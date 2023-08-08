«Клаксвик»
Клуб с Фарерских островов выдал неплохую серию отборочных матчей. Очень неожиданной стала победа над «Ференцварошем», причем путевку во второй раунд команда добыла на выезде.
«Клаксвик» разошелся с «фради» миром на своем поле (0:0), а в гостях разгромил коллектив Черчесова со счетом 3:0.
В предыдущем раунде фарерцы справились со шведским «Хеккеном». Исход противостояния решился в серии пенальти — 0:0, 3:3 (4:3 по пенальти).
Все прогнозы на Лигу чемпионов
В нынешнем сезоне «Клаксвик» ни разу не проиграл на своем поле. Большая часть результатов — это победы. За 10 игр только две ничьи.
«Мольде»
Норвежский клуб выиграл 4 матча подряд в чемпионате и показал характер в поединках за выход в третий раунд квалификации Лиги чемпионов.
«Мольде» встретился с финским ХИКом. Выездная игра завершилась поражением со счетом 0:1. В ответном, который состоялся дома, клуб одержал сухую победу со счетом 2:0.
К этому матчу «Мольде» подходит с серией из двух поединков без пропущенных голов и четырьмя победами в 5 играх.
Напомним, что в прошлом сезоне «Мольде» выступал в групповом этапе Лиги конференций, где клуб проиграл всего одно очко «Генту» в борьбе за выход в плей-офф.
Прогноз и ставка
В этой паре фаворитом назначили «Мольде». Котировки составляют 4.60 и 1.71. На ничью можно поставить с коэффициентом 3.70.
«Мольде» — более опытный клуб в плане выступлений в еврокубках. тем не менее с «Клаксвиком» будет непросто. Фарерцы мало пропускали в последних играх. Игра может получится суховатой. Последние три поединка у «Мольде» завершились с тотал меньше 2.5. «Клаксвик» пропустил только в одном из четырех матчей ЛЧ.
Прогноз: матч будет не слишком результативным, можно
Сюда также подходит вариант с исходом «обе забьют (нет)» за 1.86.