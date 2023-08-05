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    Голевое изобилие обеспечено?!

    «Суонси» — «Бирмингем». Ставка (к. 3.14) и прогноз на футбол, Чемпионшип, 5 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Суонси» — «Бирмингем»
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    «Бирмингем»
    «Суонси» сыграет на своем поле с «Бирмингемом» в рамках 1-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 5 августа, начало — в 17:00 мск. «Суонси» — «Бирмингем»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 05 Августа 2023 года
    Суонси
  • Суонси
    •  Суонси 17:00 Бирмингем Сити Бирмингем Сити
  • Бирмингем
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    «Суонси»

    «Суонси» в предыдущем сезоне выступил весьма посредственно. Валлийцы финишировали на скромном 10 месте в таблице.

    Нынешним летом команда сыграла четыре контрольных матча. В них «Суонси» выиграл лишь однажды при двух поражениях.

    Коэффициенты матча Суонси — Бирмингем Сити

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  • 1.853.604.30Бонус$9500
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    Последний контрольный поединок как раз и завершился для команды яркой викторией. «Суонси» разнес в щепки «Рединг» (4:0).

    Все прогнозы на футбол

    Матчи с бирмингемцами складываются для команды традиционно неудачно. Из 5 последних очных поединков проиграно 3 при 2 паритетах.

    Наверняка в этой встрече «Суонси» не будет отсиживаться в тылах. Команда постарается выдать успешный старт и побороться за зону плей-офф.

    «Бирмингем»

    Эта команда провела крайне слабый минувший сезон. Итоговое 17 место в Чемпионшипе явно не устроило некогда славный клуб.

    Последний контрольный поединок команде не удался. «Бирмингем» потерпел поражение от скромного «Питерборо» (2:3).

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    • Интересно, что до того команда выиграл в трех спаррингах кряду. Правда, соперниками в них были достаточно скромные коллективы.

    Наверняка на этот поединок тренерский штаб выпустит максимально оптимальный состав. «Бирмингем» явно намерен разжиться очками.

    Номинальные гости явно не собираются отсиживаться в тылах. Да и в летних товарищеских матчах «браммиз» смотрелись симпатично.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Суонси» предлагают — 1.88.

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    На викторию «Бирмингема» дают — 4.06, ничья оценена — в 3.68.

    Обе команды намереваются побороться за попадание в плей-офф, так что наверняка будут активны в атаке.

    Наш прогноз — Тотал больше 3.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.14. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.68.

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    «Суонси» — «Бирмингем»: прогноз, ставка (3.14), статистика, коэффициенты матча 05.08.2023. Прогнозы на футбол. Голевое изобилие обеспечено?!
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