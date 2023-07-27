Павар, Ляпорт и еще четыре защитника для «Челси» на замену Фофана

Из-за кошмарной травмы французский защитник выбыл из строя на большую часть года, и «синие» рассматривают возможность выхода на трансферный рынок, чтобы заменить его — но на кого они могут ориентироваться?

«Челси» получил сокрушительный удар еще до начала сезона; Уэсли Фофана пропустит большую часть года после разрыва передней крестообразной связки, и ему предстоит долгий и трудный период реабилитации после перенесенной реконструктивной операции.

Внезапная потеря француза ставит главного тренера Маурисио Почеттино и руководство западных лондонцев перед выбором: сделать ставку на тех игроков, что у них есть, или обратиться к трансферному рынку, чтобы найти замену центральному защитнику.

Сообщалось, что «синие» готовы выйти на рынок, если представится подходящая возможность, но на кого из защитников они могут нацелиться? GOAL представляет шесть возможных вариантов...

Марк Гехи («Кристал Пэлас»)

Было неизбежно, что Марк Гехи станет одним из первых имен, с которыми будут связывать «Челси» после того, как стало известно о травме Фофана.

23-летний футболист является выпускником академии «синих» и добился устойчивого прогресса с тех пор, как два года назад перебрался со «Стэмфорд Бридж» в «Кристал Пэлас», став хорошим центральным защитником по меркам Премьер-лиги и полноправным игроком сборной Англии.

Марк Гехи globallookpress.com

Хотя в сделку с «Пэлас» не было внесено пункта об обратном выкупе, считается, что «Челси» имеет право первого голоса по покупке Геи, если предложение поступит откуда-то еще.

Тем не менее, ценник «Орлов» в 50 миллионов фунтов стерлингов вполне может быть непомерно высоким, и можно предположить, что Гехи хочет быть гарантированным игроком стартового состава, если он покинет «Селхерст Парк».

Эмерик Ляпорт («Манчестер Сити»)

Ожидается, что Эмерик Ляпорт, потерявший место в стартовом составе при Хосепе Гвардиоле, покинет «Манчестер Сити» этим летом.

Как и Гехи, Ляпорт — редкий левый центральный защитник, и он уже имеет богатый опыт игры в Премьер-лиге, несмотря на его небольшой вклад в требл 2022–2023 годов на «Этихаде».

Эмерик Ляпорт globallookpress.com

В последнее время «Сити» продемонстрировал готовность вести дела со своими соперниками по Премьер-лиге, а недавние переговоры о Матео Ковачиче означают, что отношения между двумя клубами должны быть в хорошем состоянии.

Тем не менее, заработная плата испанца в размере 120 000 фунтов стерлингов в неделю может оказаться камнем преткновения, учитывая недавно сформированную структуру заработной платы в «Челси».

Пьеро Инкапье («Байер» Леверкузен)

Другой левый защитник, Пьеро Инкапье из леверкузенского «Байера», закроет много запросов «Челси», хотя его вполне можно рассматривать как более долгосрочный вариант.

21-летний игрок зарекомендовал себя как один из лучших молодых центрбеков, отлично действуя как в обороне (входит в 10% лучших в Европе по удачным отборам мяча), так и в развитии атакующей игры на поле.

Пьеро Инкапье globallookpress.com

Под руководством Хаби Алонсо игрок сборной Эквадора также регулярно появлялся на левом фланге тройки защитников — многие считают, что эта схема лучше всего подходит для нынешнего состава «синих».

Его цена в 34 миллиона фунтов стерлингов не станет проблемой для совладельцев клуба Тодда Боэли и Бехдада Эгбали, и он соответствует возрастному профилю игроков, на которых «Челси» нацелился в последнее время.

Луис Фелипе («Бетис»)

Центральный полузащитник «Бетиса» Луис Фелипе — одно из свежих имен, которых рекламируют как потенциальную замену Фофана, и, читая между строк, он, возможно, лучше всего подходит в краткосрочной перспективе.

Несмотря на то, что он надежный защитник, Фелипе не обязательно является хорошо играющим с мячом центрбеком, в то время как его дисциплинарные показатели и статистика травм оставляют желать лучшего.

Луис Фелипе globallookpress.com

В прошлом сезоне 26-летнего футболиста трижды удаляли с поля, а с 2018 года он пропускал почти 10 игр в год из-за проблем со здоровьем.

Тем не менее, цена итальянца в 17 миллионов фунтов стерлингов делает его привлекательным предложением, учитывая те варианты в центре обороны, что есть у «Челси», хотя «синие» могут столкнуться с конкуренцией со стороны «Вест Хэма».

Эдмонд Тапсоба («Байер» Леверкузен)

Напарник Инкапье по леверкузенской команде Эдмонд Тапсоба — еще один игрок, который был связан с «Челси» в прошлом — по иронии судьбы, во время их затянувшейся погони за Фофана год назад, когда он был игроком «Лестера».

Игрок сборной Буркина-Фасо умеет читать игру и делать разрезающие пасы, а также он может положиться на свою прекрасную игру с мячом при необходимости сохранения владения.

Эдмонд Тапсоба globallookpress.com

В свои 24 года он является еще одним игроком, который вписывается в предпочитаемый возрастной профиль «синих». Тем не менее, его цена в 43 миллиона фунтов стерлингов, вероятно, немного завышена, особенно если «Челси» ищет замену всего на сезон, до возвращения Фофана.

Западным лондонцам, возможно, придется взвесить, как далеко они хотят заглянуть в будущее, учитывая, что Тьяго Силва приближается к концу своей карьеры.

Бенжамен Павар («Бавария»)

Учитывая затруднительное положение, которое создала травма Фофана, «Челси» обратил внимание на потенциальную доступность Бенджамина Павара в мюнхенской «Баварии».

Бенжамен Павар globallookpress.com

Универсальный француз — классный игрок, способный играть как правого, так и центрального защитника, и, учитывая его репутацию и опыт на самом высоком уровне, его можно было бы рассматривать как апгрейд ряда нынешних вариантов «синих».

Более того, запрашиваемая за него цена в 26 миллионов фунтов стерлингов может быть и снижена, поскольку его контракт на «Альянц Арене» истекает через 12 месяцев.