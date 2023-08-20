ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Милан» — «Интер»Трое в гонке, не считая «Ювентус». Чего ждать от нового сезона Серии А? Андерсон Силва5 звезд UFC, завершивших карьеру длинной серией из поражений Трофей Лиги чемпионов УЕФАФинал квалификации. Кто добрался до стыкового раунда?
  • 00:40
    • Алькарас обыграл Перселла и вышел в полуфинал турнира в Цинциннати
  • 23:35
    • Гол плюс пас Кейна помогли «Баварии» разгромить «Вердер»
  • 23:20
    • «Аль-Наср» с Роналду и Мане проиграл «Аль-Таавуну»
  • 21:36
    • «Рубин» одолел «Крылья Советов» и добыл первую победу после возвращения в РПЛ
  • 21:18
    • Официально: Спаллетти — главный тренер сборной Италии
    Все новости спорта

    Три очка для команды Кузяева?

    «Гавр» — «Брест». Ставка (к. 2.60) и прогноз на футбол, Лига 1, 20 августа 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на Лигу 1 Прогнозы на Брест Календарь Лиги 1
    Прогноз и ставки на «Гавр» — «Брест»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Далер Кузяев
    «Гавр» сыграет на своем поле с «Брестом» в рамках 2-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 20 августа, начало — в 16:00 мск. «Гавр» — «Брест»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Франция. Лига 1 20 Августа 2023 года
    Гавр
  • Франция. Лига 1
    •  Гавр 16:00 Брест Брест
  • Франция. Лига 1
    •

    «Гавр»

    Эта команда только-только вернулась в Лигу 1. «Гавр» в летних контрольных поединках выглядел не столь уверенно.

    Из семи спаррингов удалось выиграть лишь в двух при пяти поражениях. Быть может, усилит команду россиянин Далер Кузяев?!

    Коэффициенты матча Гавр — Брест

    1X2Новым игрокам
  • 2.753.202.70Бонус$9500
    •

    Свой предыдущий поединок команда провела удачно. В стартовом туре чемпионата «Гавр» не дал себя обыграть «Монепелье» (2:2).

    Все прогнозы на Лигу 1

    Матчи с «Брестом» для команды традиционно складываются неплохо. Из пяти последних поединков выиграно два при одной коллизии.

    Между тем, «Гавр» постарается продолжить набирать очки. В родных стенах команда явно будет активно атаковать.

    «Брест»

    Эта команда не хватает звезд с неба. «Брест» традиционно сражается за выживание, и прошлый сезон завершил на 14 месте.

    Разумеется, в новом сезоне команда постарается проявить себя выгоднее. Потенциально «Брест» способен побороться за попадание в первую десятку.

  • Лига 1. Чемпион и вице-чемпион набрали 1 очко на двоих
  • Итоги 1-го тура чемпионата Франции по футболу
  • 17/08/2023

    • Стартовый матч в рамках чемпионата команда провела успешно. Дома удалось нанести поражение «Лансу» (3:2).

    Последний раз «Брест» проигрывал «Гавру» еще пять лет назад. Так что гости наверняка постараются взять, как минимум, балл.

    И уж точно гости не собираются лишь отсиживаться в обороне. На их стороне больший опыт выступлений в Лиге 1.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Гавра» предлагают — 2.60.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    На викторию «Бреста» дают — 2.75, ничья оценена — в 3.20.

    «Брест» в стартовом туре затратил слишком много сил эмоций на победу на «Лансом».

    Наш прогноз — Победа «Гавра». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.60. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.20.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.92
  • Прогноз на матч Фриц — Джокович
  • Теннис
  • Сегодня в 03:30
    •  2.62
  • Прогноз на матч Швеция (жен) — Австралия (жен)
  • Футбол
  • Сегодня в 11:00
    •  3.55
  • Прогноз на матч Динамо — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Байер — РБ Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Борнмут
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Шинник — Кубань
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  3.40
  • Прогноз на матч Балтика — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Сокол — Химки
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Лион — Монпелье
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.63
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Сельта
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Мольде — Волеренга
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Одд — Сарпсборг
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.57
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  3.80
  • Прогноз на матч Краснодар — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Гавр» — «Брест»: прогноз, ставка (2.60), статистика, коэффициенты матча 20.08.2023. Прогнозы на футбол. Три очка для команды Кузяева?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры