются отсиживаться в тылах. Свои шансы у ворот датчан у них уж точно появятся.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Мидтьюлланна» предлагают — 1.94.
На викторию «Легии» дают — 3.69, ничья оценена — в 3.70.
Наш прогноз — Тотал больше 3.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.79. Еще вариант для ставки — Тотал больше 4.5 за 5.15.