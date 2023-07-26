«Лайон Сити Сейлорс» сыграет на своем поле с «Тоттенхэмом» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 26 июля, начало — в 14:30 мск. «Лайон Сити Сейлорс» — «Тоттенхэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лайон Сити Сейлорс»

«Лайон Сити Сейлорс» сейчас пребывает в самом накате. Чемпионат Сингапура в самом разгаре, и официальных матчей хватает.

На текущий момент команда находится на 3 месте в турнирной таблице своего чемпионата. Отставание от лидера составляет 5 очков.

Предыдущий для команды сложился более чем успешно. «Лайон Сити Сейлорс» переиграл «Танджонг Пагар Юнайтед» (3:2).

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Правда, стабильности результатов у команды нет. До того она безропотно уступила «Альбирекс Ниигате».

Наверняка в этой встрече «Лайон Сити Сейлорс» не будет отсиживаться в тылах. Сингапурцы мотивированы проверить свои силы на фоне полпреда АПЛ.

«Тоттенхэм»

Эта команда минувший сезон провела не столь продуктивно. «Тоттенхэм» завершил чемпионат на скромном 8 месте в АПЛ.

Зато привычно был результативен Харри Кейн. Лидер атак «шпор» наколотил 30 мячей в чемпионате Англии, уступив по этому показателю только Холанну.

Вот только летнюю серию контрольных матчей команда начала неудачно. «Тоттенхэм» уступил землякам из «Вест Хэма» (2:3).

Наверняка прибавит креативности игре команды Джеймс Мэддисон. Хавбек пополнил ряды команды, перейдя из «Лестера», где был лидером.

«Тоттенхэм» наверняка будет активно атаковать. Кейн и компания уж точно постараются добыть первую победу в серии летних спаррингов.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Тоттенхэма» предлагают — 1.73.

На викторию «Лайон Сити Сейлорс» дают — 4.85, ничья оценена — в 4.09.

«Шпоры» выглядят куда мощнее представителя чемпионата Сингапура, и уж точно начнут встречу активно .

Наш прогноз — Победа «Тоттенхэма» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.22. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.70.