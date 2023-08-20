«Гавр» сыграет на своем поле с «Брестом» в рамках 2-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 20 августа, начало — в 16:00 мск. «Гавр» — «Брест»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Гавр»

Эта команда только-только вернулась в Лигу 1. «Гавр» в летних контрольных поединках выглядел не столь уверенно.

Из семи спаррингов удалось выиграть лишь в двух при пяти поражениях. Быть может, усилит команду россиянин Далер Кузяев?!

Коэффициенты матча Гавр — Брест 1X2Новым игрокам 2.753.202.70Бонус$9500

Свой предыдущий поединок команда провела удачно. В стартовом туре чемпионата «Гавр» не дал себя обыграть «Монепелье» (2:2).

Все прогнозы на Лигу 1

Матчи с «Брестом» для команды традиционно складываются неплохо. Из пяти последних поединков выиграно два при одной коллизии.

Между тем, «Гавр» постарается продолжить набирать очки. В родных стенах команда явно будет активно атаковать.

«Брест»

Эта команда не хватает звезд с неба. «Брест» традиционно сражается за выживание, и прошлый сезон завершил на 14 месте.

Разумеется, в новом сезоне команда постарается проявить себя выгоднее. Потенциально «Брест» способен побороться за попадание в первую десятку.

Стартовый матч в рамках чемпионата команда провела успешно. Дома удалось нанести поражение «Лансу» (3:2).

Последний раз «Брест» проигрывал «Гавру» еще пять лет назад. Так что гости наверняка постараются взять, как минимум, балл.

И уж точно гости не собираются лишь отсиживаться в обороне. На их стороне больший опыт выступлений в Лиге 1.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Гавра» предлагают — 2.60.

На викторию «Бреста» дают — 2.75, ничья оценена — в 3.20.

«Брест» в стартовом туре затратил слишком много сил эмоций на победу на «Лансом».

Наш прогноз — Победа «Гавра». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.60. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.20.