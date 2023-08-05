«Суонси» сыграет на своем поле с «Бирмингемом» в рамках 1-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 5 августа, начало — в 17:00 мск. «Суонси» — «Бирмингем»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Суонси»

«Суонси» в предыдущем сезоне выступил весьма посредственно. Валлийцы финишировали на скромном 10 месте в таблице.

Нынешним летом команда сыграла четыре контрольных матча. В них «Суонси» выиграл лишь однажды при двух поражениях.

Коэффициенты матча Суонси — Бирмингем Сити 1X2Новым игрокам 1.853.604.30Бонус$9500

Последний контрольный поединок как раз и завершился для команды яркой викторией. «Суонси» разнес в щепки «Рединг» (4:0).

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Матчи с бирмингемцами складываются для команды традиционно неудачно. Из 5 последних очных поединков проиграно 3 при 2 паритетах.

Наверняка в этой встрече «Суонси» не будет отсиживаться в тылах. Команда постарается выдать успешный старт и побороться за зону плей-офф.

«Бирмингем»

Эта команда провела крайне слабый минувший сезон. Итоговое 17 место в Чемпионшипе явно не устроило некогда славный клуб.

Последний контрольный поединок команде не удался. «Бирмингем» потерпел поражение от скромного «Питерборо» (2:3).

Интересно, что до того команда выиграл в трех спаррингах кряду. Правда, соперниками в них были достаточно скромные коллективы.

Наверняка на этот поединок тренерский штаб выпустит максимально оптимальный состав. «Бирмингем» явно намерен разжиться очками.

Номинальные гости явно не собираются отсиживаться в тылах. Да и в летних товарищеских матчах «браммиз» смотрелись симпатично.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Суонси» предлагают — 1.88.

На викторию «Бирмингема» дают — 4.06, ничья оценена — в 3.68.

Обе команды намереваются побороться за попадание в плей-офф, так что наверняка будут активны в атаке .

Наш прогноз — Тотал больше 3.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.14. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.68.