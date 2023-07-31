Трансферный дайджест. 25 — 31 июля

Давид Де Хеа

свободный агент, вратарь, 32 года

После ухода из «Манчестер Юнайтед» испанский вратарь Давид Де Хеа продолжает оставаться без команды.

Фабрицио Романо проинформировал о том, что 32-летний страж ворот может продолжить карьеру в Саудовской Аравии. Представители сразу двух команд из этой страны уже связались с агентами голкипера.

Давид Де Хеа globallookpress.com

Также в услугах Де Хеа заинтересована «Бавария».

Сам футболист ранее заявлял, что не хотел бы уезжать на заработки в Саудовскую Аравию и хотел бы продолжить играть в Европе. Также возможны предложения для игрока из его родной Испании.

Де Хеа выступал за «красных дьяволов» с 2011 года. В общей сложности он провел за английский клуб 545 матчей

Наш прогноз: Де Хеа перейдет в один из европейских клубов.

Фред

«Манчестер Юнайтед», полузащитник, 30 лет

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Фред выставлен на трансфер и вынужден искать себе новую команду этим летом.

30-летний бразильский хавбек находится в сфере интересов «Галатасарая», который уже даже делал предложение о трансфере игрока сборной Бразилии.

Фред globallookpress.com

«Манчестер Юнайтед» отказался продавать игрока, поскольку его не устроила предложенная сумма. «Галатасарай» не думает на этом останавливаться и хочет предложить более внушительную сумму.

Также интерес к Фреду проявляла «Рома», а «Лацио» отказался подписывать бразильца, хотя ему его предлагали.

Фред выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2018 года, куда перешел из донецкого «Шахтера». В сезоне 2022-2023 он провел за манкунианцев 56 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 6 ассистов.

Наш прогноз: Фред перейдет в «Галатасарай».

Усман Дембеле

«Барселона», нападающий, 26 лет

Форвард «Барселоны» Усман Дембеле, судя по всему, продолжит карьеру в «ПСЖ».

Журналист Фабрицио Романо информирует о том, что 26-летний француз дал согласие на переход в парижский клуб, а сумма трансфера составит 50 миллионов евро.

Усман Дембеле globallookpress.com

Сам игрок поставит подпись под контрактом, который будет рассчитан на пять лет. Отмечается, что якобы стороны уже согласовали все детали трансфера.

Также есть информация, что Дембеле решил уйти в «ПСЖ» после того, как «Барселона» предлагала включить его в сделку по Килиану Мбаппе.

В минувшем сезоне Дембеле провел за «Барселону» 35 матчей во всех турнирах, забил восемь мячей и сделал девять ассистов.

Наш прогноз: Дембеле станет игроком «ПСЖ».

Жоау Канселу

«Манчестер Сити», защитник, 29 лет

Защитник «Манчестер Сити» Жоау Канселу все же может вновь сменить команду этим летом. В нем заинтересована «Барселона».

Корреспондент Николо Скира информирует, что наставник каталонцев Хави лично хочет видеть 29-летнего португальца в своей команде.

Жоау Канселу globallookpress.com

Сейчас стороны ведут обсуждения и вполне возможно, что придут к согласию по трансферу оборонца сборной Португалии, который выступал за «Баварию» в последнем сезоне.

Ранее Хосеп Гвардиола заявлял, что рассчитывает на Канселу в новом сезоне.

Канселу провел 21 матч за «Баварию», забил 1 мяч и отдал 6 голевых передач.

Наш прогноз: Жоау Канселу останется в «Манчестер Сити».

Давид Райя

«Брентфорд», защитник, 27 лет

Испанский вратарь «Брентфорда» Давид Райя, судя по всему, сменит команду.

Лондонский «Арсенал» провел переговоры с лагерем стража ворот относительно условий контракта, информирует Фабрицио Романо.

Давид Райя globallookpress.com

Сам голкипер предпочитает перейти в «Арсенал», а не в «Баварию», которая также проявляет серьезный интерес к футболиста.

Ключевым моментом в сделке может стать сумма трансфера, поскольку «Брентфорд» хочет получить за игрока 40 миллионов фунтов.

Ранее была информация, что в услугах Давида Райи заинтересован также «Тоттенхэм».

Все прогнозы на футбол

В этом сезоне Давид Райя провёл в английском чемпионате в составе «пчёл» 38 поединков, в 11 из которых сумел оставить свои владения в неприкосновенности.

Наш прогноз: Райя точно покинет «Брентфорд».