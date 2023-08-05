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    «Ленинградец» удачно погостит в Тюмени

    «Тюмень» — «Ленинградец». Ставка (к. 2.66) и прогноз на футбол, Первая лига, 5 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Тюмень» — «Ленинградец»
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    Сергей Кирьяков
    «Тюмень» сыграет на своем поле с «Ленинградцем» в рамках 4-го тура чемпионата России. Матч пройдет 5 августа, начало — в 17:00 мск. «Тюмень» — «Ленинградец»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 05 Августа 2023 года
    Тюмень
  • Россия. ФНЛ
    •  Тюмень 17:00 Ленинградец Ленинградец
  • Россия. ФНЛ
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    «Тюмень»

    Нынешний сезон для тюменцев будет крайне сложным. Видимо, придется команде бороться лишь за выживание в «лучшей лиге мира».

    Правда, старт в первом дивизионе выдался вполне приличным. В трех первых турах набрано 6 очков, и сейчас «Тюмень» находится на 6 месте в таблице.

    Свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. Дома тюменцы минимально переиграли «Енисей».

    Прогнозы на ФНЛ

    «Тюмень» имеет некоторые сложности с реализацией. В трех турах забито 4 мяча при трех пропущенных в свои ворота.

    Нет сомнений, что тюменцы постараются переиграть другого новичка лиги. Тем паче, команда отлично играет на родном «Геологе».

    «Ленинградец»

    Эта команда также неплохо стартовала в первенстве. «Ленинградец» еще не потерпел ни единого поражения.

    Состав у команды по именам выглядит весьма скромно. Да и оборона действует монолитно, пропустив лишь один мяч в трех поединках.

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    • В предыдущем туре «Ленинградец» добыл один зачетный балл. Команда Сергея Кирьякова расписала мировую с «Родиной» (1:1).

    Безусловно, в этом поединке петербуржцы постараются, как минимум, не проиграть. Пока «Ленинградец» вполне можно записать в открытия начала сезона.

    Нет сомнений, что в этом матче гости будут действовать вторым номером. «Ленинградец» будет рассчитывать на контратаки.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Тюмени» предлагают — 2.58.

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    На викторию «Ленинградца» дают — 2.66, ничья оценена — в 3.26.

    «Ленинградец» прекрасно обороняется, к тому же вполне способен прибавить в плане реализации.

    Наш прогноз — Победа «Ленинградца». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.66. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.12.

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    «Тюмень» — «Ленинградец»: прогноз, ставка (2.66), статистика, коэффициенты матча 05.08.2023. Прогнозы на футбол. «Ленинградец» удачно погостит в Тюмени
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