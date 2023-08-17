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    Лига 1. Чемпион и вице-чемпион набрали 1 очко на двоих

    Итоги 1-го тура чемпионата Франции по футболу

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    ПСЖ — «Лорьян»
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    ПСЖ — «Лорьян»
    Чемпионат Франции начался с сюрпризов. Топ клубы Лиги 1 набрали 4 очка на троих. Максимального результата добился «Марсель», ПСЖ не смог сломить сопротивление «Лорьяна», а «Ланс» потерпел первое поражение в сезоне.

    Осечка чемпиона

    ПСЖ начал сезон во французском чемпионате с домашней ничьи против «Лорьяна» (0:0).

    Хотя на стороне чемпиона было тотальное преимущество. Парижане нанесли 20 ударов в сторону ворот соперника, 4 попали в створ. ПСЖ был активен и во владении мячом — 78% против 22% у «Лорьяна». Таким образом «Пари Сен-Жермен» набрал первое очко в сезоне.

    Календарь и таблица Лиги 1

    Вице-чемпион минувшего сезона «Ланс» стартовал в Лиге 1 с фиаско. «Кроваво-золотые» на выезде упустили победу в противостоянии с «Брестом» (2:3).

    У «Ланса» отличились Флориан Сотока и Дейвер Мачадо. Но потом в игру вступили футболисты «Бреста». Сначала Ромен Дель Кастийо реализовал дважды пенальти: на 45-й и 87-й минутах. Победный гол на 56-й минуте встречи забил Кенни Лала.

    Пьер-Эмерик Обамеянг
    globallookpress.com

    А вот «Марсель», который завершил сезон 2022/2023 в топ-3, стартовал с победы в новом розыгрыше французского чемпионата. «Провансальцы» на Велодроме обыграли «Реймс» (2:1). Голами в составе «олимпийцев» отметились Аззедин Унахи и Витор Оливейра.

    Ничья — редкость 1-го тура

    Первый тур сложно назвать мирным: 9 матчах вничью завершились лишь 3 игры. Так «Монпелье» обменялся голами с «Гавром» (2:2), «Ницца» поделила очки с «Лиллем» (1:1). О мирном исходе ПСЖ и «Лорьяна» — мы уже писали выше.

    На двоих — один балл

    Дебютант Лиги 1 — «Гавр». Команда завоевала первое очко в элите французского чемпионата. Новички сыграли вничью с «Монпелье» (2:2).

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  • Вчера

    • В прошлом сезоне «Тулуза» выиграла Лигу 2, набрав 79 очков: 23 победы, 10 ничьих и 5 поражений. В летнее межсезонье команда ударно провела ряд контрольных игр. Их было шесть: 4 победы, 1 ничья и 1 поражение.

    А вот новичок французской лиги «Метц» проиграл «Ренну» с крупным счетом (1:5).

    Тур 2-й

    Второй игровой день без ярких афиш. Главные сражения сезона ещё впереди. Фавориты Лиги 1 должны брать дежурные 3 очка в следующих поединках:

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    «Тулуза» — ПСЖ;

    «Метц» — «Марсель»;

    «Ланс» — «Ренн».

    Все прогнозы на Лигу 1

    Матчи 2-го тура Лиги 1 пройдут с 18-го по 20-е августа.

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