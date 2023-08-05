«Суонси»
«Суонси» в предыдущем сезоне выступил весьма посредственно. Валлийцы финишировали на скромном 10 месте в таблице.
Нынешним летом команда сыграла четыре контрольных матча. В них «Суонси» выиграл лишь однажды при двух поражениях.
Коэффициенты матча Суонси — Бирмингем Сити
Последний контрольный поединок как раз и завершился для команды яркой викторией. «Суонси» разнес в щепки «Рединг» (4:0).
Матчи с бирмингемцами складываются для команды традиционно неудачно. Из 5 последних очных поединков проиграно 3 при 2 паритетах.
Наверняка в этой встрече «Суонси» не будет отсиживаться в тылах. Команда постарается выдать успешный старт и побороться за зону плей-офф.
«Бирмингем»
Эта команда провела крайне слабый минувший сезон. Итоговое 17 место в Чемпионшипе явно не устроило некогда славный клуб.
Последний контрольный поединок команде не удался. «Бирмингем» потерпел поражение от скромного «Питерборо» (2:3).
Интересно, что до того команда выиграл в трех спаррингах кряду. Правда, соперниками в них были достаточно скромные коллективы.
Наверняка на этот поединок тренерский штаб выпустит максимально оптимальный состав. «Бирмингем» явно намерен разжиться очками.
Номинальные гости явно не собираются отсиживаться в тылах. Да и в летних товарищеских матчах «браммиз» смотрелись симпатично.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Суонси» предлагают — 1.88.
На викторию «Бирмингема» дают — 4.06, ничья оценена — в 3.68.
Обе команды намереваются побороться за попадание в плей-офф, так что
Наш прогноз — Тотал больше 3.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.14. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.68.