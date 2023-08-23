ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Жереми ДокуТрансферный дайджест. 15 — 21 августа Новак Джокович и Карлос АлькарасЭпичная битва Джоковича и Алькараса, сенсационная победа Гауфф и провалы россиян Шон О'МэллиЖесткий нокаут от О’Мэлли в бою со Стерлингом, уверенная победа Чжан. Обзор карда UFC 292
  • 00:13
    • Официально: Давила стал игроком ЦСКА
  • 00:01
    • «Арсенал» в меньшинстве обыграл «Кристал Пэлас» в матче АПЛ
  • 23:53
    • Гол и ассист Жиру помог «Милану» обыграть «Болонью» в матче Серии А
  • 18:25
    • Федун: Еще ничего не потеряно — можно биться. «Зенит» уже не будет лидировать так, как в прошлом сезоне
  • 17:44
    • ЦСКА объявил об уходе Зайнутдинова в «Бешикташ»
    Все новости спорта

    Сможет ли «Брага» остановить «Панатинаикос»?

    «Брага» — «Панатинаикос». Ставки (к. 1.70) и прогноз на квалификацию Лиги чемпионов, 23 августа 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу чемпионов Прогнозы на Брагу Прогнозы на Панатинаикос Календарь Лиги чемпионов
    Прогноз и ставки на «Брага» — «Панатинаикос»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Брага»
    В финале квалификации Лиги чемпионов португальская «Брага» примет греческий «Панатинаикос» . Поединок состоится 23 августа в 22:00 мск. «Брага» — «Панатинаикос»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 23 Августа 2023 года
    Брага
  • Брага
    •  Брага 22:00 Панатинаикос Панатинаикос
  • Афины
    •

    «Брага»

    Команда из одноименного города в одноименном округе на севере Португалии успела пройти одну стадию квалификации самого престижного клубного турнира Европы. Коллектив из Браги не испытал особых проблем в противостоянии с сербским клубом «Бачка-Топола», обыграв его два раза (3:0, 4:1).

    Также «красно-белые» провели два поединка нового сезоне чемпионата Португалии. Сначала «воины Минью» в родных стенах неожиданно уступили «Фамаликана», а затем на выезде взяли верх над над «Шавишем». В итоге у «архиепископов» сейчас три очка, пять забитых мячей и три пропущенный.

    Коэффициенты матча Брага — Панатинаикос

    1X2Новым игрокам
  • 1.703.655.50Бонус$9500
    •

    Что касается прошлого сезона, то тут «оружейники» стали лишь третьими. «Брага» смогла набрать 78 очков в 34 матчах и пропустила вперед «Бенфику» и «Порту», отстав от них на девять и сем пунктов соответственно.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    А вот в прошлом розыгрыше Кубка Португалии подопечные Артура Жорже смогли добраться до финального противостояния, выбив в четвертьфинале «Бенфику». Однако на финал запала «Браги» не хватило и она без особых шансов проиграла «Порту» (0:2).

    «Панатинаикос»

    Команда из Афин пока не стартовала в новых розыгрышах чемпионата и Кубка страны, поскольку чемпионат стартует только в конце недели, но уже успела пройти две стадии отбора в групповой этап Лиги чемпионов.

    Сначала «зеленые» без особых проблем сломили сопротивление украинского «Днепра-1» (3:1, 2:2), а затем с трудом и в какой-то мере сенсационно смогли пройти французский «Марсель», судьба противостояния с которым решалась в серии пенальти (1:0, 1:2, по пенальти 5:3).

    Что касается прошлого сезона, то «Панатинаикос» выиграл регулярный чемпионат Греции, однако в Чемпионшипе пропустил вперед АЕК. Афинская команда набрала 78 очков за 36 туров и на пять баллов отстала от АЕКа, но на столько же опередила третий «Олимпиакос».

  • Финал квалификации. Кто добрался до стыкового раунда?
  • В шаге от группового этапа Лиги Европы и Лиги конференций. До раунда плей-офф добрались 9 не чужих нам команд
  • 19/08/2023

    • В прошлом розыгрыше Кубка Греции подопечные Ивана Йовановича смогли добраться лишь до четвертьфинальной стадии, где по сумме двух встреч уступили ПАОКу (0:2, 1:1).

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Брагу», коэффициент на победу которой равен 1,70.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Успех «Панатинаикоса» оценивается в 5,70, ничья — в 3,65.

    Наши прогноз и ставка — победа «Браги» в первой игре.

    Также сделаем ставку на то, что команды пробьют тотал и забьют три мяча на двоих.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.63
  • Прогноз на матч Табернер — Бурручага
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Лааксонен — Бурк
  • Теннис
  • Сегодня в 12:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Торпедо Миасс — Амкар-Пермь
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Дардери — Жанвье
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  2.13
  • Прогноз на матч Астрахань — Ротор
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Рус — Байндл
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Аль-Вакра — Навбахор
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Текстильщик — Амкал
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Неман — Гомель
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Аль-Наср — Аль-Ахли Дубай
  • Футбол
  • Сегодня в 20:20
    •  1.87
  • Прогноз на матч Аль-Араби — АГМК
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.18
  • Прогноз на матч Марино — Бронцетти
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  2.48
  • Прогноз на матч Рейнджерс — ПСВ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Ракув — Копенгаген
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Брага» — «Панатинаикос»: прогноз, ставка (1.70), статистика, коэффициенты матча 23.08.2023. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Брага» остановить «Панатинаикос»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры