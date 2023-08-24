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    «Мидтьюлланн» — «Легия». Ставка (к. 2.79) и прогноз на футбол, квалификация Лиги конференций, 24 августа 2023 года

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    «Мидтьюлланн»
    «Мидтьюлланн» сыграет на своем поле с «Легией» в рамках финала квалификации Лиги конференций. Матч пройдет 24 августа, начало — в 21:00 мск. «Мидтьюлланн» — «Легия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 24 Августа 2023 года
    Мидтьюлланн
  • Хернинг
    •  Мидтьюлланн 21:00 Легия Легия
  • Варшава
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    «Мидтьюлланн»

    Эта команда не столь успешно стартовала в своем чемпионате. «Мидтьюлланн» выиграл в трех матчах из пяти при двух поражениях.

    Причем отставание от лидера составляет 6 очков. Да и атакует «Мидтьюлланн» не столь мощно: лишь 6 забитых мячей в 5 матчах.

    Коэффициенты матча Мидтьюлланн — Легия

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  • 1.903.803.80Бонус$9500
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    Свой предыдущий поединок команда провела не лучшим образом. Дома она с минимальным счетом уступила «Бреннбю».

    Все прогнозы на Лигу конференций

    Зато до того «Мидтьюлланн» прошел непростой кипрский барьер в квалификации Лиги конференций. По сумме двух встреч была обыграна ершистая «Омония» (5:2).

    В родных стенах датчане явно будут активно атаковать. Тем паче, в составе команды найдется кому забивать.

    «Легия»

    Эта команда великолепно стартовала в своем чемпионате. «Легия» набрала 10 очков в 4 матчах и занимает 1 место в турнирной таблице.

    В четырех поединках игроки команды отличились 8 точными выстрелами. При этом в воротах «Легии» побывал всего один мяч.

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    • В предыдущем туре своего чемпионата «Легия» добыла три очка. Дома с минимальным счетом была обыграна «Корона».

    До того «Легия» прошла «Аустрию» в предыдущем раунде квалификации Лиги конференций. По сумме двух поединков поляки оказались сильнее (6:5).

    И уж наверняка поляки не собираются отсиживаться в тылах. Свои шансы у ворот датчан у них уж точно появятся.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Мидтьюлланна» предлагают — 1.94.

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    На викторию «Легии» дают — 3.69, ничья оценена — в 3.70.

    Обе команды неплохо атакуют, так что и в этой встрече явно не собираются отсиживаться в тылах.

    Наш прогноз — Тотал больше 3.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.79. Еще вариант для ставки — Тотал больше 4.5 за 5.15.

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    «Мидтьюлланн» — «Легия»: прогноз, ставка (2.79), статистика, коэффициенты матча 24.08.2023. Прогнозы на футбол. Недостатка в голах не будет!
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