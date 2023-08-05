«Тюмень»
Нынешний сезон для тюменцев будет крайне сложным. Видимо, придется команде бороться лишь за выживание в «лучшей лиге мира».
Правда, старт в первом дивизионе выдался вполне приличным. В трех первых турах набрано 6 очков, и сейчас «Тюмень» находится на 6 месте в таблице.
Свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. Дома тюменцы минимально переиграли «Енисей».
«Тюмень» имеет некоторые сложности с реализацией. В трех турах забито 4 мяча при трех пропущенных в свои ворота.
Нет сомнений, что тюменцы постараются переиграть другого новичка лиги. Тем паче, команда отлично играет на родном «Геологе».
«Ленинградец»
Эта команда также неплохо стартовала в первенстве. «Ленинградец» еще не потерпел ни единого поражения.
Состав у команды по именам выглядит весьма скромно. Да и оборона действует монолитно, пропустив лишь один мяч в трех поединках.
В предыдущем туре «Ленинградец» добыл один зачетный балл. Команда Сергея Кирьякова расписала мировую с «Родиной» (1:1).
Безусловно, в этом поединке петербуржцы постараются, как минимум, не проиграть. Пока «Ленинградец» вполне можно записать в открытия начала сезона.
Нет сомнений, что в этом матче гости будут действовать вторым номером. «Ленинградец» будет рассчитывать на контратаки.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Тюмени» предлагают — 2.58.
На викторию «Ленинградца» дают — 2.66, ничья оценена — в 3.26.
«Ленинградец» прекрасно обороняется, к тому же
Наш прогноз — Победа «Ленинградца». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.66. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.12.