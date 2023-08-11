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    «Аморебьета» сможет удивить «Леванте»?

    «Аморебьета» — «Леванте». Прогноз, ставка (к. 1.82) на футбол, чемпионат Испании, 11 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Аморебьета» — «Леванте»
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    «Аморебьета»
    В первом туре испанской Сегунды сезона 2023/24 «Аморебьета» на своем поле сыграет с «Леванте». Встреча пройдет 11 августа и начнется в 20:00 по мск. «Аморебьета» — «Леванте»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 11 Августа 2023 года
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    «Аморебьета»

    «Аморебьета» после годового отсутствия смогла вернуться во второй по значимости дивизион Испании, выиграв одну из групп третьей лиги, опередив только по разнице мячей второе место.

    Причем баскский коллектив положил в свою копилку и золотые медали третьего дивизиона, победив в матчах двух победителей, одолев «Ферроль», выиграв в домашнем матче 3:0 и уступив на выезде 0:2.

    В межсезонье «синие» провели шесть контрольных встреч, играя в основном с коллективами из Сегунды. В них они отпраздновали пять викторий и потерпели одно фиаско.

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    Особой активностью на трансферном рынке «Аморебьета» не отличилась, подписав несколько неплохих свободных агентов, среди которых стоит выделить два игрока из системы «Барселоны».

    «Леванте»

    «Леванте» в минувшем сезоне был очень близок к возвращению в Примеру. По итогам основной части Сегунды клуб занял третьей место, проиграв только по дополнительным показателям второй позиции.

    И данная строка отправила команду из Валенсии в плей-офф, где она на полуфинальной стадии легко справилась с «Альбасете» (3:0 и 3:1), но в решающем противостоянии уступила «Алавесу» (0:0 и 0:1 ОТ).

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    • При подготовке к новому сезону «лягушки» отыграли пять спаррингов и ни разу в них не выиграли, дважды сыграв вничью и трижды проиграв. Правда, соперники были не так уж и просты.

    Среди значимых потерь стоит выделить уход хавбека Пепелу и защитника Марсело Сараччи. Подписывали же левантийцы только свободных агентов и громких приобретений у них нет.

    Ранее между собой эти коллективы никогда не встречались. Так что этот поединок будет первым в их истории противостояний.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Леванте» предлагают — 2.02.

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    На викторию «Аморебьеты» дают — 3.90, ничья оценена — в 3.35.

    В начале сезоне еще трудно судить о состояниях и силе команд, но не исключаем, что новичок сможет удивить и не проиграть главному неудачнику прошлого розыгрыша Сегунды.

    И также ожидаем, что поединок будет крайне скуп на голы и закончится с низовым исходом.

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    «Аморебьета» — «Леванте»: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 11.08.2023. Прогнозы на футбол. «Аморебьета» сможет удивить «Леванте»?
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