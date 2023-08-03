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    «Брюгге» вновь победит?

    «АГФ Орхус» — «Брюгге». Ставка (к. 2.30) и прогноз на футбол, квалификация Лиги конференций, 3 августа 2023 года

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    «Брюгге»
    «АГФ Орхус» сыграет на своем поле с «Брюгге» в рамках ответного матча 2-го раунда квалификации Лиги конференций. Встреча пройдет 3 августа, начало — в 20:00 мск. «АГФ Орхус» — «Брюгге»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 03 Августа 2023 года
    Орхус
  • Орхус
    •  Орхус 20:00 Брюгге Брюгге
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    «АГФ Орхус»

    Датская команда далеко не лучшим образом вошла в нынешний сезон, да еще и провалилась в первом матче против «Брюгге» (0:3). Скомканным получился и старт чемпионата Дании.

    «Орхус» не является фаворитом во встрече с «Брюгге», но команда еще могла сохранять шансы на успех перед вторым матчем, но сейчас их очень мало. Даже если «Орхус» прыгнет выше головы в ответной игре, то этого все равно может не хватить для того, чтобы пройти дальше.

    За последние 5 матчей во всех турнирах «Орхус» выиграл только у «Вайле» (1:0), трижды проиграл и однажды сыграл вничью. За этот период команда пропустила 9 голов и 4 забила.

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    Стоит отметить и то, что «Орхус» не лучшим образом действует на своем поле. Конечно, команда попытается обыграть «Брюгге», но то, как играли датчане в прошлом матче говорит о большом разрыве в качестве игры.

    «Брюгге»

    Бельгийская команда буквально растоптала «Орхус» в первом матче и, вероятно, пройдет в следующий раунд, но «Брюгге» не стоит расслабляться, ведь датчане точно могут преподнести сюрпризы.

    В первом матче квалификации ЛК бельгийцы полностью доминировали над соперников — забили в каждом тайме, не дали «Орхусу» нанести ни одного удара в створ ворот, а сами ударили 11 раз.

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    • После этого матча «Брюгге» успел провести 1-ю встречу в чемпионате Бельгии, где сыграл вничью с «Мехеленом» (1:1), забив единственный гол на 64-й минуте с пенальти.

    В предстоящем матче «Брюгге» не обязательно побеждать, можно и вовсе уступить, но в первом поединке чувствовалось, что «Орхус» бессилен против бельгийцев, поэтому мало верится в успех датской команды.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Брюгге» предлагают — 2.30.

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    На викторию «АГФ Орхуса» дают — 3.10, ничья оценена — в 3.40.

    «Брюгге» выглядит куда мощнее соперника. Можно предположить, что бельгийцы выиграют и в этот раз, а «Орхус» так и не сможет забить.

    Наш прогноз — Победа «Брюгге». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.30. Еще вариант для ставки — индивидуальный тотал «Орхуса» 1 меньше за 2.10.

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    «АГФ Орхус» — «Брюгге»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 03.08.2023. Прогнозы на футбол. «Брюгге» вновь победит?
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