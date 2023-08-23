В финале квалификации Лиги чемпионов португальская «Брага» примет греческий «Панатинаикос» . Поединок состоится 23 августа в 22:00 мск. «Брага» — «Панатинаикос»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Брага»

Команда из одноименного города в одноименном округе на севере Португалии успела пройти одну стадию квалификации самого престижного клубного турнира Европы. Коллектив из Браги не испытал особых проблем в противостоянии с сербским клубом «Бачка-Топола», обыграв его два раза (3:0, 4:1).

Также «красно-белые» провели два поединка нового сезоне чемпионата Португалии. Сначала «воины Минью» в родных стенах неожиданно уступили «Фамаликана», а затем на выезде взяли верх над над «Шавишем». В итоге у «архиепископов» сейчас три очка, пять забитых мячей и три пропущенный.

Коэффициенты матча Брага — Панатинаикос 1X2Новым игрокам 1.703.655.50Бонус$9500

Что касается прошлого сезона, то тут «оружейники» стали лишь третьими. «Брага» смогла набрать 78 очков в 34 матчах и пропустила вперед «Бенфику» и «Порту», отстав от них на девять и сем пунктов соответственно.

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А вот в прошлом розыгрыше Кубка Португалии подопечные Артура Жорже смогли добраться до финального противостояния, выбив в четвертьфинале «Бенфику». Однако на финал запала «Браги» не хватило и она без особых шансов проиграла «Порту» (0:2).

«Панатинаикос»

Команда из Афин пока не стартовала в новых розыгрышах чемпионата и Кубка страны, поскольку чемпионат стартует только в конце недели, но уже успела пройти две стадии отбора в групповой этап Лиги чемпионов.

Сначала «зеленые» без особых проблем сломили сопротивление украинского «Днепра-1» (3:1, 2:2), а затем с трудом и в какой-то мере сенсационно смогли пройти французский «Марсель», судьба противостояния с которым решалась в серии пенальти (1:0, 1:2, по пенальти 5:3).

Что касается прошлого сезона, то «Панатинаикос» выиграл регулярный чемпионат Греции, однако в Чемпионшипе пропустил вперед АЕК. Афинская команда набрала 78 очков за 36 туров и на пять баллов отстала от АЕКа, но на столько же опередила третий «Олимпиакос».

В прошлом розыгрыше Кубка Греции подопечные Ивана Йовановича смогли добраться лишь до четвертьфинальной стадии, где по сумме двух встреч уступили ПАОКу (0:2, 1:1).

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Брагу», коэффициент на победу которой равен 1,70.

Успех «Панатинаикоса» оценивается в 5,70, ничья — в 3,65.

Наши прогноз и ставка — победа «Браги» в первой игре.

Также сделаем ставку на то, что команды пробьют тотал и забьют три мяча на двоих.