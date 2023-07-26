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    «Шпоры» начинают и выигрывают

    «Лайон Сити Сейлорс» — «Тоттенхэм». Ставка (к. 2.22) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 26 июля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Лайон Сити Сейлорс» — «Тоттенхэм»
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    Харри Кейн
    «Лайон Сити Сейлорс» сыграет на своем поле с «Тоттенхэмом» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 26 июля, начало — в 14:30 мск. «Лайон Сити Сейлорс» — «Тоттенхэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 26 Июля 2023 года
    Lion City Sailors FC
  • Товарищеские матчи (клубы)
    •  Lion City Sailors FC 14:30 Тоттенхэм Тоттенхэм
  • Лондон
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    «Лайон Сити Сейлорс»

    «Лайон Сити Сейлорс» сейчас пребывает в самом накате. Чемпионат Сингапура в самом разгаре, и официальных матчей хватает.

    На текущий момент команда находится на 3 месте в турнирной таблице своего чемпионата. Отставание от лидера составляет 5 очков.

    Предыдущий для команды сложился более чем успешно. «Лайон Сити Сейлорс» переиграл «Танджонг Пагар Юнайтед» (3:2).

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    Правда, стабильности результатов у команды нет. До того она безропотно уступила «Альбирекс Ниигате».

    Наверняка в этой встрече «Лайон Сити Сейлорс» не будет отсиживаться в тылах. Сингапурцы мотивированы проверить свои силы на фоне полпреда АПЛ.

    «Тоттенхэм»

    Эта команда минувший сезон провела не столь продуктивно. «Тоттенхэм» завершил чемпионат на скромном 8 месте в АПЛ.

    Зато привычно был результативен Харри Кейн. Лидер атак «шпор» наколотил 30 мячей в чемпионате Англии, уступив по этому показателю только Холанну.

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    • Вот только летнюю серию контрольных матчей команда начала неудачно. «Тоттенхэм» уступил землякам из «Вест Хэма» (2:3).

    Наверняка прибавит креативности игре команды Джеймс Мэддисон. Хавбек пополнил ряды команды, перейдя из «Лестера», где был лидером.

    «Тоттенхэм» наверняка будет активно атаковать. Кейн и компания уж точно постараются добыть первую победу в серии летних спаррингов.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Тоттенхэма» предлагают — 1.73.

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    На викторию «Лайон Сити Сейлорс» дают — 4.85, ничья оценена — в 4.09.

    «Шпоры» выглядят куда мощнее представителя чемпионата Сингапура, и уж точно начнут встречу активно.

    Наш прогноз — Победа «Тоттенхэма» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.22. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.70.

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    «Лайон Сити Сейлорс» — «Тоттенхэм»: прогноз, ставка (2.22), статистика, коэффициенты матча 26.07.2023. Прогнозы на футбол. «Шпоры» начинают и выигрывают
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