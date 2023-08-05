«Тюмень» сыграет на своем поле с «Ленинградцем» в рамках 4-го тура чемпионата России. Матч пройдет 5 августа, начало — в 17:00 мск. «Тюмень» — «Ленинградец»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Тюмень»

Нынешний сезон для тюменцев будет крайне сложным. Видимо, придется команде бороться лишь за выживание в «лучшей лиге мира».

Правда, старт в первом дивизионе выдался вполне приличным. В трех первых турах набрано 6 очков, и сейчас «Тюмень» находится на 6 месте в таблице.

Свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. Дома тюменцы минимально переиграли «Енисей».

Прогнозы на ФНЛ

«Тюмень» имеет некоторые сложности с реализацией. В трех турах забито 4 мяча при трех пропущенных в свои ворота.

Нет сомнений, что тюменцы постараются переиграть другого новичка лиги. Тем паче, команда отлично играет на родном «Геологе».

«Ленинградец»

Эта команда также неплохо стартовала в первенстве. «Ленинградец» еще не потерпел ни единого поражения.

Состав у команды по именам выглядит весьма скромно. Да и оборона действует монолитно, пропустив лишь один мяч в трех поединках.

В предыдущем туре «Ленинградец» добыл один зачетный балл. Команда Сергея Кирьякова расписала мировую с «Родиной» (1:1).

Безусловно, в этом поединке петербуржцы постараются, как минимум, не проиграть. Пока «Ленинградец» вполне можно записать в открытия начала сезона.

Нет сомнений, что в этом матче гости будут действовать вторым номером. «Ленинградец» будет рассчитывать на контратаки.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Тюмени» предлагают — 2.58.

На викторию «Ленинградца» дают — 2.66, ничья оценена — в 3.26.

«Ленинградец» прекрасно обороняется, к тому же вполне способен прибавить в плане реализации .

Наш прогноз — Победа «Ленинградца». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.66. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.12.