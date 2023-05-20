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    Вернется ли «Аталанта» в зону еврокубков?

    «Аталанта» — «Верона». Ставки (к. 1.86) и прогноз на Серию А 20 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Аталанта» — «Верона»
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    «Аталанта» идет на 7-м месте
    «Аталанта» примет «Верона» в матче 36-го тура чемпионата Италии. Встреча назначена на 20 мая 19:00 мск. «Аталанта» — «Верона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 20 Мая 2023 года
    Аталанта
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    «Аталанта»

    «Аталанта» занимает 7-е место в турнирной таблице Серии А после 35-ти сыгранных матчей, в которых набрала 58 очков. Отставание от идущего четвертым «Лацио» — семь очков, от зоны еврокубков — один балл.

    До позапрошлого тура, в котором он потерпел поражение от «Ювентуса» (0:2), у клуба из Бергамо была беспроигрышная серия в четыре матча.

    Коэффициенты матча Аталанта — Верона

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  • 1.554.155.90Бонус$9500
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    По ходу нее после гостевой ничьей с «Фиорентиной» «Аталанта» Джанпьеро Гасперини выиграла у «Ромы», «Торино» и «Специи».

    Все прогнозы на Серию А

    Тем не менее, в двух последних поединках коллектив потерпел поражения (после «Ювентуса» — еще и от «Салернитаны»), поэтому его форма оставляет желать лучшего.

    «Верона»

    «Верона» активно сражаются за выживание. Весной команда заметно прибавила, и вполне может избежать расставания с элитой.

    Спасительной 17-й строчке, которую занимает «Специя», «Мастифы» проигрывает по дополнительным показателям, поэтому интрига в борьбе за выживание остра как никогда.

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    • В своем последнем поединке «Верона» потерпела поражение от «Торино» (0:1) дома, а перед этим обыграла в гостях «Лечче» (1:0).

    В четырех последних матчах коллектив одержал одну победу при двух поражениях в трех последних играх, так что у клуба явный спад.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Аталанту», коэффициент на победу которой равен 1,58. Успех «Вероны» оценивается в 5,94, ничья — в 4,20.

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    В двух последних матчах хозяев и в трех последних матчах гостей по крайней мере один из соперников не забивал.

    Поэтому наши прогноз и ставка — хотя бы одна команда не забьет за 1,86.

    Еще один вариант ставки — тотал меньше 2,5 голов за 1,98, ведь в трех из четырех последних матчей гостей забито меньше 2,5 голов.

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    «Аталанта» — «Верона»: прогноз, ставка (1.86), статистика, коэффициенты матча 20.05.2023. Прогнозы на футбол. Вернется ли «Аталанта» в зону еврокубков?
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