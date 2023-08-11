«Аморебьета»
«Аморебьета» после годового отсутствия смогла вернуться во второй по значимости дивизион Испании, выиграв одну из групп третьей лиги, опередив только по разнице мячей второе место.
Причем баскский коллектив положил в свою копилку и золотые медали третьего дивизиона, победив в матчах двух победителей, одолев «Ферроль», выиграв в домашнем матче 3:0 и уступив на выезде 0:2.
В межсезонье «синие» провели шесть контрольных встреч, играя в основном с коллективами из Сегунды. В них они отпраздновали пять викторий и потерпели одно фиаско.
Особой активностью на трансферном рынке «Аморебьета» не отличилась, подписав несколько неплохих свободных агентов, среди которых стоит выделить два игрока из системы «Барселоны».
«Леванте»
«Леванте» в минувшем сезоне был очень близок к возвращению в Примеру. По итогам основной части Сегунды клуб занял третьей место, проиграв только по дополнительным показателям второй позиции.
И данная строка отправила команду из Валенсии в плей-офф, где она на полуфинальной стадии легко справилась с «Альбасете» (3:0 и 3:1), но в решающем противостоянии уступила «Алавесу» (0:0 и 0:1 ОТ).
При подготовке к новому сезону «лягушки» отыграли пять спаррингов и ни разу в них не выиграли, дважды сыграв вничью и трижды проиграв. Правда, соперники были не так уж и просты.
Среди значимых потерь стоит выделить уход хавбека Пепелу и защитника Марсело Сараччи. Подписывали же левантийцы только свободных агентов и громких приобретений у них нет.
Ранее между собой эти коллективы никогда не встречались. Так что этот поединок будет первым в их истории противостояний.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Леванте» предлагают — 2.02.
На викторию «Аморебьеты» дают — 3.90, ничья оценена — в 3.35.
В начале сезоне еще трудно судить о состояниях и силе команд, но не исключаем, что новичок сможет удивить и не проиграть главному неудачнику прошлого розыгрыша Сегунды.
И также ожидаем, что поединок будет крайне скуп на голы и закончится с низовым исходом.