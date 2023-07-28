«Верес» сыграет на своем поле с «Полесьем» в рамках 1-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 28 июля, начало — в 19:00 мск. «Верес» — «Полесье»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Верес»

Ровенчане с трудом сохранили прописку в элите. Удалось это сделать лишь в стыковых матчах, в которых команда прошла запорожский «Металлург».

Новый наставник команды Сергей Лавриненко заметно переиначил состав «Вереса». Новичков будет много, и очень важно сразу начать набирать очки.

Последний свой спарринг ровенчане провели продуктивно. Команда переиграла крепкий «Кривбасс» со счетом 2:1.

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Вообще, из четырех проведенных контрольных матчей «Верес» выиграл в двух. Уступила команда Лавриненко только львовским «Карпатам» (1:2).

И уж точно ровенчане постараются стартовать успешно. Тем паче, на уютной родной арене «Верес» будет стараться добыть три очка.

«Полесье»

Эта команда триумфально прошла первую лигу. Никто и не сомневался, что Юрий Калитвинцев впервые выведет житомирский клуб в элитный дивизион.

У «Полесья» все прекрасно с финансированием, причем даже на уровне УПЛ команда будет котироваться в этом аспекте. Да и состав подобрался квалифицированный.

Житомиряне также были активны летом в плане спаррингов. Из 6 матчей команда выиграла дважды при одной коллизии.

Последний контрольный поединок принес команде ничью. «Полесье» расписало боевой паритет с «Колосом» (3:3).

Нет сомнений, что в этом матче гости постараются добыть три очка. Имея в составе таких игроков, как Филипп Будковский и Вячеслав Танковский, житомиряне способны на многое.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Полесья» предлагают — 2.30.

На викторию «Вереса» дают — 3.14, ничья оценена — в 3.40.

Амбициозные житомиряне выглядят уж очень впечатляюще , к тому же имеют в составе опытных мастеров.

Наш прогноз — Победа «Полесья». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.30. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.01.