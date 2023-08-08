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    Матч будет слабым на результативность

    «Клаксвик» — «Мольде». Ставки (к. 1.83) и прогноз на квалификацию Лиги чемпионов 8 августа 2023 года

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    Футболисты клуба «Мольде»
    8 августа в Торсхавне состоится поединок третьего раунда квалификации Лиги чемпионов, в котором «Клаксвик» примет «Мольде». Начало матча в 21:45 мск. «Клаксвик» — «Мольде»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 08 Августа 2023 года
    Клаксвик
  • Клаксвик
    •  Клаксвик 21:45 Мольде Мольде
  • Мольде
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    «Клаксвик»

    Клуб с Фарерских островов выдал неплохую серию отборочных матчей. Очень неожиданной стала победа над «Ференцварошем», причем путевку во второй раунд команда добыла на выезде.

    «Клаксвик» разошелся с «фради» миром на своем поле (0:0), а в гостях разгромил коллектив Черчесова со счетом 3:0.

    В предыдущем раунде фарерцы справились со шведским «Хеккеном». Исход противостояния решился в серии пенальти — 0:0, 3:3 (4:3 по пенальти).

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    В нынешнем сезоне «Клаксвик» ни разу не проиграл на своем поле. Большая часть результатов — это победы. За 10 игр только две ничьи.

    «Мольде»

    Норвежский клуб выиграл 4 матча подряд в чемпионате и показал характер в поединках за выход в третий раунд квалификации Лиги чемпионов.

    «Мольде» встретился с финским ХИКом. Выездная игра завершилась поражением со счетом 0:1. В ответном, который состоялся дома, клуб одержал сухую победу со счетом 2:0.

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  • 04/08/2023

    • К этому матчу «Мольде» подходит с серией из двух поединков без пропущенных голов и четырьмя победами в 5 играх.

    Напомним, что в прошлом сезоне «Мольде» выступал в групповом этапе Лиги конференций, где клуб проиграл всего одно очко «Генту» в борьбе за выход в плей-офф.

    Прогноз и ставка

    В этой паре фаворитом назначили «Мольде». Котировки составляют 4.60 и 1.71. На ничью можно поставить с коэффициентом 3.70.

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    «Мольде» — более опытный клуб в плане выступлений в еврокубках. тем не менее с «Клаксвиком» будет непросто. Фарерцы мало пропускали в последних играх. Игра может получится суховатой. Последние три поединка у «Мольде» завершились с тотал меньше 2.5. «Клаксвик» пропустил только в одном из четырех матчей ЛЧ.

    Прогноз: матч будет не слишком результативным, можно поставить на тотал меньше 2.5 за 1.83.

    Сюда также подходит вариант с исходом «обе забьют (нет)» за 1.86.

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    «Клаксвик» — «Мольде»: прогноз, ставка (1.83), статистика, коэффициенты матча 08.08.2023. Прогнозы на футбол. Матч будет слабым на результативность
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