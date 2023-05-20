«Аталанта» примет «Верона» в матче 36-го тура чемпионата Италии. Встреча назначена на 20 мая 19:00 мск. «Аталанта» — «Верона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Аталанта»

«Аталанта» занимает 7-е место в турнирной таблице Серии А после 35-ти сыгранных матчей, в которых набрала 58 очков. Отставание от идущего четвертым «Лацио» — семь очков, от зоны еврокубков — один балл.

До позапрошлого тура, в котором он потерпел поражение от «Ювентуса» (0:2), у клуба из Бергамо была беспроигрышная серия в четыре матча.

Коэффициенты матча Аталанта — Верона 1X2Новым игрокам 1.554.155.90Бонус$9500

По ходу нее после гостевой ничьей с «Фиорентиной» «Аталанта» Джанпьеро Гасперини выиграла у «Ромы», «Торино» и «Специи».

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Тем не менее, в двух последних поединках коллектив потерпел поражения (после «Ювентуса» — еще и от «Салернитаны»), поэтому его форма оставляет желать лучшего.

«Верона»

«Верона» активно сражаются за выживание. Весной команда заметно прибавила, и вполне может избежать расставания с элитой.

Спасительной 17-й строчке, которую занимает «Специя», «Мастифы» проигрывает по дополнительным показателям, поэтому интрига в борьбе за выживание остра как никогда.

В своем последнем поединке «Верона» потерпела поражение от «Торино» (0:1) дома, а перед этим обыграла в гостях «Лечче» (1:0).

В четырех последних матчах коллектив одержал одну победу при двух поражениях в трех последних играх, так что у клуба явный спад.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Аталанту», коэффициент на победу которой равен 1,58. Успех «Вероны» оценивается в 5,94, ничья — в 4,20.

В двух последних матчах хозяев и в трех последних матчах гостей по крайней мере один из соперников не забивал.

Поэтому наши прогноз и ставка — хотя бы одна команда не забьет за 1,86.

Еще один вариант ставки — тотал меньше 2,5 голов за 1,98, ведь в трех из четырех последних матчей гостей забито меньше 2,5 голов.