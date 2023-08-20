«Гавр»
Эта команда только-только вернулась в Лигу 1. «Гавр» в летних контрольных поединках выглядел не столь уверенно.
Из семи спаррингов удалось выиграть лишь в двух при пяти поражениях. Быть может, усилит команду россиянин Далер Кузяев?!
Коэффициенты матча Гавр — Брест
Свой предыдущий поединок команда провела удачно. В стартовом туре чемпионата «Гавр» не дал себя обыграть «Монепелье» (2:2).
Матчи с «Брестом» для команды традиционно складываются неплохо. Из пяти последних поединков выиграно два при одной коллизии.
Между тем, «Гавр» постарается продолжить набирать очки. В родных стенах команда явно будет активно атаковать.
«Брест»
Эта команда не хватает звезд с неба. «Брест» традиционно сражается за выживание, и прошлый сезон завершил на 14 месте.
Разумеется, в новом сезоне команда постарается проявить себя выгоднее. Потенциально «Брест» способен побороться за попадание в первую десятку.
Стартовый матч в рамках чемпионата команда провела успешно. Дома удалось нанести поражение «Лансу» (3:2).
Последний раз «Брест» проигрывал «Гавру» еще пять лет назад. Так что гости наверняка постараются взять, как минимум, балл.
И уж точно гости не собираются лишь отсиживаться в обороне. На их стороне больший опыт выступлений в Лиге 1.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Гавра» предлагают — 2.60.
На викторию «Бреста» дают — 2.75, ничья оценена — в 3.20.
«Брест» в стартовом туре
Наш прогноз — Победа «Гавра». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.60. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.20.